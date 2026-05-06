Trong Bóng ma hạnh phúc, Ngân Hòa đóng vai Trang - cô gái trẻ mưu mô, tham vọng, tìm mọi cách chen chân vào hạnh phúc gia đình của Hoàng Dũng (do Lương Thế Thành đảm nhận). Sau gần 2 tháng phát sóng, phim dần đi đến hồi kết.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngân Hòa nói nhẹ nhõm vì hoàn thành dự án nhưng tiếc vì phải chia tay nhân vật đã gắn bó với mình suốt thời gian qua.

Với nữ diễn viên, Trang là một vai diễn khó, có những lúc cô phải “sống” cùng cảm xúc nặng nề của nhân vật. Khi phim kết thúc, cô như bước ra khỏi thế giới khác.

Quá trình phim phát sóng, Ngân Hòa nhận không ít bình luận tiêu cực, công kích từ 1 bộ phận khán giả. Ban đầu, cô chạnh lòng nhưng dần động viên bản thân suy nghĩ tích cực. Diễn viên luôn tự nhắc mình tách bạch giữa nhân vật và con người thật ngoài đời.

Ngân Hòa hạn chế đọc nhiều bình luận tiêu cực và tập trung vào những lời góp ý mang tính xây dựng để hoàn thiện bản thân.

"Tôi biết ơn khán giả đã theo dõi, quan tâm, dù là yêu hay ghét thì đó cũng là dấu hiệu cho thấy nhân vật đã chạm được đến mọi người", cô chia sẻ.

Sau Bóng ma hạnh phúc, Ngân Hòa định hướng phát triển diễn xuất nghiêm túc hơn, với đa dạng vai từ chính diện đến những vai tâm lý nặng hoặc gai góc.

Diễn viên tiết lộ vừa nhận lời mời tham gia 1 dự án điện ảnh, dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 8. Cô dành thời gian đọc kịch bản, chuẩn bị về tâm lý và rèn luyện thể hình để đáp ứng yêu cầu đạo diễn.

Cô cũng đang trau dồi thêm tiếng Anh để mở rộng cơ hội, hy vọng trong tương lai có thể tham gia các dự án quốc tế. Ngoài phim ảnh, diễn viên vẫn duy trì sáng tạo nội dung trên các nền tảng để giữ kết nối với khán giả.

Bạn đảm bảo kinh tế ra sao để ổn định cuộc sống và chi phí khám chữa bệnh?, Ngân Hòa thấy mình đang ở mức “ổn định vừa đủ”. Nghề diễn viên vốn thu nhập không đều, cô chủ động tìm thêm những công việc phù hợp để cân bằng tài chính.

Diễn viên Ngân Hòa nhận dạy thêm để đảm bảo thu nhập và có thêm trải nghiệm mới.

Ngoài đóng phim, cô nhận dạy thêm bộ môn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp cho các bé học sinh tiểu học. Công việc này mang lại cho diễn viên cảm giác thoải mái, có thêm trải nghiệm mới.

"Với tôi, đó không chỉ là nguồn thu nhập bổ trợ mà còn là cách để giữ được sự ổn định, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Chính sự hồn nhiên của các bé giúp tôi cân bằng lại sau những vai diễn khá nặng tâm lý", cô cho hay.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, sau đó theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Ngân Hòa góp mặt trong một số phim như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

Ngân Hòa phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu và viêm gan khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM hồi năm 2023. Đến tháng 2/2025, nữ diễn viên được bác sĩ chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Hiện tình trạng của cô ổn định hơn so với trước song vẫn cần theo dõi và điều trị lâu dài. Diễn viên nói học cách lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, không ép bản thân quá sức.

