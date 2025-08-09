Hôm 8/8, phát ngôn viên của cảnh sát biển Hy Lạp cho biết: "Một cặp đôi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và ngay lập tức được đưa đến trung tâm y tế địa phương nhưng không qua khỏi".

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos. Ảnh minh họa: People

Cũng theo đại diện cảnh sát biển, cả hai đều mang quốc tịch Việt Nam và là du khách trên một tàu du lịch.

"Người phụ nữ đang chụp ảnh tự sướng trên tàu thì bị gió mạnh làm mất thăng bằng dẫn đến ngã xuống biển. Người đàn ông đi cùng liền lao theo để cứu nhưng cả hai đều bị dòng nước mạnh cuốn đi", lực lượng chức năng địa phương nhấn mạnh.

Theo Bộ Bảo vệ và Dân sự Hy Lạp, vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh lên tới 88km/h, đặc biệt ở khu vực phía nam biển Aegean và biển Crete.

Cảnh sát biển cho biết hầu hết các phà không thể khởi hành đúng lịch trình từ Piraeus và các cảng khác ở Athens, đặc biệt các tuyến đến đảo Cyclades hoặc Dodecanese. Một số chuyến phà đã bị hủy, một số chuyến khác bị hoãn khiến hàng nghìn du khách bị ảnh hưởng.

Trung tâm dự báo thời tiết cho biết dông gió mạnh ở các khu vực trên dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 10/8, khiến hoạt động cứu nạn và phục hồi gặp nhiều khó khăn.