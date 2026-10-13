NAPAS cùng Sun Holidays mang ưu đãi giảm 10%, tối đa 1 triệu đồng cho hội viên Sun Signature khi thanh toán qua VietQRPay hoặc VietQRGlobal, nhằm thêm lợi ích cho kỳ nghỉ cuối năm.

Mùa du lịch cuối năm là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch nghỉ dưỡng, khám phá những điểm đến mới. Bên cạnh lựa chọn lịch trình và dịch vụ phù hợp, tối ưu ngân sách cũng là yếu tố được nhiều du khách quan tâm khi đặt chuyến đi.

Đón đầu nhu cầu này, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dấu ấn Mặt trời (Sun Signature), thuộc hệ sinh thái Sun Group, triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho hội viên Sun Signature khi đặt dịch vụ trên Sun Holidays – nền tảng thương mại điện tử du lịch của Sun Group.

Theo đó, khách hàng được giảm trực tiếp 10% giá trị giao dịch đủ điều kiện, tối đa 1 triệu đồng, khi thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal của NAPAS.

Đặc biệt, ưu đãi được áp dụng ngay từ bước thanh toán, không cần cần đăng ký riêng hay chờ hoàn tiền. Sau khi lựa chọn kỳ nghỉ và đăng nhập tài khoản Sun Signature, khách hàng chỉ cần chọn phương thức thanh toán thuộc chương trình và có thể nhìn thấy ngay mức giảm trên số tiền cần thanh toán.

Cùng với quyền lợi từ chương trình hội viên và các gói dịch vụ du lịch, ưu đãi thanh toán qua NAPAS mang đến thêm một giải pháp tối ưu ngân sách cho khách hàng. Việc kết hợp nhiều quyền lợi trong cùng hành trình đặt dịch vụ giúp du khách chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu, đồng thời có thêm cơ hội trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí chất lượng cao.

Thông qua hợp tác với Sun Group, NAPAS tiếp tục mở rộng các tiện ích thanh toán số trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, đưa phương thức thanh toán không tiền mặt đến gần hơn với nhu cầu tiêu dùng thực tế của người dân.

Với VietQRPay và VietQRGlobal, khách hàng có thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện trên nền tảng Sun Holidays. Việc tích hợp phương thức thanh toán cùng chương trình ưu đãi giúp hành trình đặt dịch vụ trở nên liền mạch hơn, từ khâu lựa chọn sản phẩm đến hoàn tất giao dịch. Đặc biệt, cơ chế giảm giá trực tiếp giúp khách hàng dễ dàng nhận biết giá trị ưu đãi và chủ động tính toán chi phí ngay tại thời điểm thanh toán.

Sự cộng hưởng giữa dịch vụ du lịch, chương trình khách hàng thân thiết và giải pháp thanh toán số không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, kích cầu tiêu dùng, mua sắm cho khách du lịch trong và ngoài nước thông qua các phương thức thanh toán không tiền mặt.

Thêm lợi ích cho mỗi hành trình nghỉ dưỡng

Với những gia đình lên kế hoạch du lịch cuối năm, khoản tiết kiệm từ ưu đãi thanh toán có thể giúp giảm bớt chi phí cho cả hành trình.

Chị Minh Anh (Hà Nội) dự định đưa chồng và con đến Phú Quốc vào cuối tháng 11. Sau khi tìm hiểu các lựa chọn trên Sun Holidays, chị quyết định đặt combo “Mặt trời Phú Quốc”, gồm vé máy bay khứ hồi, hai đêm lưu trú tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và vé xem show Kiss of the Sea.

Với tổng giá trị khoảng 17 triệu đồng, gia đình chị được giảm trực tiếp 1 triệu đồng khi thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal qua NAPAS, đưa chi phí kỳ nghỉ xuống còn khoảng 16 triệu đồng.

“Lên kế hoạch cho cả gia đình có một kỳ nghỉ trọn vẹn nhưng vẫn kiểm soát được chi phí không dễ dàng. Việc kết hợp combo, quyền lợi hội viên Sun Holidays và ưu đãi thanh toán của NAPAS giúp gia đình tôi trải nghiệm đầy đủ dịch vụ với mức chi hợp lý. Đặc biệt, ưu đãi được trừ trực tiếp khi thanh toán nên rất thuận tiện, không mất thời gian chờ đợi”, chị Minh Anh chia sẻ.

Bên cạnh ưu đãi thanh toán, Sun Holidays còn kết nối với chương trình hội viên Sun Signature, cho phép khách hàng sử dụng điểm thưởng Sun Point tích lũy từ những trải nghiệm trước đó trong hệ sinh thái Sun Group để thanh toán trực tiếp đến 100% giá trị đơn hàng, theo điều kiện áp dụng. Nhờ vậy, điểm thưởng có thể tiếp tục được chuyển hóa thành giá trị cho những kỳ nghỉ tiếp theo.

Với chương trình ưu đãi của NAPAS và Sun Holidays, tối ưu chi phí vẫn trọn vẹn trải trải nghiệm; du khách vẫn có thể chủ động thiết kế hành trình theo sở thích, đồng thời tận dụng được những giá trị cộng hưởng từ một hệ sinh thái hàng không - vui chơi - nghỉ dưỡng trọn vẹn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ số để phục vụ đời sống.

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Thanh Loan