Vì sao có sự nhầm lẫn giữa ngành và nghành?

Sự nhầm lẫn giữa "nghành" và "ngành" không phải là hiếm gặp và có thể xuất phát từ một số nguyên nhân:

Ảnh hưởng từ ngữ âm: Cách phát âm giữa "ng" và "ngh" có thể không được phân biệt rõ ràng, hoặc có sự biến đổi trong cách đọc. Điều này dẫn đến việc người nói không nhận ra sự khác biệt khi viết và dễ dàng viết sai theo thói quen phát âm.

Quy tắc chính tả phức tạp của "Ng" Và "Ngh": Quy tắc "ngh" chỉ đi với "i, e, ê" và "ng" đi với các nguyên âm còn lại đôi khi khiến người học tiếng Việt cảm thấy khó nhớ. Khi gặp một từ có nguyên âm "a" như "ngành", một số người có thể nhầm lẫn và áp dụng sai quy tắc, cho rằng "ngh" cũng có thể đi với "a".

Thói quen: Trong giao tiếp hàng ngày hoặc khi viết nhanh, nhiều người có xu hướng ít chú ý đến các chi tiết chính tả. Một lỗi nhỏ ban đầu có thể trở thành thói quen nếu không được chỉnh sửa kịp thời, dẫn đến việc lặp lại lỗi sai trong các văn bản sau này.

Ảnh hưởng từ các từ có "ngh" khác: Trong tiếng Việt có nhiều từ bắt đầu bằng "ngh" đúng chính tả như "nghĩ", "nghề", "nghèo", "nghỉ", "nghiên cứu", "nghệ thuật". Sự tồn tại của những từ này có thể khiến một số người suy luận sai rằng "nghành" cũng là một từ đúng, tương tự như các từ khác.