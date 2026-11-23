Nên thay dầu khi động cơ còn ấm, thay vì lúc quá nóng hoặc đã nguội hoàn toàn. Đây là thời điểm giúp dầu cũ chảy ra nhanh hơn, đồng thời cuốn theo nhiều cặn bẩn tích tụ bên trong động cơ.

Thay dầu định kỳ là một trong những công việc bảo dưỡng cơ bản mà chủ xe cần thực hiện để duy trì khả năng vận hành của động cơ. Tuy nhiên, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại dầu, dung tích dầu cần thiết hay có phải thay lọc dầu hay không, nhiệt độ động cơ tại thời điểm thay dầu cũng là yếu tố đáng lưu ý.

Theo các chuyên gia, thời điểm thích hợp nhất để xả dầu cũ là khi động cơ còn ấm. Không nên thay dầu ngay khi động cơ đang quá nóng, nhưng cũng không nên chờ đến khi động cơ nguội hoàn toàn.

Ông Kyle Fischer, Giám đốc thương hiệu của Hot Shot's Secret, công ty chuyên sản xuất dầu bôi trơn động cơ, cho biết bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của hãng khuyến nghị nên xả dầu khi dầu còn ấm.

Có một số lý do cho khuyến nghị này. Trước hết, dầu ấm có độ loãng cao hơn, nhờ đó chảy ra nhanh và dễ dàng hơn so với dầu nguội. Điều này giúp quá trình xả dầu cũ diễn ra thuận lợi.

Nên thay dầu khi động cơ còn ấm, thay vì lúc quá nóng hoặc đã nguội hoàn toàn là điều khiến nhiều tài xế quan tâm.

Bên cạnh đó, khi động cơ hoạt động, dầu nhớt lưu thông bên trong hệ thống, cuốn theo bụi bẩn và các cặn bám. Khi dầu còn ấm, những tạp chất này có xu hướng lơ lửng trong dầu và được thải ra ngoài cùng dầu cũ.

Ngược lại, nếu xả dầu khi động cơ ô tô đã nguội hoàn toàn, một phần cặn bẩn có thể lắng xuống đáy các-te dầu và không được loại bỏ hết trong quá trình xả. Khi bổ sung dầu mới, lượng cặn còn sót lại có thể tiếp tục gây nhiễm bẩn dầu động cơ.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ các chuyên gia trong ngành dầu nhớt.

Ông Sina Ataei, Trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của Liqui Moly, cho biết nhìn chung, dầu động cơ và dầu hộp số nên được thay khi còn ấm.

Theo ông, chất lỏng ở nhiệt độ ấm có khả năng lưu thông và thoát ra dễ dàng hơn, giúp quá trình xả diễn ra hiệu quả. Đồng thời, các hạt bụi bẩn và mảnh vụn cũng dễ được cuốn theo dầu cũ ra ngoài hơn.

Việc chờ động cơ nguội bớt không chỉ giúp quá trình thay dầu an toàn hơn mà còn hạn chế nguy cơ bị bỏng do dầu nóng bắn vào da trong lúc tháo nút xả hoặc thực hiện các thao tác bảo dưỡng.

Tuy nhiên, ông Ataei lưu ý người thực hiện cần thận trọng để tránh bị bỏng khi tiếp xúc với dầu nóng. Việc sử dụng găng tay bảo hộ và tuân thủ các biện pháp an toàn là cần thiết.

Hướng dẫn thay dầu của Mopar cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Theo hãng này, người dùng nên khởi động động cơ trong khoảng 2-5 phút trước khi tiến hành thay dầu.

Trong trường hợp động cơ vừa hoạt động và đang ở nhiệt độ cao, Mopar khuyên nên chờ khoảng 20-30 phút để động cơ hạ nhiệt, đến khi chỉ còn ấm mới bắt đầu xả dầu.

Việc chờ động cơ nguội bớt không chỉ giúp quá trình thay dầu an toàn hơn mà còn hạn chế nguy cơ bị bỏng do dầu nóng bắn vào da trong lúc tháo nút xả hoặc thực hiện các thao tác bảo dưỡng.

Như vậy, thay dầu khi động cơ còn ấm là lựa chọn phù hợp hơn cả. Chủ xe không nên xả dầu ngay khi động cơ vừa hoạt động ở nhiệt độ cao, nhưng cũng không cần chờ động cơ nguội hoàn toàn.

Điều quan trọng là lựa chọn thời điểm vừa đủ ấm để dầu dễ thoát ra, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Theo Carscoops