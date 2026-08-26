Trong khi đó, nhịp sống bận rộn khiến con cái dễ bỏ qua những thay đổi ấy. Mùa Vu Lan là dịp để chậm lại, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của cha mẹ, bắt đầu từ đôi mắt.

Khi đôi mắt của cha mẹ bắt đầu thay đổi

Những thay đổi ở đôi mắt tuổi xế chiều thường diễn ra rất âm thầm. Cha mẹ bắt đầu tăng cỡ chữ điện thoại, ngồi gần TV hơn, nheo mắt khi nhìn xa hay ngại lái xe vào ban đêm. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy thường được xem là quy luật lão hóa tự nhiên, khiến các dấu hiệu không được chú ý và vô tình làm bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Không ít người lớn tuổi chưa chủ động đi tầm soát hay phẫu thuật đục thủy tinh thể vì ngại đến bệnh viện, nhưng sâu xa hơn là tâm lý sợ con cái lo lắng, tốn kém chi phí và trở thành gánh nặng cho con. Họ chọn cách âm thầm chịu đựng và thích nghi với thị lực ngày càng suy giảm.

Tuy nhiên, việc trì hoãn điều trị có thể khiến bệnh tiến triển, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như tăng nhãn áp (Glocom), suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về thị lực như nhìn mờ, chói mắt, lóa sáng,... cha mẹ cần được đưa đi khám sớm và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh trì hoãn khi có chỉ định phẫu thuật.

Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về thị lực, người lớn tuổi cần đi khám sớm để có hướng điều trị

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ít nhất 2,2 tỷ người trên toàn cầu đang sống với tình trạng suy giảm thị lực, trong đó phần lớn thuộc nhóm trên 50 tuổi. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù lòa chiếm tới 66,1% tổng số ca mù, chủ yếu ở người cao tuổi. Trung bình mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 150.000 ca bệnh mới, trong đó 70% là người trên 50 tuổi.

Nắm bắt “thời điểm vàng” điều trị

Trong hành trình chăm sóc đôi mắt của cha mẹ, sự chủ động của con cái chính là điểm tựa quan trọng nhất giúp cha mẹ vượt qua rào cản tâm lý. Sự quan tâm ấy không chỉ dừng ở những câu hỏi thăm mà còn là cùng cha mẹ tìm hiểu tình trạng thị lực và lựa chọn phương án chăm sóc, điều trị phù hợp.

Đặc biệt, sự chủ động ngỏ lời và tự tay sắp xếp lịch trình thăm khám cho cha mẹ từ con cái chính là “chìa khóa” mở nút thắt tâm lý sợ tốn kém, sợ làm phiền con của cha mẹ. Chỉ khi thấy con cái quyết đoán đồng hành, đấng sinh thành mới có thể tự tin trút bỏ sự lo âu, an tâm đón nhận phẫu thuật đục thủy tinh thể để khôi phục thị lực sáng rõ.

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm. Phương pháp điều trị hiện nay là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người từ 40 tuổi trở lên nên duy trì thói quen tầm soát thị lực 6 tháng/lần để không bỏ lỡ “thời điểm vàng” can thiệp điều trị.

Con cái đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình chăm sóc đôi mắt tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Tại Việt Nam, các kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể ngày càng được chuẩn hóa và ứng dụng công nghệ điều trị hiện đại. Đơn cử tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đơn vị cho biết đã tiên phong đưa công nghệ Phaco Không Dao về Việt Nam, góp phần mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh. Đến nay, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn công bố đã thực hiện thành công hơn 600.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể. Nhờ quy trình chuẩn hóa và kỹ thuật tiên tiến, ca mổ diễn ra nhanh chóng chỉ mất khoảng 5-10 phút, giúp người bệnh phục hồi thị lực nhanh chóng và có thể xuất viện ngay trong ngày.

Nhân mùa Vu Lan 2026, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đồng hành cùng những người con trên hành trình chăm sóc đôi mắt cha mẹ, với chương trình ưu đãi cho khách hàng thăm khám và điều trị đục thủy tinh thể. Đây cũng là dịp để con cái thể hiện sự quan tâm và trao gửi món quà sức khỏe thiết thực đến đấng sinh thành.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hotline: 1900 555 554 Website: https://phaco.matsaigon.com/

Ngọc Minh