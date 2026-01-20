Từ dấu mốc ấy, hành trình đồng hành của Sony đã không ngừng mở rộng, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại với những trải nghiệm giải trí, sáng tạo và kết nối ngày càng sống động.

“Nét như Sony” - ký ức Tết của nhiều thế hệ người Việt

Sony hiện diện ở Việt Nam vào cuối năm 1994, ngay thời điểm cận kề Tết Ất Hợi, với sản phẩm đầu tiên là chiếc TV màu Trinitron - sắc màu rực rỡ vượt thời đại mà bao gia đình ước mong. Trước thềm Tết 1995, nhà nhà háo hức sắm đồ điện tử Sony, và nếu được đặt một chiếc TV Trinitron trong phòng khách thì đó là niềm hãnh diện lớn. Cùng thời điểm ấy, chiếc máy nghe nhạc Walkman cũng trở thành biểu tượng phong cách, là giấc mơ của bao thế hệ 7x-8x-9x.

TV màu Sony Trinitron trong phòng khách ngày Tết thập niên 1990

Câu cửa miệng “Nét như Sony” ra đời từ đó, và hơn cả một lời khen chất lượng TV, trở thành lời khen cho bất kỳ thứ gì đẹp, bền, chất lượng đỉnh cao: “Nét như Sony!”

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng có những cụm từ tương tự: “It’s a Sony” - slogan toàn cầu của Sony thập niên 1970-1980-1990. Slogan này được cộng đồng người dùng ở Mỹ và EU dùng như một bảo chứng chất lượng “hàng xịn rồi, khỏi bàn”, áp dụng cho cả những sản phẩm không phải hàng Sony. Cộng đồng công nghệ quốc tế còn có những cách nói như “so Sony vibes” khi diễn tả cảm giác về thước phim nhiễu mịn, màu trung tính, dynamic range tốt…; “Sony warm” khi ngợi khen tai nghe ấm, bass chắc, mid sạch…; “Sony look” hay “Sony colors” để mô tả ngắn gọn phong cách chụp ảnh đậm, sắc nét và chi tiết đặc trưng.

Ba thập kỷ trôi qua, “nét như Sony” vẫn ăn sâu vào văn hóa Việt, không chỉ quen thuộc với thế hệ ngoài 30 tuổi mà còn được Gen Z thường xuyên nhắc đến, bởi Sony vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu về chất lượng cực “nét” trong mọi sản phẩm. Từ chiếc TV Tết bao gia đình ước mong, Sony đã liên tục cải tiến và mang đến một hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ mọi nhu cầu giải trí, sáng tạo và kết nối trong đời sống hiện đại.

“Nét như Sony” hôm nay: Hệ sinh thái công nghệ - giải trí sống động

“Nét như Sony” không chỉ là hình ảnh sắc nét trên màn hình, mà chính là DNA của Sony: nét trong âm thanh tinh tế, nét trong màu sắc điện ảnh chân thực, nét trong từng trải nghiệm và cảm xúc mà công nghệ mang lại. DNA ấy được xây dựng trên nền tảng công nghệ - giải trí toàn diện mà Sony xây dựng trên quy mô toàn cầu. Sony sở hữu hãng phim Sony Pictures với những bom tấn như Spider-Man, Jumanji, Venom, K-Pop Demon Hunters, tập đoàn âm nhạc Sony Music, đến “đế chế” game PlayStation. Song song đó là công nghệ hình ảnh và âm thanh hàng đầu thế giới, nay được tích hợp AI để nâng tầm trải nghiệm.

Tết 2026, Sony tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt với một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, nơi mọi khoảnh khắc sum họp đều trở nên sống động, từ màn hình rực rỡ, âm thanh chân thực, đến những bức ảnh và thước phim lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc năm mới.

BRAVIA 5 - TV Mini LED cao cấp mang đến trải nghiệm điện ảnh tại gia mùa Tết

Tết chuẩn điện ảnh: Biến phòng khách thành rạp chiếu phim với dòng TV BRAVIA 5, BRAVIA 8 II, BRAVIA 2 II, cùng hệ thống âm thanh BRAVIA Theatre System 6, loa thanh BRAVIA Theatre Bar 6. Các sản phẩm sở hữu loạt công nghệ hình ảnh và âm thanh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, mang đến trải nghiệm chuẩn điện ảnh tại gia.

TV Sony BRAVIA và loa BRAVIA Theatre mang rạp chiếu phim về nhà với các công nghệ tiên tiến hàng đầu

Tết chuẩn giải trí: Giữa mùa lễ hội sống động, tìm khoảng lặng thư thái với WH-1000XM6, tai nghe chống ồn thông minh dùng AI để nhận diện môi trường và tối ưu âm thanh cá nhân hóa. Khuấy động không khí tụ họp với ULT Power Sound cho âm bass mạnh mẽ, và kết nối thế hệ trẻ qua những trận game sôi động trên PS5, nơi AI hỗ trợ đồ họa và hiệu suất mượt mà cho trải nghiệm gaming đỉnh cao.

Tết chuẩn giải trí với hệ sinh thái Sony

Tết chuẩn sáng tạo: Ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc Tết với ZV-E10 II và Alpha 7 V - hai “trợ thủ đắc lực” cho người yêu sáng tạo nội dung. ZV-E10 II nổi bật với kích thước nhỏ gọn và màn hình cảm ứng, xoay lật linh hoạt, kèm tính năng Soft Skin Effect cho nước da mịn màng, tự nhiên, mọi khoảnh khắc trong vlog Tết của bạn sẽ được ghi lại trọn vẹn và sống động hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Alpha 7 V sở hữu cảm biến Exmor RS™ CMOS 33MP hoàn toàn mới và bộ xử lý BIONZ XR2™ tích hợp AI thông minh, từ việc sáng tạo bộ ảnh Tết độc đáo hay ghi lại những thước phim gia đình sum họp, bạn đều có thể tự tin "tác nghiệp" trong mùa Tết năm nay.

Với máy ảnh Sony đồng hành, mọi màu sắc và cảm xúc Tết đều sẽ được lưu giữ trọn vẹn nhất, để bạn thoải mái sáng tạo câu chuyện Tết theo cách của riêng mình.

Thoải mái sáng tạo câu chuyện Tết cùng bộ đôi ZV-E10 II và Alpha 7 V

Tết chuẩn sống động: Lan tỏa không khí Tết tức thì với Xperia 1 VII, điện thoại thông minh tích hợp camera AI cho ảnh và video sắc nét, màu sắc trung thực, cùng khả năng quay chuẩn điện ảnh. Mọi kết nối, mọi khoảnh khắc đều sống động và “nét” từng chi tiết.

Từ những phút giây sum họp rộn rã đến khoảng lặng thư thái, Sony mang đến trải nghiệm thưởng thức, sáng tạo, kết nối… tất cả đều “Nét như Sony”. Hãy để Tết này trở thành mùa lễ hội trọn vẹn, nơi mọi khoảnh khắc đều được lưu giữ và sẻ chia theo cách đẹp nhất, “nét” nhất.

Đón Tết 2026 chuẩn sống động, khám phá thêm ưu đãi và trải nghiệm “Nét như Sony” tại đây: https://promotion.sony.com.vn/?cid=pr-apac-195412