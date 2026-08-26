Thư thái giải trí cùng màn hình đa nhiệm

Sau những ngày làm việc vất vả, rất nhiều người chọn tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng để “sạc lại năng lượng” trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Trên hành trình đó, những thiết bị di động nhỏ gọn, với khả năng linh hoạt mở rộng kích thước màn hình như bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Fold8 được ưa chuộng.

Galaxy Z Fold8 với shape mới, tối ưu trải nghiệm giải trí trong chuyến nghỉ dưỡng

Với tính năng Side-by-side Multi Windows (Đa cửa sổ song song), Galaxy Z Fold8 Ultra cho phép người dùng chia đôi hoặc chia ba màn hình dễ dàng khi mở ra. Bạn có thể thong thả tắm nắng bên hồ bơi, vừa mở nhạc trên Youtube, vừa chơi game và nhắn tin cùng lúc dễ dàng. Màn hình chuẩn Ultra 8 inch sáng rõ cùng mật độ điểm ảnh cao đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét ngay cả ngoài trời nắng, khi bạn ra biển hay đi dạo phố.

Nếu cần xử lý công việc, tính năng đa cửa sổ cũng giúp người dùng đọc thông tin, xem số liệu mà không cần chuyển qua lại giữa các ứng dụng, từ đó sớm hoàn thành công việc và quay lại với chuyến nghỉ dưỡng của mình.

Chế độ Đa cửa sổ song song trên Galaxy Z Fold8 Ultra tối ưu cho đa nhiệm

Sau một ngày thăm quan và khám phá các điểm đến mới, cuối ngày là lúc tuyệt vời để tận hưởng một bộ phim, chơi game, lướt TikTok trong khách sạn. Thiết kế gập hoàn toàn mới của Galaxy Z Fold8, với tỉ lệ màn hình 4:3 tối ưu cho trải nghiệm Youtube, đọc ebook hay truyện tranh. Khi gập lại, màn hình ngoài tỉ lệ 10:16 lại tối ưu cho các nội dung ngắn như Youtube Short, Instagram Reels hay TikTok.

Đặc biệt, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai màn hình mà vẫn duy trì trải nghiệm đọc và lướt web liền mạch, không gián đoạn. Không cần phải mang quá nhiều thiết bị lỉnh kỉnh, chỉ mình Galaxy Z Fold8 hay Galaxy Z Fold8 Ultra là đủ cho mọi trải nghiệm từ làm việc đến giải trí trong suốt chuyến nghỉ dưỡng dịp lễ này.

Galaxy Z Fold8 với tỉ lệ màn hình 4:3 khi mở ra và 10:16 khi gập, tối ưu cho đa dạng nội dung

Chỉnh sửa ảnh và video đầy sáng tạo

Mùa du lịch đông đúc là thời điểm nhu cầu chỉnh sửa ảnh và video tăng. Những thao tác phổ biến nhất bao gồm xóa vật thể thừa, thêm phụ kiện cho trang phục hay cắt sửa video để làm nổi bật bản thân giữa đám đông. Đây là lý do các tính năng như Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) hay My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) trên Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra rất được ưa chuộng.

Khi có một tấm ảnh ưng ý nhưng không may dính người ở hậu ảnh, người dùng chỉ việc nhập câu lệnh hoặc chọn các câu lệnh gợi ý thông minh, Photo Assist trên Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ tự động xoá bỏ và lấp đầy hình ảnh một cách chính xác. Tiện lợi nhất là người dùng không cần cài đặt thêm bất cứ ứng dụng hay cần kỹ năng chỉnh sửa phức tạp, chỉ việc gõ câu lệnh văn bản và Galaxy AI sẽ tự hiểu và xử lý.

Tính năng My FanCam hoàn toàn mới, làm nổi bật mỏi khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi

Đối với video, việc làm nổi bật bản thân trong khung hình cũng trở nên dễ dàng với tính năng My FanCam trên Galaxy Z Fold8. Người dùng chỉ việc mở video đã quay, bấm biểu tượng Galaxy AI để điện thoại tự nhận diện các đối tượng trong khung hình. Sau đó, người dùng chọn bản thân và bấm theo dõi, Galaxy Z Fold8 sẽ tự động giữ bạn luôn nổi bật trong khung hình ngay cả khi di chuyển. Tốc độ xử lý video đặc biệt nhanh, tạo ra những đoạn video ‘chuẩn social’ để đăng lên mạng xã hội trong tích tắc.

Giải trí hay ghi lại hình ảnh là trải nghiệm không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 2/9. Với các tính năng tối ưu cho đa nhiệm và sáng tạo, kết hợp cùng khả năng thay đổi kích thước màn hình linh hoạt, Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Fold8 là hành trang lý tưởng cho chuyến nghỉ dưỡng sắp tới.

Samsung triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho Galaxy Z8 series. Theo đó, người dùng lên đời Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8 trong giai đoạn hiện tại sẽ nhận được đặc quyền thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng, bảo hành màn hình đến 1 năm và trả góp chỉ từ 1,99 triệu đồng mỗi tháng. Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại đây (link rút gọn).

(Nguồn: Samsung)