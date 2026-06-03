Từ World Cup đến cá hồi Na Uy - Minh chứng cho tinh thần bền bỉ

Na Uy chính thức trở lại FIFA World Cup 2026 sau gần ba thập kỷ, dẫn dắt bởi thế hệ cầu thủ tài năng trong đó có Erling Haaland. Thành tựu này không chỉ là một câu chuyện thể thao thuần túy, mà còn là minh chứng rõ nét cho văn hóa luôn đề cao sự bền bỉ, chất lượng và tầm nhìn phát triển dài hạn. Thật thú vị, những giá trị ấy cũng là nền tảng cốt lõi định hình nên cá hồi Na Uy lừng danh.

Na Uy vốn không phải là một quốc gia có quy mô rộng lớn. Với dân số vỏn vẹn khoảng 5,6 triệu người, quốc gia Bắc Âu này thậm chí còn nhỏ hơn nhiều đô thị sầm uất trên thế giới. Thế nhưng, năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Na Uy trở lại vòng chung kết FIFA World Cup sau gần 30 năm.

Dưới sự dẫn dắt của Erling Haaland, đại sứ thương hiệu toàn cầu của Seafood from Norway, một trong những siêu sao bóng đá nổi tiếng với cường độ thi đấu không ngừng nghỉ và kỷ luật thể chất thép, Na Uy đã giành vé đi tiếp. Những con số biết nói như 37 bàn thắng chỉ sau 8 trận đấu, chiến thắng áp đảo 4-1 trước đội tuyển Ý, chứng minh sức mạnh đáng gờm của đội bóng Bắc Âu.

Cầu thủ bóng đá người Na Uy Erling Haaland. Ảnh: Seafood from Norway

Hơn cả một tiền đạo xuất chúng, Haaland đã trở thành biểu tượng quốc tế mang đậm bản sắc Na Uy. Những phẩm chất định hình nên thành công của anh gắn liền với nhịp đập văn hoá của đất nước Na Uy, đó chính là sự kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển dài hạn, chất lượng và bền vững.

Tại Na Uy, kỳ tích World Cup không được xem là một bước đột phá mang tính thời điểm. Đó là "trái ngọt" từ hàng thập kỷ bền bỉ mở rộng hệ thống đào tạo cơ sở, đầu tư vào đội ngũ huấn luyện và nâng cấp cơ sở vật chất trên toàn Na Uy. Ngay cả khi sở hữu những mùa đông lạnh kéo dài hay điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đối với văn hoá Na Uy đó cũng chỉ là "chất xúc tác" để rèn luyện nên những phẩm chất quý giá nhất.

Điều kiện tập luyện khắc nghiệt tại các sân bóng trên khắp Na Uy (Sân Henningsvær). Ảnh: Seafood from Norway

Tư duy kiến tạo hệ thống bền vững không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn thấm nhuần vào ngành hải sản Na Uy, nơi biển cả và con người đã gắn bó khăng khít qua nhiều thế hệ. Là quốc gia sản xuất cá hồi lớn nhất thế giới, Na Uy đã dành nhiều thập kỷ để đầu tư mạnh vào công nghệ nuôi trồng hải sản tiên tiến, hệ thống an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng nghiêm ngặt.

Là một quốc gia dẫn đầu về nuôi trồng hải sản, Na Uy áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất cá hồi phát triển bền vững. Ảnh: Seafood from Norway

Trong ngành hải sản, chất lượng tươi ngon phụ thuộc vào nhiều yếu tố: từ quy chuẩn chăn nuôi, quản trị chuỗi cung ứng, cho đến việc truy xuất nguồn gốc chuẩn xác và xuất khẩu ra thị trường ổn định, Na Uy luôn duy trì các tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất.

Một minh chứng rõ nét là chứng nhận từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy: Cá hồi Na Uy hoàn toàn an toàn để thưởng thức tươi sống mà không cần trải qua quá trình cấp đông trước, bởi nguy cơ ký sinh trùng đã được triệt tiêu hao nhờ điều kiện chăn nuôi đạt chuẩn.

Nhờ các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe, cá hồi Na Uy được đánh giá là an toàn và đáng tin cậy để thưởng thức tươi sống trong món sashimi và các món gỏi khác. Ảnh: Seafood from Norway

Vượt lên trên câu chuyện về chất lượng an toàn, cá hồi Na Uy đang trở thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại. Với hàm lượng protein dồi dào và nguồn axit béo omega-3 tự nhiên quý giá, nguyên liệu này mang đến sự đa dụng lý tưởng cho mọi thực đơn.

Dù là những lát sashimi tinh tế, món poke bowl đầy màu sắc, hay món cá hồi áp chảo cho bữa tối gia đình, cá hồi Na Uy đều đáp ứng nhu cầu về một bữa ăn nhanh chóng, tiện lợi lại bổ dưỡng.

Cá hồi Na Uy ngày càng trở thành sự lựa chọn đa năng của người tiêu dùng nhờ tính tiện lợi và chất lượng mang lại trong các bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Seafood from Norway

Cơ hội dùng thử cá hồi Na Uy

Thông qua đại sứ toàn cầu Erling Haaland cùng nguồn nguyên liệu tuyệt hảo từ Na Uy, Seafood from Norway mong muốn truyền tải thông điệp “Ăn tươi ngon, sống vẹn tròn” đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Hòa cùng không khí cuồng nhiệt chào đón Na Uy trở lại World Cup mùa hè này, Seafood from Norway triển khai chuỗi sự kiện trải nghiệm đầy cảm hứng trong quý II/2026.

Với chiến dịch lần này, Seafood from Norway sẽ đồng hành cùng các đối tác bán lẻ và F&B hàng đầu như WinMart, Home Farm, GoFood và Let’s Sushi. Chiến dịch hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội thưởng thức cá hồi Na Uy thượng hạng, các hoạt động tương tác, những trải nghiệm ẩm thực cùng các khoảnh khắc đáng nhớ hòa nhịp với hành trình chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Na Uy.