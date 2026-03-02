Xe xếp hàng dài, hệ thống "đứng hình"

Ghi nhận ngày 2/3, tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), không khí căng thẳng bao trùm ngay từ sáng sớm. Đây là ngày đầu áp dụng quy trình kiểm định khí thải mới kết hợp cấp giấy chứng nhận điện tử.

Hàng trăm ô tô đậu kín khu vực chờ, dòng xe nối đuôi nhau tràn ra mặt đường Hồng Hà.

Ô tô đậu kín khu vực chờ bên trong Trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh Hồng Hà, TPHCM. Ảnh: TK

Anh Phan Cự Nhân, chủ xe, cho biết đã phải xếp hàng từ 6h để chờ làm thủ tục đăng kiểm.

"Tôi rất ủng hộ việc số hóa, nhưng phần mềm xử lý quá chậm. Đến gần trưa vẫn chưa thấy kết quả, tôi và hàng trăm tài xế phải chờ đợi rất mệt mỏi", anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Linh, phụ trách cơ sở Hồng Hà, xác nhận hệ thống cấp chứng nhận điện tử từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang gặp tình trạng "nghẽn". Nguyên nhân do phần mềm mới chưa hoàn thiện, dẫn đến lỗi đường truyền, khó đồng bộ dữ liệu và gián đoạn việc áp dụng chữ ký số.

"Chúng tôi buộc phải tạm ngưng nhận xe mới, ưu tiên giải quyết số lượng đã lấy số từ sớm để chờ khắc phục kỹ thuật", ông Linh cho biết.

Dòng ô tô chờ đăng kiểm tràn ra đường Hồng Hà. Ảnh: TK

Cùng thời điểm, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM xác nhận tình trạng dồn ứ cũng xảy ra tại nhiều trung tâm khác trên địa bàn.

"Hệ thống mới vận hành ngày đầu nên không tránh khỏi phát sinh lỗi. Sở Xây dựng đã liên hệ với Cục Đăng kiểm để xử lý ngay. Khi vận hành ổn định, quy trình sẽ được rút ngắn đáng kể: xe con chỉ mất khoảng 20-30 phút, xe tải khoảng 30-35 phút", ông An thông tin.

Siết chặt quy trình đo khí thải

Bên cạnh công nghệ, tiêu chuẩn đo khí thải mới khắt khe hơn cũng khiến nhiều tài xế "toát mồ hôi". Trong khi đó, các đăng kiểm viên phải kiểm tra kỹ lưỡng và hướng dẫn chi tiết từng hạng mục.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM lưu ý chủ xe cần chủ động bảo dưỡng hệ thống đèn, lốp và động cơ tại các gara uy tín trước khi đi đăng kiểm để đảm bảo đạt chuẩn.

Theo ghi nhận, trái với tâm lý e ngại của các chủ xe đời cũ, nhiều tài xế có xe bảo dưỡng tốt tỏ ra thoải mái, cho rằng việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải là cần thiết để bảo vệ môi trường.

"Chỉ cần bảo trì định kỳ và đổ đúng loại dầu, xăng chuẩn thì không có gì phải lo lắng", một tài xế chia sẻ.

Các đăng kiểm viên phải kiểm tra kỹ lưỡng và hướng dẫn chi tiết từng hạng mục. Ảnh: TK

Hệ thống số hóa dữ liệu kiểm định trên toàn quốc đang nhận được sự đánh giá cao từ cả cơ quan đăng kiểm và giới tài xế nhờ mang lại những lợi ích thiết thực.

Người dân cho rằng việc số hóa sẽ giúp cải thiện sự linh hoạt trong phân luồng phương tiện, góp phần tối ưu hóa giao thông và giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Đồng thời, người dân cũng không còn phải bận tâm về việc bảo quản giấy tờ, giảm thiểu nguy cơ thất lạc hoặc hư hỏng các tài liệu quan trọng.

Về phía các cơ quan chức năng, hệ thống số hóa được xem như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và giám sát chéo.