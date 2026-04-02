TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 3/2026 trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, thị trường than, kim loại thế giới biến động mạnh. Trong nước, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nhưng chi phí tăng do giá nhiên liệu…

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong tháng 3 và quý I/2026 tiếp tục ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất đạt 3,61 triệu tấn; bằng 105,9% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 9,53 triệu tấn. Than sạch sản xuất đạt 3,57 triệu tấn, bằng 101,2% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 9,65 triệu tấn.

Tiêu thụ than đạt 5,01 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 11,88 triệu tấn. Mét lò đào đạt 25,8 nghìn mét, bằng 105,3% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 67,0 nghìn mét. Bốc xúc đất đá đạt 12,9 triệu m3, bằng 102,7% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 32,4 triệu m3.

Trong tháng 3, 100% đơn vị sản xuất than đều hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng than nguyên khai, thúc đẩy, tăng cường áp dụng cơ giới hoá khai thác than trong điều kiện cho phép nhằm nâng cao sản lượng khai thác lò chợ và năng suất lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Khối Khoáng sản - Hoá chất, Điện lực cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch quý I/2026.

Trong đó, sản xuất Alumina đạt 126 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 dự kiến đạt 360,4 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 155,0 nghìn tấn, bằng 113,1% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 dự kiến đạt 320,1 nghìn tấn. Khai thác quặng bauxit đạt 778 nghìn tấn; lũy kế quý I/2026 dự kiến đạt 2,24 triệu tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng đạt 10,3 nghìn tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 29,3 nghìn tấn. Tiêu thụ tinh quặng đồng đạt 2,8 nghìn tấn; lũy kế quý I/2026 đạt khoảng 8,6 nghìn tấn. Sản xuất đồng tấm đạt 2.505 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 7.901 tấn. Tiêu thụ đồng tấm đạt 2.300 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 8.195 tấn. Sản xuất kẽm thỏi đạt 970 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 2,32 nghìn tấn. Tiêu thụ kẽm thỏi đạt 875 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 1.700 tấn…

Sản xuất và tiêu thụ điện đạt 1.024 triệu kWh, bằng 104,0% kế hoạch tháng. Lũy kế quý I/2026 ước đạt 2.659 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ đạt 6.650 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 18.550 tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 9.500 tấn; lũy kế quý I ước đạt 24.035 tấn. Sản xuất Amon Nitrat đạt 16.000 tấn; Lũy kế quý I/2026 ước đạt 38.007 tấn. Tiêu thụ Amon Nitrat đạt 16.000 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 35.490 tấn,....

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 3/2026 đạt 17.109 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 doanh thu ước đạt 42.369 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 1.663 tỷ đồng; luỹ kế quý I/2026 dự kiến đạt 6.123 tỷ đồng.

Dự báo trong tháng 4/2026, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV do giá nhiên liệu tăng cao. Thời tiết tháng 4 và quý II/2026 vẫn cơ bản thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản; TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 3,167 triệu tấn.

Than sạch sản xuất tổng số 3,52 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 5,06 triệu tấn than... Sản xuất 116 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ dự kiến 110 nghìn tấn. Sản xuất 9,2 nghìn tấn tinh quặng đồng; tiêu thụ 2,6 nghìn tấn. Sản suất kẽm thỏi 1,04 nghìn tấn; tiêu thụ 825 tấn. Dự kiến sản xuất đồng tấm 2,65 nghìn tấn; tiêu thụ 2,4 nghìn tấn...

Dự kiến sản xuất 1.041 triệu kWh trong tháng 4/2026; sản xuất 6,0 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 9,0 nghìn tấn. Sản xuất Amon Nitrat 18,0 nghìn tấn; tiêu thụ 15,4 nghìn tấn...

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 dự kiến đạt 16.527 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 4/2026, Tập đoàn và các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, bám sát các chỉ tiêu Kế hoạch PHKD; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các Nhà máy nhiệt điện. Tiếp tục tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ xuất khẩu, đặc biệt là các chủng loại than chất lượng cao.

Triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an toàn, môi trường, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2026; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo công tác an toàn, môi trường, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng CGH trong khai thác, ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động…

(Nguồn: TKV)