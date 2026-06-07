Với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”, sự kiện quy tụ nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ, mang đến hệ sinh thái thanh toán hiện đại, an toàn cùng hàng loạt trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí sự kiện trở nên sôi động với các hoạt động thanh toán thông minh, thanh toán xuyên biên giới, tham quan gian hàng và nhận quà tặng. Trong đó, gian hàng NAPAS nổi bật với sắc xanh đặc trưng cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn.

Hơn 1.000 lượt tương tác trải nghiệm thanh toán tại gian hàng NAPAS

Gian hàng NAPAS thu hút lượng lớn khách thăm quan và trải nghiệm các dịch vụ thanh toán số hiện đại Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới với VietQRGlobal và rinh về nhiều phần quà hấp dẫn

Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan là khu vực photobooth công nghệ với trải nghiệm chuyển đổi ảnh chibi độc đáo. Chỉ với 10.000 đồng thanh toán qua VietQRPay tại POS của KiotViet, khách tham quan có thể sở hữu ngay những bức ảnh mang phong cách du lịch quốc tế với các điểm đến như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Trải nghiệm thanh toán không biên giới

Không chỉ mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm các giải pháp thanh toán số, gian hàng NAPAS còn giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về tương lai của các giao dịch không tiền mặt, nơi việc thanh toán chỉ gói gọn trong một thao tác chạm hoặc quét mã đơn giản.

Khách du lịch Trung Quốc sử dụng ví điện tử Alipay thanh toán VietQRGlobal tại gian hàng NAPAS

Năm nay, VietQRGlobal trở thành một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan. Thông qua giải pháp này, người dùng có thể thanh toán bằng mã QR ngay trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Trải nghiệm thanh toán VietQRPay để nhận ưu đãi giảm giá tới 50% khi mua trà sữa KOI thé

Thanh toán thẻ với SoftPOS hoặc thanh toán thẻ phi vật lý với NAPAS Tap & Pay

Dàn “hot” Tiktok đổ bộ

ỦA Channel hưởng ứng Ngày tài chính số 2026 với trải nghiệm thanh toán thông minh

Các du khách quốc tế cũng thích thú với dịch vụ VietQRGlobal. Tham gia sự kiện, anh Choi Jong-rak (du khách người Hàn Quốc, chủ kênh HanQuocBros) chia sẻ: “Việc kết nối thanh toán giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân như chúng tôi khi di chuyển giữa hai quốc gia. Từ nay, tôi không còn phải sử dụng các dịch vụ trung gian hay quy đổi ngoại tệ mà có thể tự thực hiện giao dịch ngay trên app ngân hàng hay ví điện tử của mình”.

Sự kiện sẽ còn diễn ra tới 20h ngày 07/6/2026, hãy nhanh chân tới thăm quan Lễ hội và trải nghiệm các công nghệ thanh toán đồng thời rinh về nhiều phần quà “hot” từ NAPAS.

Thu Loan