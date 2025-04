XEM CLIP:

Hôm nay (10/4), Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy xét đối tượng có hành vi ném “bom xăng” vào quán cà phê khiến một bé gái bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối 9/4, một người đàn ông đi vào quán cà phê nằm ở đầu đường Thuận Giao 02 (phường Thuận Giao, TP Thuận An). Tại đây, người này bất ngờ lấy một chai xăng tự chế châm lửa đốt, ném về phía chị B.T.P. (chủ quán cà phê, quê Kiên Giang).

Bị phóng hỏa bất ngờ, chị P. né tránh theo phản xạ. Không may lửa văng trúng con gái là bé N.N.Q.N. (9 tuổi) khiến bé bị bỏng phần mặt, tay và cơ thể.

Sau khi gây án, đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường. Bé N. cũng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Thuận An, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.H

Theo người nhà nạn nhân, đối tượng gây án tạm trú tại dãy trọ đối diện quán cà phê. Trước khi xảy ra sự việc, người này nhiều lần đe dọa sẽ phóng hỏa rồi sẽ chuyển nơi sinh sống.