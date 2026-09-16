Khách hàng may mắn đầu tiên trúng căn hộ 10 tỷ đồng

Ngày 13/9 tại TP.HCM, một tuần sau phiên quay số đầu tiên của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), chị Tạ Thị Trung Dung (TP.HCM) nhận giải thưởng là một căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 100-110 m², trị giá 10 tỷ đồng tại Blanca City - khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển tại Vũng Tàu, TP.HCM.

Trước đó, tại phiên quay số đầu tiên diễn ra ngày 7/9, mã dự thưởng 004373 của chị Dung đã được xướng tên, đưa chị trở thành khách hàng đầu tiên trúng căn hộ của chương trình “Lời trải nghiệm, lãi nhà sang” dành cho khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền - NCB Signature Savings. Kết quả đã được NCB công bố ngay sau phiên quay.

Phó Tổng giám đốc NCB Nguyễn Thị Thúy trao tặng giải thưởng tới khách hàng

Phát biểu tại lễ trao thưởng, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Tổng Giám đốc NCB, cho biết ngân hàng rất vui mừng khi được trao phần thưởng giá trị tới khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng ngân hàng, mà còn là động lực để NCB tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mang tới ngày càng nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

Ngay sau lễ trao thưởng, đại diện NCB và Sun Group đã cùng gia đình chị Dung tới tham quan trực tiếp dự án Blanca City và trải nghiệm không gian căn hộ mẫu cao cấp.

Gia đình chị Dung trải nghiệm căn hộ mẫu tại Blanca City

Sau khi trải nghiệm căn hộ mẫu, đại diện gia đình chị Dung cho biết giải thưởng khiến cả gia đình bất ngờ và vui mừng. “Căn nhà này sẽ được chúng tôi sử dụng như một mái ấm nữa của gia đình ở Vũng Tàu. Nó giống như một kỷ niệm của NCB với chúng tôi”, đại diện gia đình chị Dung chia sẻ.

Cơ hội sở hữu bất động sản hạng sang từ chương trình

Sau lễ trao giải đầu tiên, ngày 14/9, NCB tiếp tục tổ chức phiên quay số tuần thứ hai dành cho các khách hàng có mã dự thưởng phát sinh từ ngày 5/9 đến hết 11/9/2026. Kết quả, khách hàng Phạm Văn Tươi, hiện sinh sống tại Lê Chân, Hải Phòng, với mã dự thưởng 013826 đã trở thành chủ nhân tiếp theo của căn hộ trị giá 10 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 2 kỳ quay, hai căn hộ trị giá tới 20 tỷ đồng đã lần lượt tìm thấy chủ nhân. Ngân hàng NCB cho biết đã nhanh chóng liên hệ và thông báo tin vui tới khách hàng, đồng thời sẽ tổ chức lễ trao thưởng trong thời gian sớm nhất.

Hành trình sở hữu nhà sang cùng Signature Savings vẫn đang chờ những chủ nhân tiếp theo

“Lời trải nghiệm, lãi nhà sang” là chương trình quay số trúng thưởng đặc biệt dành cho khách hàng gửi Tiết kiệm siêu đặc quyền - NCB Signature Savings. Chương trình mang tới cơ hội sở hữu những bất động sản cao cấp, gồm các căn hộ 3 phòng ngủ trị giá tới 10 tỷ đồng tại Blanca City (Vũng Tàu - TP.HCM) và Charmora City (Khánh Hòa) trong các kỳ quay số theo tuần; cùng giải thưởng đặc biệt là một căn biệt thự sang trọng trị giá tới 25 tỷ đồng tại Charmora City trong kỳ quay số tháng.

Hiện chương trình vẫn còn 2 căn hộ 3 phòng ngủ trị giá 10 tỷ đồng/căn và 1 căn biệt thự trị giá 25 tỷ đồng đang chờ chủ nhân may mắn trong các kỳ quay số tiếp theo. Bên cạnh cơ hội sở hữu những bất động sản giá trị, khách hàng tham gia Tiết kiệm siêu đặc quyền - NCB Signature Savings còn được hưởng mức lãi suất cạnh tranh cùng nhiều đặc quyền hàng không, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp trong hệ sinh thái Sun Group - đối tác chiến lược của NCB.

Để tham gia quay số trong các kỳ tiếp theo, khách hàng cần tích lũy tổng giá trị các sổ NCB Signature Savings mở mới trong tuần từ 2 tỷ đồng, hoặc từ 5 tỷ đồng trong tháng. Đáng chú ý, khả năng trúng thưởng của khách hàng không chỉ phụ thuộc vào số tiền gửi mà còn nhân lên đáng kể theo kỳ hạn lựa chọn. Kỳ hạn tiền gửi càng dài, hệ số tính mã dự thưởng càng cao: tăng từ 1 lần đối với kỳ hạn 6 tháng lên tới 6 lần đối với kỳ hạn 36 tháng. Cơ chế này giúp khách hàng chủ động tối ưu hóa kế hoạch tài chính cá nhân, đồng thời gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm NCB Signature Savings cũng như thể lệ chương trình quay số trúng thưởng, khách hàng có thể truy cập website chính thức https://www.ncb-bank.vn/, liên hệ các điểm giao dịch NCB trên toàn quốc hoặc Hotline 1800 6166 / 028 38216 216.

(Nguồn: NCB)