Tròn 13 năm rời mái trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 31 họa sĩ, nhà giáo K13 từ khắp mọi miền Tổ quốc đã trở về, mang theo 71 tác phẩm, là 71 mảnh ghép ký ức, trải nghiệm và khát vọng sáng tạo.

Sáng 1/11, trong không gian nghệ thuật của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm RE 13 – Tái ngộ - Kết nối - Sáng tạo đã được khai mạc. Tròn 13 năm rời mái trường xưa, 31 họa sĩ, nhà giáo K13 từ khắp mọi miền Tổ quốc đã trở về mang theo 71 tác phẩm, là 71 mảnh ghép ký ức, trải nghiệm và khát vọng sáng tạo.

Trở lại nơi bắt đầu ước mơ sau hơn 1 thập kỷ, các học viên cao học K13 nay đã là những nghệ sĩ định hình được phong cách riêng, những người thầy, người cô miệt mài gieo mầm nghệ thuật.

Bước vào không gian triển lãm, người xem như bước vào một hành trình đa giác quan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS. Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, RE 13 không đơn thuần là một buổi trưng bày tác phẩm mà là tiếng gọi của tri ân, là cái ôm siết chặt của tình đồng môn và là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại.

Với sự phong phú về chất liệu từ sự huyền ảo của sơn mài, chiều sâu của sơn dầu, nét mỏng manh của lụa, sự mộc mạc của khắc gỗ màu đến sự khoáng đạt của acrylic, đá và chất liệu tổng hợp – mỗi tác phẩm là một câu chuyện đời, một cõi lòng được phơi bày chân thành và chau chuốt.

Bước vào không gian triển lãm, người xem như bước vào một hành trình đa giác quan, nơi từng mảng màu, đường nét đều chứa đựng những rung cảm sâu sắc. Họa sĩ Hiền Bi chọn cho mình góc nhìn khái quát mà chân thực, chị vẽ về những điều dung dị trải qua bằng những rung động nguyên sơ nhất. Không quá sa vào chi tiết tỷ mẩn, từng vệt màu của Hiền Bi vẫn tràn đầy xúc cảm, nâng niu cái thần thái và tinh thần cốt lõi của vạn vật.

Tác phẩm của họa sĩ Minh Phố.

Với tác phẩm Ngày xửa ngày xưa, họạ sĩ Minh Phố gửi gắm triết lý sâu sắc về sự phát triển. Giữ gìn không có nghĩa là đóng khung quá khứ mà là biết nâng niu, làm mới những giá trị cội nguồn để tạo nên sự cân bằng giữa ký ức và tương lai.

Họa sĩ Duy Khuê khắc họa sức sống mãnh liệt của những chồi non vươn lên từ lớp đá sỏi khô cằn. Các tác phẩm của anh là lời khẳng định về nghị lực sống: Dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần giữ vững niềm tin, con người luôn có thể đâm chồi nở hoa.

Triển lãm trưng bày 71 tác phẩm.

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đình Vũ lại trăn trở trước dòng chảy văn minh. Đặt câu hỏi nhói lòng trước sự biến đổi chóng mặt của xã hội, tác phẩm của anh là khoảng không trầm tư. Giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản năng và kỹ năng, giữa thiên nhiên và nhân tạo – họa sĩ luôn trăn trở con người đang đứng ở đâu trong hành trình tìm lại chính mình.

Họa sĩ Nông Trang đưa người xem trở về với nhịp sống thôn quê yên bình. Hình ảnh đàn trâu, dáng người lao động cần cù hòa quyện giữa núi non sông nước gợi lên vẻ đẹp thơ mộng, tĩnh lặng, tôn vinh tình yêu quê hương mộc mạc mà bền bỉ.

Triển lãm RE 13 sẽ mở cửa đón công chúng hết ngày 6/11.

Họa sĩ Trịnh Thuận lấy cảm hứng từ những chuyến đi miền núi, bộ ba tác phẩm Chân dung em gái vùng cao (2026) trên chất liệu lụa truyền thống là một điểm nhấn ấn tượng. Ánh mắt trong veo thâm trầm, đôi má hồng sương gió cùng sự kết hợp hài hòa giữa trang phục truyền thống và nét hiện đại đã đọng lại một ký ức thời gian thanh bình, thuần khiết.

Họa sĩ Nguyễn Văn Việt theo đuổi phong cách hiện thực, anh chắt chiu từng sự va đập, tương phản dù nhỏ nhất của ánh sáng. Mỗi bức tranh của Việt là một khoảng không gian và thời gian được trau chuốt tỉ mỉ, gửi gắm trọn vẹn tình yêu với vẻ đẹp chân thực của cuộc sống.

Triển lãm RE 13 sẽ mở cửa đón công chúng hết ngày 6/11 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Một vài tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Ảnh: BTC

Video: T.Lê