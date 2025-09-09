Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank - Ngân hàng VDB) giai đoạn 2023-2027, trong 6 tháng đầu năm 2025, VDB đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, từng bước tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ ngày 1/6/2025, các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc tại trụ sở chính còn 12 đầu mối, phù hợp định hướng quản trị, điều hành theo yêu cầu của Chính phủ.

Ngày 3/6/2025, trên cơ sở Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 759/QĐ-TTg về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Ngân hàng VDB tổ chức hội nghị liên tịch để bàn phương án sắp xếp các đơn vị trực thuộc theo địa giới hành chính mới. Hội nghị thống nhất nguyên tắc: bảo đảm ổn định công việc và tư tưởng cán bộ; duy trì tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu, phát triển dự án mới; không làm tăng số lượng chi nhánh, sở giao dịch; giữ nguyên cơ bản các phòng giao dịch hiện có.

Theo phương án, Ngân hàng VDB gắn mạng lưới với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Chi nhánh được đặt tên theo địa danh, trường hợp hoạt động trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên sẽ gọi là Chi nhánh Khu vực. Trụ sở chi nhánh trước mắt được tận dụng tại cơ sở hiện hữu, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới đặt tại trung tâm hành chính các tỉnh.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị VDB ban hành Nghị quyết số 57/NQ-NHPT (4/7/2025) và Nghị quyết số 79/NQ-NHPT (15/8/2025) về việc sắp xếp, thí điểm mô hình chi nhánh hoạt động tại hai cơ sở. Sau sắp xếp, toàn hệ thống còn 29 đơn vị: Sở Giao dịch 1, Sở Giao dịch 2, 3 chi nhánh khu vực và 24 chi nhánh. Mô hình chi nhánh hoạt động tại 2 cơ sở được triển khai thí điểm tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Tuyên Quang.

Ngày 15/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng VDB ban hành 145 quyết định thành lập, sáp nhập, đổi tên chi nhánh, sở giao dịch; bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc các đơn vị. Các quyết định có hiệu lực từ 1/9/2025, đánh dấu giai đoạn vận hành bộ máy mới.

Song song, Ngân hàng VDB nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện khung pháp lý. Nghị định 78/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư; Nghị định 95/2025/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của NHPT; cùng với đề xuất sửa đổi Nghị định 46/2021/NĐ-CP về quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự vận hành ổn định và minh bạch.

Trong công tác nhân sự, Ngân hàng VDB xác định yếu tố con người là then chốt. Nguyên tắc bổ nhiệm được quán triệt: giữ ổn định chức vụ tương đương sau sắp xếp; ưu tiên nguyện vọng cá nhân; lựa chọn trưởng phòng từ đội ngũ hiện có; sắp xếp số lượng lãnh đạo phòng theo cơ cấu hợp lý (1 trưởng, 2 phó). Những cán bộ phải nhận phụ cấp thấp hơn sẽ được bảo lưu trong 6 tháng để ổn định đời sống. Chính sách lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ được ban hành đồng bộ, đảm bảo tuân thủ quy định Nhà nước và thực tiễn vận hành.

Ban lãnh đạo Ngân hàng VDB khẳng định việc tái cơ cấu bộ máy vừa đảm bảo phù hợp với địa giới hành chính mới, vừa mở ra không gian đổi mới cho các chi nhánh trong triển khai nhiệm vụ. Quá trình này được tiến hành dân chủ, công khai, có sự đồng thuận từ cán bộ, lãnh đạo địa phương, đồng thời chú trọng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu, phát triển dự án mới và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tới.

Trong thời gian tới, Ngân hàng VDB tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, đặc biệt là mô hình kiểm soát nội bộ theo chuẩn Basel và Thông tư 13/2018/TT-NHNN, với 3 tuyến bảo vệ độc lập và quản lý rủi ro tín dụng tập trung. Hướng đi này nhằm tiệm cận thông lệ ngân hàng thương mại nhưng vẫn giữ đặc thù của VDB - ngân hàng chính sách của Nhà nước.

Với quyết tâm tinh gọn, minh bạch và hiệu quả, Ngân hàng VDB kỳ vọng bộ máy mới sẽ giúp ngân hàng phát huy vai trò công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và thúc đẩy đổi mới.

Thu Loan