Diễn viên Ngân Hòa phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu và viêm gan khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM hồi năm 2023. Đến tháng 2/2025, nữ diễn viên được bác sĩ chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Diễn viên Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi còn trẻ.

Cô tích cực điều trị bệnh bằng việc uống thuốc mỗi ngày và lọc thận tại 1 bệnh viện. Nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, NSND Hồng Vân, Diễm My 9X, Trần Nghĩa, Quỳnh Lương, Quốc Anh… ủng hộ và kêu gọi mọi người giúp Ngân Hòa.

Sau gần 1 năm vắng bóng để điều trị bệnh, Ngân Hòa vừa trở lại với phim Bóng ma hạnh phúc. Cô đóng vai Trang - một cô gái trẻ mưu mô, tìm cách chen chân vào hạnh phúc gia đình của Hoàng Dũng (do Lương Thế Thành đảm nhận).

Sau vài ngày phát sóng, phim nhận nhiều chú ý của khán giả. Không ít ý kiến tranh luận về nội dung tác phẩm, trong đó vai diễn của Ngân Hòa trở thành tâm điểm tranh cãi.

Ngân Hòa trở lại màn ảnh với vai tiểu tam trơ trẽn trong "Bóng ma hạnh phúc".

Chia sẻ với VietNamNet, Ngân Hòa kể phim được quay cuối năm 2024 - thời điểm cô đã phát hiện bệnh. Tuy nhiên, đam mê diễn xuất và mong muốn kiếm thêm thu nhập điều trị nên cô nhận lời tham gia.

Trở lại màn ảnh, Ngân Hòa cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì đây luôn là nơi diễn viên thuộc về nhưng lạ vì sau một khoảng thời gian tạm dừng, cô nhìn mọi thứ với một tâm thế khác - bình tĩnh và trân trọng hơn.

Diễn viên tự nhủ không còn quá vội vàng mà học cách tận hưởng từng khoảnh khắc được đứng trước ống kính.

Ngân Hòa và Lương Thế Thành có không ít cảnh nhạy cảm.

Với vai diễn kẻ thứ 3, Ngân Hòa đã lường trước phản ứng tiêu cực của khán giả. Cô tin việc người xem phản ứng và bày tỏ nhiều ý kiến nghĩa là bản thân đã làm tròn vai.

Trong phim, Ngân Hòa có nhiều cảnh đóng cùng diễn viên Lương Thế Thành. Sự chênh lệch tuổi tác và các phân đoạn nhạy cảm khiến nữ diễn viên trẻ gặp áp lực.

May mắn cô cảm nhận sự chuyên nghiệp, tinh tế từ đàn anh. Trước mỗi cảnh quay, cả 2 trao đổi kỹ lưỡng để tạo sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau.

Sau khi hoàn thành dự án, Ngân Hòa tập trung việc điều trị bệnh. Cô cũng đi học thêm và nhận dạy kèm các em nhỏ. Với nữ diễn viên, đây là khoảng thời gian giúp cô giữ được nhịp sống nhẹ nhàng, tích cực.

Sau thời gian tích cực điều trị, các chỉ số sức khỏe của Ngân Hòa dần ổn định.

“Hiện tình trạng của tôi đã ổn định hơn so với trước song vẫn cần theo dõi và điều trị lâu dài. Tôi học cách lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, không ép bản thân quá sức. Với tôi, mỗi một tiến triển nhỏ là điều đáng trân trọng”, cô kể.

Ngân Hòa biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn đồng hành trong suốt thời gian chữa bệnh. Bên cạnh đó, chính sự yêu thương từ khán giả là động lực giúp cô bước qua chuỗi ngày tháng chông chênh.

Diễn viên không chia sẻ hay cập nhật về tình trạng của mình suốt quá trình điều trị. Dù vậy, nhiều người vẫn động viên, thăm hỏi mỗi ngày, mong chờ được thấy cô trong sản phẩm mới… Tất cả điều đó khiến Ngân Hòa cảm thấy không đơn độc.

Diễn viên 9X khao khát trở lại đóng phim và có vai diễn để đời.

“Trăn trở duy nhất hiện tại của tôi là làm sao quay lại với nghề một cách bền vững hơn. Sau những gì trải qua, tôi không còn đặt nặng việc phải làm thật nhiều mà làm sao để mỗi dự án mình tham gia đều thật sự có ý nghĩa”, cô trải lòng.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, sau đó theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Ngân Hòa góp mặt trong một số phim như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

Ngân Hòa diễn cùng Lương Thế Thành trong "Bóng ma hạnh phúc"

