Phía sau mỗi hành trình giao món là những bác tài đang nỗ lực từng ngày để chu toàn cuộc sống cho gia đình. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, ShopeeFood tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động Gia Đình Tài Cam 2026 với chủ đề “Chắp Cánh Ước Mơ”, diễn ra trong tháng 6/2026. Không chỉ là dịp để gia đình bác tài gác lại những bận rộn cùng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên con, chương trình còn là nơi ước mơ của con trẻ được lắng nghe, ghi nhận và chắp cánh để vươn xa.

Năm nay, chương trình được mở rộng quy mô tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, ghi nhận nhiều dấu ấn với hàng trăm gia đình bác tài tham gia chuỗi sự kiện offline, gần 100 gói khuyến học được trao đến các em nhỏ cùng hơn 1000 bữa ăn dành tặng các gia đình tài xế trên toàn quốc.

Hàng trăm gia đình tài cam góp mặt để chia sẻ khoảnh khắc ấm áp

Niềm vui trẻ thơ cùng những phút giây quây quần bên người thân đã tạo nên bầu không khí ấm áp tại ngày hội. Hàng trăm phần quà độc quyền từ ShopeeFood được trao đi không chỉ là vật dụng thiết thực đồng hành cùng các bác tài trên mọi cung đường, mà còn tiếp thêm động lực để họ vững tay lái trên mỗi hành trình phía trước.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng hào hứng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực chụp ảnh lấy liền. Trong từng khung hình là những nụ cười rạng rỡ, cái ôm thân thương và niềm hạnh phúc giản dị khi cùng nhau ghi dấu kỷ niệm đẹp.

Các gia đình bác tài hào hứng lưu lại dấu ấn tại Ngày hội Gia Đình Tài Cam 2026

Chương trình còn trở nên rộn ràng hơn với hàng loạt hoạt động tương tác. Những tràng pháo tay không ngớt cùng tiếng cười đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần tạo nên một ngày hội đầy ắp niềm vui và hứng khởi.

Các em nhỏ khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trong chương trình

Lần đầu đưa gia đình tham dự ngày hội, anh Phạm Hoàng Vũ (45 tuổi) cho biết: “Công việc tài xế giúp tôi chủ động sắp xếp thời gian để vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình. Hôm nay được đưa con gái cùng em gái đến tham dự, thấy mọi người vui vẻ tham gia hoạt động nên tôi cũng rất hạnh phúc”. Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt bé Phạm Băng Băng (6 tuổi), em kể: “Con thích chơi bong bóng và chơi với chú hề. Hôm nay có ba chơi cùng con nên con càng vui hơn. Con ước gì năm sau lại được ba dẫn đi tham gia chương trình nữa”.

Giữa không khí rộn ràng, khu vực tô tượng và “Cây Ước Mơ” lại mang đến một trạm dừng chân đầy cảm hứng để ba mẹ có thể dành thời gian chơi cùng các con. Mỗi lời nhắn là một câu chuyện riêng, có em mong muốn trở thành bác sĩ hay cầu thủ bóng đá; cũng có những mong ước giản dị như mong cha mẹ luôn khỏe mạnh hay có nhiều cuốc xe hơn.

Sự kiện mang đến không gian vui chơi, kết nối để các em nhỏ tự tin nói lên ước mơ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình

Gần 100 gói khuyến học tiếp thêm động lực cho thế hệ tương lai

Bên cạnh không gian vui chơi và kết nối, gói khuyến học ShopeeFood tiếp tục góp phần “chắp cánh ước mơ” cho các bạn nhỏ. Tại sự kiện, ShopeeFood đã trao gần 100 gói khuyến học (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến các em có thành tích học tập nổi bật trong năm học vừa qua, như một sự đồng hành và tiếp sức cho những nỗ lực bền bỉ của các con em bác tài.

Khi tên từng em nhỏ được xướng lên nhận gói khuyến học, niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh

Trong khoảnh khắc ấy, em Nguyễn Trần Huyền Trang (13 tuổi) không giấu được cảm xúc: “Con cảm ơn mẹ vì đã luôn vất vả làm việc để chăm lo cho gia đình và cho con được học hành đầy đủ. Sắp lên lớp 9 sẽ có nhiều điều khó hơn, nhưng con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ kỳ vọng của gia đình”.

Đồng hành cùng bé Trang, chị Trần Thị Hiền (44 tuổi) không khỏi xúc động khi tham dự Ngày hội Gia Đình Tài Cam 2026: “Đã đồng hành cùng ShopeeFood suốt 8 năm, hôm nay tôi rất vui và tự hào khi lần đầu được cùng con tham gia ngày hội. Món quà và gói khuyến học ShopeeFood dành cho cháu là nguồn động viên rất ý nghĩa với gia đình. Năm ngoái vì bận công việc nên không thể tham dự, vì vậy năm nay tôi càng trân trọng cơ hội này”.

Những tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ góp phần làm nên không khí sôi động, ấm áp của ngày hội

Thông qua Ngày hội Gia Đình Tài Cam 2026, ShopeeFood không chỉ mang đến cơ hội để các gia đình tài xế cùng sẻ chia những khoảnh khắc ý nghĩa mà còn tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên hành trình theo đuổi ước mơ. Qua đó, ShopeeFood tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng tài cam, không chỉ trong việc nâng cao thu nhập mà còn chăm lo đời sống tinh thần, vun đắp sự gắn kết thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên trong thời gian tới.

Phương Dung