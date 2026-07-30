Những dòng điện thoại màn hình gập như Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold đang thu hút nhiều người dùng hơn, đồng thời phân khúc này dự kiến sẽ tiếp nhận thêm lượng lớn quan tâm khi iPhone Fold ra mắt.

Các thiết bị thường có giá bán cao, đơn cử như Galaxy Z Fold 7 khởi điểm từ 1.999 USD và Razr Fold ở mức 1.899 USD, yêu cầu người dùng cần chú ý trong quá trình sử dụng.

Một chiếc điện thoại gập Motorola RAZR. Ảnh: Shutterstock

Khác với các dòng điện thoại thông thường chỉ cần dán màn hình và ốp lưng, smartphone gập có những đặc điểm kỹ thuật khác cần lưu ý. Ví dụ, bụi mịn hoặc cát có thể ảnh hưởng đến cơ chế bản lề của thiết bị.

Bên cạnh đó, vật liệu màn hình của dòng máy này mỏng hơn, đòi hỏi hạn chế lực tác động trực tiếp nhằm tránh tạo ra các vết hằn trên bề mặt.

Dưới đây là những thao tác người dùng cần tránh khi sử dụng điện thoại gập.

Đặt thiết bị lên bề mặt bám bụi

Cơ chế bản lề của điện thoại gập được thiết kế để đóng mở trong nhiều năm, tuy nhiên các bộ phận chuyển động bên trong cần được giữ sạch khỏi các hạt như cát và bụi.

Khi dị vật lọt vào bản lề, thiết bị có thể xuất hiện hiện tượng giảm độ mượt, tạo cảm giác cản trở khi thao tác, hoặc phát ra âm thanh lạ khi gập mở.

Nếu phát hiện bụi bẩn lọt vào bên trong, người dùng không nên tiếp tục gập mở thiết bị. Thay vào đó, có thể dùng cọ mềm để làm sạch khu vực xung quanh bản lề hoặc đưa máy đến trung tâm bảo hành nếu tình trạng không cải thiện.

Việc tránh đặt thiết bị lên các bề mặt có nhiều bụi bẩn, không để trong túi quần áo dễ bám xơ vải hoặc sử dụng ở khu vực nhiều cát như bãi biển sẽ hạn chế nguy cơ hư hỏng.

Dùng lực mạnh tác động lên màn hình

Điện thoại gập sử dụng các vật liệu màn hình có độ linh hoạt cao cùng lớp kính siêu mỏng để có thể uốn cong, khiến bề mặt dễ bị tác động hơn so với màn hình truyền thống.

Việc tác động lực mạnh bằng móng tay, bút hoặc các vật cứng lên màn hình chính có thể để lại dấu vết vĩnh viễn.

Việc sửa chữa màn hình của điện thoại gập cũng phức tạp và tốn kém hơn so với thiết bị thông thường.

Dùng lực mạnh để đóng mở

Một số dòng điện thoại gập vỏ sò có thiết kế cho phép thao tác đóng mở nhanh. Tuy nhiên, việc dùng lực vung cổ tay để mở hoặc đóng máy tạo ra áp lực lớn lên màn hình và hệ thống bản lề.

Thao tác này làm tăng lực tác động vào các bộ phận nhạy cảm của thiết bị, đặc biệt khi có dị vật bên trong bản lề, dẫn đến nguy cơ hỏng hóc. Người dùng nên sử dụng cả hai tay để thao tác gập mở một cách từ từ.

Gập mở thiết bị liên tục không cần thiết

Việc gập mở thiết bị liên tục tạo ra sự hao mòn đối với bản lề và khu vực nếp gấp trên màn hình. Dù độ bền của các thế hệ màn hình gập đã được cải thiện, nếp gấp vẫn là vị trí chịu áp lực lớn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Các thử nghiệm kỹ thuật cho thấy việc gập mở thiết bị hàng chục nghìn lần có thể gây ra lỗi hệ thống hoặc ảnh hưởng đến các linh kiện liên quan như loa. Do đó, người dùng nên hạn chế thao tác gập mở khi không cần thiết.

Cầm thiết bị bằng một tay khi mở rộng

Các dòng điện thoại gập dạng sách khi mở rộng thường có kích thước màn hình lớn, dẫn đến trọng tâm bị lệch và khó cầm nắm hơn điện thoại thông thường.

Việc sử dụng một tay để cầm thiết bị ở trạng thái mở làm tăng nguy cơ rơi rớt, ảnh hưởng đến màn hình trong, màn hình ngoài và bản lề.

Thao tác này đồng thời tạo thêm áp lực lên bản lề nếu chỉ cầm ở một cạnh bên. Người dùng nên sử dụng các phụ kiện hỗ trợ như vòng đeo, tay cầm hoặc ốp lưng có dây đeo khi cần thao tác bằng một tay.

(Theo BGR)