Thông qua những buổi sum họp ấm cúng, hoạt động lễ hội bên bờ biển và sự hợp tác đặc biệt cùng Marou Chocolate, New World Phu Quoc Resort mời gọi gia đình, bạn bè cùng thưởng thức và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Khơi gợi những khoảnh khắc sum vầy bên biển

Theo đó, mùa lễ hội năm nay, New World Phu Quoc Resort giới thiệu chuỗi hoạt động theo chủ đề “The Reunion Table: Gather, Taste, Remember” (Bàn tiệc sum vầy: Hội ngộ, thưởng thức, lưu giữ kỷ niệm), do New World Hotels & Resorts khởi xướng.

Tọa lạc bên bờ bãi Kem nguyên sơ, khu nghỉ dưỡng lan tỏa tinh thần lễ hội qua các hành trình ẩm thực tuyển chọn, nét truyền thống thân thuộc và nhiều hoạt động gắn kết gia đình, bạn bè và nhiều thế hệ.

Lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực châu Á và ý nghĩa của những bữa ăn sum họp, The Reunion Table đề cao sự kết nối giữa các thành viên qua những món ăn được sẻ chia, những cuộc trò chuyện và khoảnh khắc quây quần bên người thân. Tại New World Phu Quoc Resort, tinh thần này được thể hiện qua chuỗi hoạt động kéo dài từ đầu tháng 12 đến thời khắc đón năm mới 2027.

Kết hợp Marou Chocolate, tôn vinh nghệ thuật chocolate Việt

Một trong những điểm nhấn của mùa lễ hội là sự hợp tác giữa New World Hotels & Resorts và Marou Chocolate - thương hiệu chocolate thủ công của Việt Nam. Chương trình được triển khai tại ba điểm đến thuộc hệ thống gồm New World Saigon Hotel, New World Phu Quoc Resort và New World Hoiana Beach Resort.

Từ sự đồng điệu trong việc trân trọng di sản văn hóa Việt, nghệ thuật chế tác thủ công, tính nguyên bản và tinh thần hiếu khách chu đáo, sự kết hợp này tôn vinh văn hóa cacao phong phú thông qua trải nghiệm ẩm thực và phong cách sống đương đại.

Tại New World Phu Quoc Resort, dấu ấn hợp tác sẽ được giới thiệu vào ngày 4/12/2026, trong khuôn khổ Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh. Gian hàng Marou tại sảnh chính trưng bày bộ sưu tập chocolate thủ công, mang đến lựa chọn quà tặng cho du khách trong dịp lễ hội.

Điểm nhấn nổi bật của màn hợp tác là thanh Chocolate Đen 55% kết hợp Kiều Mạch Rang, phiên bản độc quyền mang dấu ấn chung của cả hai thương hiệu. Sản phẩm sử dụng bao bì làm từ vỏ cacao tái chế, thể hiện cam kết phát triển bền vững cùng sự trân trọng dành cho nghệ thuật thủ công.

Từ ngày 4/12/2026 đến 4/1/2027, du khách còn có thể thưởng thức set trà chiều lễ hội gồm các loại bánh ngọt thủ công và món tráng miệng theo mùa chế biến từ chocolate Marou với giá 999.000 VNĐ++/set, gợi ý lý tưởng để tận hưởng nhịp sống chậm rãi và sẻ chia hương vị ngọt ngào mùa lễ hội.

Những bữa tiệc mùa lễ hội bên bờ biển

Từ tháng 11, chương trình Starry Nights đặc trưng của khu nghỉ dưỡng biến quảng trường Resort Square thành không gian ẩm thực ngoài trời sôi động với đại tiệc buffet quy tụ tinh hoa món ngon từ Việt Nam đến quốc tế.

Vào đêm Giáng sinh (24/12), Starry Nights khoác lên diện mạo lễ hội rộn ràng với đại tiệc buffet quốc tế, kết hợp các món truyền thống mùa Giáng sinh cùng nhiều đặc sản hấp dẫn - tạo nên điểm hẹn sum họp lý tưởng cho gia đình và bạn bè.

Với những ai yêu thích không gian biển, COCO Beach House mang đến tiệc buffet đêm Giáng sinh gồm hải sản tươi ngon, phô mai thủ công, các món đặc trưng theo mùa và tráng miệng lễ hội, hòa quyện cùng âm nhạc và tiếng sóng vỗ êm dịu.

Nếu tìm kiếm không gian riêng tư và ấm cúng hơn, du khách có thể khám phá thực đơn phong vị Ý tại Lửa Grill & Bar. Vào ngày Giáng sinh, Lửa Grill & Bar tiếp nối không khí lễ hội với thực đơn Christmas Roast truyền thống, nổi bật với gà tây quay cùng những hương vị thân thuộc trong không gian ấm áp, thư thái.

Đón năm mới 2027 với tiệc ẩm thực và đêm countdown trên bãi Kem

Khép lại năm 2026, New World Phu Quoc Resort tổ chức chuỗi hoạt động đón giao thừa tại các nhà hàng, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và chương trình giải trí.

Tại COCO Beach House, tiệc buffet đêm Giao thừa thịnh soạn chiêu đãi thực khách loạt nguyên liệu thượng hạng như trứng cá tầm, gan ngỗng Pháp và hải sản địa phương tươi ngon, kết hợp cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong không gian thư thái bên bờ biển. Starry Nights tiếp tục khuấy động quảng trường Resort Square với tiệc buffet quốc tế rộn ràng sắc màu lễ hội, nhạc sống và hoạt động vui chơi cho cả gia đình.

Trong khi đó, Lửa Grill & Bar mang đến hành trình ẩm thực tinh tế mang phong vị Ý, nổi bật với Lobster Bisque và Filet Mignon Rossini.

Không khí lễ hội sẽ bùng nổ tại sự kiện New Year's Eve Beach Countdown - Đếm ngược chào năm mới trên bãi Kem. Trên nền nhạc sôi động từ DJ, những màn múa lửa cuốn hút và nhịp điệu rộn ràng bên bờ biển, du khách có thể hòa mình vào vũ điệu dưới bầu trời sao, cùng đếm ngược đón năm 2027.

Ngày đầu tiên của năm 2027, COCO Beach House tiếp tục phục vụ tiệc brunch bên biển. Thực đơn gồm các món ăn quốc tế, hải sản tươi và món đặc trưng mùa lễ hội, kết hợp âm nhạc trực tiếp cùng chương trình giải trí nhẹ nhàng.

Thông tin chi tiết và đặt chỗ tại: phuquoc.newworldhotels.com

Ngọc Anh