Khi ấy, không ChatGPT, không Copilot, không Gemini, không Claude, không công cụ viết email tự động, không trợ lý tóm tắt cuộc họp, không chatbot chăm sóc khách hàng, không phần mềm gợi ý mã nguồn, không hệ thống tạo nội dung quảng cáo trong vài giây….

Điều gì còn lại sau một ngày không có AI? Ảnh: Midjourney

Với nhiều tổ chức, đó sẽ là một ngày hỗn loạn. Email chậm hơn. Báo cáo mất nhiều thời gian hơn. Nhân viên marketing loay hoay với bản nháp đầu tiên. Lập trình viên không còn công cụ gợi ý đoạn mã. Bộ phận chăm sóc khách hàng phải quay lại xử lý thủ công từng câu hỏi lặp lại. Những người đã quen “hỏi AI trước, nghĩ sau” bỗng thấy công việc nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng cũng trong ngày giả định ấy, có những tổ chức vẫn vận hành tương đối bình thường. Họ có thể chậm hơn, nhưng không tê liệt. Họ không tạo được bản nháp nhanh như trước, nhưng vẫn biết mình cần nói gì. Họ không có trợ lý AI để tổng hợp dữ liệu, nhưng vẫn hiểu ngành, hiểu khách hàng, hiểu sản phẩm, hiểu quy trình và hiểu logic ra quyết định của chính mình. Nói cách khác, AI có thể biến mất trong một ngày, nhưng tri thức thật của tổ chức thì không.

Đây có lẽ là phép thử mới của thời đại AI: không phải doanh nghiệp nào dùng AI nhiều nhất, mà là doanh nghiệp nào vẫn đứng vững khi AI tạm thời không còn ở đó.

Sự phụ thuộc vào AI đang tăng rất nhanh.

Theo khảo sát “The State of AI in 2025” của McKinsey, 88% tổ chức được hỏi cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong ít nhất một chức năng kinh doanh; 23% đã mở rộng triển khai hệ thống AI tác nhân ở một số khu vực trong doanh nghiệp, trong khi 39% khác đang thử nghiệm AI tác nhân. Microsoft và LinkedIn cũng ghi nhận trong Work Trend Index 2024 rằng 75% lao động tri thức trên toàn cầu đã sử dụng AI tạo sinh tại nơi làm việc, và 78% người dùng AI mang công cụ AI cá nhân vào công việc. Trong lĩnh vực công nghệ, khảo sát Stack Overflow 2025 cho thấy 84% lập trình viên đang dùng hoặc dự định dùng công cụ AI trong quy trình phát triển phần mềm; riêng nhóm lập trình viên chuyên nghiệp, 51% dùng AI hằng ngày.

Những con số này cho thấy AI đã đi qua giai đoạn “thử cho biết”. Nó đang trở thành hạ tầng mềm của công việc hiện đại. Nhưng cũng chính vì thế, một câu hỏi mới xuất hiện: khi AI trở thành một phần quen thuộc của năng suất, liệu năng lực thật của con người và tổ chức có đang được nâng lên, hay chỉ đang được che phủ bởi một lớp giao diện thông minh?

Vấn đề không phải là có dùng AI hay không, mà là dùng AI trên nền tảng nào. Tổ chức có tri thức mạnh xem AI như bộ tăng tốc: hỗ trợ tổng hợp, phân tích, mô phỏng và mở rộng năng lực ra quyết định. Nhưng phía sau vẫn là con người biết đặt câu hỏi, kiểm chứng và chịu trách nhiệm. Ngược lại, tổ chức yếu về tri thức dễ biến AI thành chiếc nạng, tạo ra vẻ chuyên nghiệp bên ngoài nhưng làm nền móng bên trong ngày càng mỏng đi.

Nếu AI biến mất, sự khác biệt ấy sẽ lộ ra rất rõ

Một tổ chức có tri thức thật sẽ không tê liệt khi thiếu AI. Doanh nghiệp vẫn hiểu khách hàng, điểm đau, lợi thế sản phẩm và dữ liệu đáng tin. Trường học vẫn biết dạy học sinh tư duy, phản biện và đặt câu hỏi, thay vì chỉ dạy cách viết prompt. Cơ quan truyền thông vẫn nhận ra vấn đề xã hội đáng khai thác và ranh giới giữa thông tin với tiếng ồn. Bệnh viện vẫn dựa vào chuyên môn lâm sàng, quy trình an toàn và trách nhiệm nghề nghiệp.

AI có thể làm chậm mọi thứ, nhưng nền tảng thật sẽ không biến mất cùng công nghệ. Ảnh: Midjourney

AI có thể viết văn bản, tóm tắt tài liệu hay mô phỏng giọng điệu chuyên gia, nhưng không thay thế được vốn hiểu biết, kinh nghiệm và năng lực phán đoán. Vì vậy, lợi thế bền vững trong kỷ nguyên AI không chỉ nằm ở công cụ mới nhất, mà ở “hệ điều hành tri thức” của tổ chức: dữ liệu, kinh nghiệm, bài học và năng lực đặt câu hỏi chiến lược.

Một công ty có thể mua cùng một gói phần mềm AI như đối thủ. Nhưng họ không thể mua ngay lập tức 10 năm hiểu khách hàng, 20 năm kinh nghiệm ngành, văn hóa phản biện nội bộ, kho dữ liệu sạch, hay năng lực chuyển hóa hiểu biết thành quyết định. Đó là những thứ phải được xây dựng, kiểm chứng và tích lũy.

Cũng vì thế, câu chuyện AI trong doanh nghiệp không nên chỉ bắt đầu bằng câu hỏi: “Chúng ta dùng công cụ nào?” Câu hỏi quan trọng hơn là: “Chúng ta đang dùng AI để khuếch đại tri thức thật, hay để che giấu khoảng trống tri thức?”

Nếu câu trả lời là vế thứ nhất, AI sẽ giúp tổ chức nhanh hơn, sâu hơn và linh hoạt hơn. Nếu câu trả lời là vế thứ hai, AI có thể tạo ra cảm giác tiến bộ giả: nhiều nội dung hơn, nhiều báo cáo hơn, nhiều ý tưởng hơn, nhưng không nhất thiết nhiều hiểu biết hơn.

Có thể AI sẽ không “biến mất” hoàn toàn, nhưng những khoảnh khắc tương tự sẽ xảy ra: hệ thống lỗi, dữ liệu sai, công cụ bị giới hạn, quy định siết chặt hoặc thị trường xuất hiện tình huống chưa có trong dữ liệu huấn luyện. Khi đó, doanh nghiệp không thể chỉ hỏi AI phải làm gì, mà phải biết tự suy nghĩ. AI đang thay đổi công việc, nhưng cũng làm nổi bật giá trị cũ: tri thức thật.

Nếu AI biến mất trong 24 giờ, nhiều thứ sẽ chậm lại. Nhưng những nền tảng được xây bằng tri thức thật sẽ không sụp đổ. Chúng chỉ tạm thời mất đi một lớp tăng tốc - còn phần lõi vẫn đứng vững.

(Nguồn: VLAB Innovation)