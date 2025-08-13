Với mong muốn “Vươn tầm con người để vươn tầm đất nước”, MSB đi qua tuổi 34 bằng một tinh thần mới - thấu cảm và nhân văn hơn. Không chỉ đồng hành trong những quyết định tài chính, MSB mong muốn trở thành một phần trong hành trình sống của mỗi người Việt - nơi cảm xúc được trân trọng, đam mê được tiếp sức, và những giấc mơ được chắp cánh.

Vươn tầm “gu” sống bằng thanh âm nghệ thuật

MSB tin rằng, mỗi cá nhân vươn tầm khi tâm hồn được nuôi dưỡng tinh tế. Chính vì thế, ngân hàng đã chọn âm nhạc - ngôn ngữ chung của cảm xúc - để kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng.

Ngày 9/8/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, MSB phối hợp tổ chức đêm nhạc “Harmonia Brillante - Bản hòa âm rực rỡ”, nằm trong chuỗi sự kiện “Bản hòa ca vươn tầm cùng dân tộc”. Đêm nhạc không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cho khách hàng mà còn là dấu mốc kỷ niệm tuổi 34, khắc họa hình ảnh ngân hàng MSB không ngừng đổi mới.

Trước đó, đầu năm 2025, MSB tổ chức “Tâm thức tinh hoa” - một sự kiện âm nhạc tinh tế, được thiết kế riêng để tri ân khách hàng cao cấp. Cùng với đó, chuỗi các sự kiện âm nhạc hàn lâm mà MSB đồng hành trong thời gian qua đã góp phần định hình một phong cách riêng - sang trọng, giàu chiều sâu và mang giá trị nghệ thuật bền vững.

Qua âm nhạc, MSB khẳng định, ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính, mà còn đồng hành nâng tầm gu sống, xúc cảm của mỗi khách hàng, nuôi dưỡng những điều đó theo cách tinh tế, hiện đại và đầy cảm hứng.

Đại diện MSB cho biết: “Chúng tôi mong muốn thấu hiểu những điều thầm lặng nhưng sâu sắc bên trong mỗi hành trình sống. MSB không ngừng đưa âm nhạc vào câu chuyện thương hiệu, để tạo dựng sợi dây kết nối cảm xúc và từng bước bồi đắp niềm tin. Chúng tôi kiến tạo niềm tin từ những thấu hiểu bền bỉ như vậy”.

Vươn tầm thế hệ trẻ từ nền tảng thể thao

Nếu âm nhạc chạm đến tâm hồn thì thể thao là nơi khơi dậy bản lĩnh, tinh thần và lý tưởng sống mạnh mẽ. Hiểu rõ vai trò của thể thao trong việc định hình thế hệ tương lai, năm 2025 - dấu mốc của MSB tuổi 34, ngân hàng đã đồng hành cùng giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA StarX mùa thứ 10, hướng tới kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm, dựa trên nền tảng “khỏe thể chất - mạnh tinh thần”.

Không dừng lại ở các trận đấu đỉnh cao, MSB cùng VBA mang đến nhiều hoạt động gắn kết nhằm kết hợp giữa tài chính, giáo dục, thể thao và nghệ thuật. Khán giả không chỉ được sống trong bầu không khí sôi động từ các trận đấu, mà còn được truyền cảm hứng từ những tiết mục âm nhạc, những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thần tượng bóng rổ Trương Twins.

Bằng cách đầu tư vào thể thao - nơi hun đúc ý chí và nghị lực - MSB thể hiện khát vọng bền vững: nuôi dưỡng một thế hệ trẻ bản lĩnh, dám theo đuổi đam mê và đủ mạnh mẽ để làm chủ tương lai.

Vươn tầm cùng sản phẩm - dịch vụ bền vững

Bắt nhịp xu thế phát triển bền vững, MSB mong muốn vươn tầm xanh cùng khách hàng và xã hội, chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Vì vậy, dịp kỷ niệm sinh nhật 34 năm, ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với chính sách trả góp 0% lãi suất khi mua xe máy điện (Vinfast, Dat Bike, YADEA…) bằng thẻ tín dụng MSB, trong thời gian từ 28/7 đến 28/9/2025.

Chương trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu chi tiêu của khách hàng. Theo đó, các giao dịch từ 12 - 40 triệu đồng được hưởng ưu đãi trả góp 0% lãi suất cùng việc miễn phí tất toán trước hạn. Riêng với việc chuyển đổi trả góp, phí áp dụng với giao dịch từ 12 - 15 triệu đồng là 0%, với giao dịch từ 15 - 40 triệu đồng là 1%.

Đặc biệt, MSB cũng phối hợp với nền tảng thương mại điện tử Shopee để khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trả góp 0% khi mua xe điện trực tuyến, tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho hành trình chuyển đổi sang phương tiện xanh. Chi tiết xem tại: https://www.msb.com.vn/vi/w/mua-xe-dien-tra-gop-0-cung-the-tin-dung-msb-1

Với thông điệp “Để mỗi hành trình là một bình minh Xanh”, MSB không chỉ đồng hành tài chính mà còn truyền cảm hứng về một phong cách sống mới - nơi mỗi lựa chọn tiêu dùng đều mang lại giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây là cách MSB kiến tạo một lối sống văn minh, bền vững và hiện đại, đúng với tinh thần “vươn tầm” xuyên suốt hành trình phát triển của mình.

Cũng từ định hướng này, giữa tháng 9 tới, MSB ra mắt thẻ tín dụng Mastercard Green World làm từ vật liệu tái chế. Tấm thẻ được định vị là “bạn đồng hành” cùng chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo cấp cao kiến tạo phong cách lãnh đạo mới, nơi mỗi lựa chọn đều thể hiện tuyên ngôn sống về một hành trình thành công song hành cùng những giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Lệ Thanh