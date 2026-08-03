Chiều 3/8, họp báo công bố lịch trình Miss World tại Việt Nam và lễ tiễn hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc diễn ra, chính thức hé lộ hành trình gần 1 tháng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại Việt Nam. Miss World tại Việt Nam sẽ quy tụ hơn 130 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo lịch trình được công bố, Miss World 2026 trải qua 3 chặng chính. Tại Quảng Ninh, thí sinh đến Việt Nam từ ngày 8/8, dự tiệc chào mừng tối 9/8 và bước vào đêm khai mạc ngày 11/8. Tiếp đến là Hải Phòng với lễ công bố thí sinh - trao bảng tên kèm tiệc chào mừng ngày 13/8, thi tài năng ngày 16/8, hoạt động Chef Beauty (thi nấu nướng - PV) ngày 17/8, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest - Lễ hội Thời trang Vẻ đẹp Việt Nam lần thứ 16 - hạng mục Top Model - Siêu mẫu ngày 18/8 và Thử thách Thể thao ngày 19/8.

Chặng cuối tại Nha Trang dày đặc nhất: Gala dinner ngày 21/8, Head to Head - Thử thách đối đầu vòng 1 ngày 22/8, Talent show (Đêm thi tài năng) ngày 23/8, phỏng vấn kín ngày 30/8, ngày 31/8 gồm lễ thượng cờ Việt Nam - chương trình tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng - dạ tiệc từ thiện, chạy bộ thiện nguyện ngày 1/9, Dances of the World - Những vũ điệu của thế giới ngày 2/9 và khép lại bằng đêm chung kết ngày 5/9.

Bảo Ngọc tại sự kiện:

Xuất hiện tại buổi lễ, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xúc động khi nhìn lại chặng đường chuẩn bị vừa qua. Cô cảm ơn ê-kíp cùng bạn bè đã đồng hành, cho biết suốt nhiều tháng qua "không ngày nào là ngừng nghỉ, không ngày nào là bỏ cuộc". Theo Bảo Ngọc, dù có những lúc mệt mỏi, cả ê-kíp vẫn "nắm tay nhau đi qua".

Cô cho biết những người tỏa sáng và lấp lánh nhất trong mắt mình lúc này chính là cha mẹ. "Con cảm ơn gia đình vì đã luôn đồng hành, ủng hộ, nuôi dạy con để hôm nay con có thể tự hào đứng đây, trở thành đại diện của Việt Nam đến với đấu trường Miss World", Bảo Ngọc nói.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hài - mẹ của Bảo Ngọc - cũng có mặt tại buổi lễ xúc động chia sẻ vì cả 2 vợ chồng đều làm bác sĩ, thời gian dành cho con không nhiều nhưng con gái đã sớm hình thành tinh thần tự lập và ham học hỏi từ nhỏ.

Theo lời bà, gia đình từng ưu tiên đầu tư cho con học ngoại ngữ hơn là mua sắm vật chất và chính sự tự học ngôn ngữ từ nhỏ đã góp phần tạo nên một Bảo Ngọc như hôm nay. Bà cũng nhắn nhủ con gái trong hành trình sắp tới cần giữ gìn sức khỏe, luôn thể hiện trọn vẹn năng lượng của bản thân, tận hưởng cuộc thi và giữ vững tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Với vai trò đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc cũng dành một phần chia sẻ bằng tiếng Anh gửi đến các thí sinh quốc tế sắp có mặt tại Việt Nam. Cô mời gọi các "chị em" Miss World giữ tinh thần vui vẻ, gác lại mọi lo âu của hành trình dài phía sau khi đến Việt Nam, đồng thời khẳng định người dân Việt Nam sẽ đón tiếp họ không chỉ như những vị khách mà như người thân trong gia đình. Bảo Ngọc cũng nhắn các thí sinh chuẩn bị tinh thần trải nghiệm nhiều địa danh đẹp của Việt Nam và đừng ngại ghi lại khoảnh khắc bằng những bức ảnh kỷ niệm trong suốt hành trình.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 25 tuổi, quê Cần Thơ, là đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường năm nay. Cô từng giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022.

Ngoài nhan sắc, Bảo Ngọc còn được biết đến với bảng thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Cha cô, ông Lê Văn Công, hiện là Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121; mẹ cô, bà Nguyễn Thị Thu Hài, cũng công tác trong ngành y.

Mẹ Bảo Ngọc - bà Thu Hài - chia sẻ ở sự kiện:

Ảnh, video: HM