Tác dụng của tấm chắn nắng ô tô
Tấm chắn nắng ô tô có tác dụng hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào khoang cabin, từ đó giúp giảm nhiệt độ bên trong xe, bảo vệ các chi tiết nội thất như taplo và ghế da khỏi hư hại do nhiệt và ánh nắng. Đồng thời, tấm chắn còn góp phần giảm tác động của tia UV và giúp xe mát hơn khi quay lại sử dụng sau thời gian đỗ ngoài trời.
Nên che nắng ô tô bên trong hay bên ngoài thì tốt hơn?
Mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng trong đa số trường hợp, che bên ngoài hiệu quả hơn về giảm nhiệt, còn che bên trong tiện lợi hơn khi sử dụng.
Che nắng bên ngoài kính lái
Cách này ít phổ biến hơn nhưng hiệu quả cao hơn.
Ưu điểm:
- Chặn nhiệt ngay từ bên ngoài
- Giảm nhiệt trong xe tốt hơn
Nhược điểm:
- Dễ bị gió thổi bay
- Có nguy cơ bị mất
- Lắp đặt phức tạp hơn
Che nắng bên trong kính lái
Đây là cách phổ biến nhất hiện nay.
Ưu điểm:
- Dễ lắp đặt và tháo ra
- Không lo mất trộm
- Phù hợp khi đỗ xe nơi công cộng
Nhược điểm:
- Nhiệt vẫn đi qua kính rồi mới bị phản lại
- Hiệu quả giảm nhiệt kém hơn so với bên ngoài
So sánh nhanh hai phương án
Hiệu quả chống nóng: Bên ngoài tốt hơn
Độ tiện lợi: Bên trong dễ dùng hơn
Độ an toàn: Bên trong an toàn hơn
Vì vậy, đa số người dùng chọn tấm chắn bên trong để sử dụng hàng ngày.
Những lưu ý khi chọn tấm che nắng ô tô
Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần lưu ý khi chọn tấm che nắng:
1. Chọn đúng kích thước kính lái
Tấm chắn cần vừa với kính để che kín, tránh lọt ánh nắng.
2. Ưu tiên chất liệu phản quang
Các loại có lớp bạc hoặc nhôm phản quang giúp chống nóng hiệu quả hơn.
3. Dễ gấp gọn và cất giữ
Nên chọn loại có thể gấp lại để tiện mang theo và sử dụng.
4. Độ bền và khả năng chịu nhiệt
Chọn sản phẩm có độ bền cao để sử dụng lâu dài.
5. Phù hợp nhu cầu sử dụng
Đỗ xe ngoài trời lâu → nên chọn loại chống nóng tốt
Đỗ xe ngắn hạn → ưu tiên tiện lợi
Nên chọn loại tấm che nắng ô tô nào?
Khi lựa chọn tấm che nắng ô tô, bạn nên cân nhắc theo nhu cầu sử dụng. Nếu ưu tiên sự tiện lợi trong việc sử dụng hằng ngày, tấm chắn bên trong sẽ là lựa chọn phù hợp vì dễ lắp đặt và tháo gỡ. Ngược lại, nếu mục tiêu chính là chống nóng hiệu quả tối đa, bạn có thể cân nhắc sử dụng tấm chắn bên ngoài để giảm nhiệt tốt hơn cho xe.