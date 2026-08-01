Tối 12/8, khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam chính thức diễn ra tại Quảng Ninh.

Suốt cả ngày, thời tiết tại Hạ Long nắng nóng, nhiều thí sinh và nhân viên hậu cần phải dùng nón lá hoặc ô che nắng trong lúc chờ tổng duyệt. Đến sát giờ diễn, trời bất ngờ đổ mưa lớn khi sân khấu được dựng ngoài trời, khiến ban tổ chức và ê-kíp kỹ thuật phải gấp rút xử lý. Dù vậy, cơn mưa dứt kịp lúc chương trình bắt đầu, hàng nghìn khán giả Quảng Ninh vẫn có mặt kín khán đài để theo dõi đêm khai mạc.

Thí sinh bị ngã khi trình diễn áo dài:

Chương trình mở đầu bằng phần trình diễn áo dài - trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam - trong bộ sưu tập Tinh hoa lụa Việt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, với sự tham gia của hơn 100 thí sinh Miss World. Phần trình diễn diễn ra trong tiếng hát của hoa hậu Quế Anh, Yến Nhi và á hậu Ngọc Hằng.

Các thí sinh tự tin trình diễn áo dài.

Đại diện El Salvador, Brazil, Mexico xuất hiện trong sắc hồng, xanh, cam - vàng rực rỡ, tay cầm nón lá được trang trí họa tiết vịnh Hạ Long. Các người đẹp từ Peru, Venezuela, Ghana lần lượt sải bước với các gam màu xanh ngọc, đỏ, vàng nổi bật. Nhiều thí sinh không giấu được sự thích thú khi lần đầu mặc áo dài và giơ cao nón lá có ghi tên các địa danh nổi tiếng của Việt Nam.

Đại diện Việt Nam Bảo Ngọc và các thí sinh quốc tế diễn áo dài.

Trong quá trình di chuyển trên sân khấu ướt do mưa trước đó, một số thí sinh gặp sự cố trượt chân, vấp nhẹ khi catwalk nhưng đều nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hoàn thành phần trình diễn của mình.

Xen giữa phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội là loạt tiết mục ca nhạc. Ca sĩ Trang Pháp mở đầu với ca khúc Mãi là người Việt Nam, tiếp đó là Hà Myo, Lệ Quyên, Will và Hera Ngọc Hằng.

Trong phần giao lưu, đương kim Miss World Opal Suchata hào hứng khi trở lại Việt Nam lần thứ 2 và lần đầu tiên đặt chân đến Quảng Ninh. Cô đặc biệt ấn tượng với cảnh đẹp, văn hóa và con người nơi đây, đồng thời bày tỏ mong muốn Miss World sẽ trở thành cầu nối giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Opal cũng cho biết rất yêu ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là bánh tráng, thậm chí còn muốn mang thêm món ăn này về Thái Lan. Trong hành trình tại Việt Nam, cô mong được thưởng thức nhiều món ăn, khoác lên mình nhiều bộ áo dài và khám phá những địa danh đẹp, qua đó tạo nên những câu chuyện đẹp về Việt Nam để giới thiệu với thế giới.

Ở phần thi trang phục dạ hội, các thí sinh lần lượt xuất hiện trong những bộ váy đính kết cầu kỳ, từ tông màu từ đỏ - vàng rực lửa, trắng ánh kim đến hồng pastel lấp lánh, tôn lên vóc dáng và thần thái trên sân khấu được dàn dựng theo phong cách cầu thang hoàng gia lộng lẫy. Đại diện Nicaragua, Belize cùng nhiều thí sinh khác gây chú ý với các thiết kế đuôi cá, cut-out táo bạo và đính đá toàn thân.

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội.

Sau Quảng Ninh, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động tại Hải Phòng và Khánh Hòa, trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Khánh Hòa.

Ảnh: Tư liệu

Video: Phạm Công, BTC