Những vở kịch đặc sắc như: 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt', 'Điều còn lại', 'Huyền tích Hồ Gươm', 'Quân khu Nam Đồng'... sẽ được miễn, giảm giá vé để công chúng yêu nghệ thuật có thể thưởng thức dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, các đơn vị nghệ thuật sân khấu lớn tại HN và TPHCM đồng loạt công diễn nhiều vở kịch hấp dẫn, mang đến không gian văn hóa phong phú phục vụ công chúng khán giả.

Nhà hát Tuổi trẻ: Ưu đãi 20% vé với những tác phẩm kinh điển

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ với VietNamNet, chuỗi hoạt động hưởng ứng của đơn vị sẽ diễn ra sôi nổi từ 22/11-29/11. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức các tác phẩm sân khấu đặc sắc như vở kịch kinh điển Hồn Trương Ba, da hàng thịt của cố tác giả Lưu Quang Vũ được công diễn vào lúc 20h các ngày 22 và 28/11.

Cảnh trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ

Tác phẩm xoay quanh bi kịch của Trương Ba khi hồn một nơi, xác một nẻo, bị đẩy vào nghịch cảnh phải sống nhờ thân xác anh hàng thịt thô lỗ. Qua từng lời thoại triết lý, kịch bản lột tả cuộc đấu tranh mãnh liệt giữa nhu cầu thể xác và sự thanh cao của tâm hồn, khẳng định khát vọng sống là chính mình của con người.

Tiếp đó, vở Tuổi thơ dữ dội được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Phùng Quán sẽ có suất diễn 15h ngày 29/11. Những gương mặt như Lượm, Mừng, Quỳnh Sơn Ca với tinh thần yêu nước hồn nhiên mà quả cảm đã vẽ nên bức tranh xúc động về một thế hệ trẻ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Sáng đèn vào 20h cùng ngày 29/11 là vở kịch Quân khu Nam Đồng. Tác phẩm đưa khán giả trở lại ký ức gian khó nhưng chan chứa tình người của nhóm bạn trẻ lớn lên trong khu tập thể Nam Đồng thời bao cấp. Bằng những góc nhìn chân thực và hóm hỉnh, câu chuyện lột tả quá trình trưởng thành, tinh thần đoàn kết cùng những gắn kết thanh xuân sâu sắc của các thế hệ cư dân nơi đây.

Nhằm thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà hát Tuổi trẻ áp dụng chính sách ưu đãi giảm 20% giá vé niêm yết cho toàn bộ các suất diễn trong tuần lễ sự kiện này.

Cảnh trong "Điều còn lại". Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Nhà hát Kịch Việt Nam: Tri ân khán giả với chuỗi kịch đa sắc màu

Cùng chung không khí hào hứng đó, Nhà hát Kịch Việt Nam mang tới chương trình tri ân đặc biệt với nhiều ưu đãi, giảm giá 20% và chính sách tặng vé cho các sản phẩm nghệ thuật trong suốt tháng 11/2026.

Mở màn là vở kịch Mặt nạ người của tác giả Nguyễn Đăng Chương diễn vào 20h ngày 21/11 tại Nhà hát Kịch Việt Nam và 20h ngày 25/11 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đống Đa, Hà Nội. Câu chuyện bóc tách những mâu thuẫn ẩn sâu trong một gia đình trí thức tưởng chừng hoàn hảo và nền nếp qua giấc mơ báo hiệu của người cha. Vở diễn phản ánh chân thực cuộc đấu tranh giữa giá trị truyền thống và lối sống hiện đại, giật bỏ những "chiếc mặt nạ" dối lừa để tìm lại bản chất lương thiện.

Tiếp theo, hài kịch dân gian Nghêu, Sò, Ốc, Hến sẽ công diễn vào 20h ngày 22/11 tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tác phẩm phê phán thói hư tật xấu, sự tham lam và mê đắm tửu sắc của tầng lớp quan lại phong kiến xưa. Với cách xử lý sân khấu mới mẻ, vở diễn lồng ghép hơi thở cuộc sống đương đại qua những màn đối đáp đả kích dí dỏm, mang đến tiếng cười sâu sắc cho người xem.

Ngày 24/11 lúc 20h tại Rạp Đại Nam, Hà Nội khán giả sẽ đến với Điều còn lại - một câu chuyện cảm động về thời hậu chiến. Vở kịch khai thác bi kịch của những người tốt khi đối diện với nỗi đau mất mát, những éo le tình cảm sau nhiều năm xa cách vì chiến tranh. Không khoét sâu vào vết thương cũ, tác phẩm đề cao tình thương, lòng vị tha và sự bao dung để xoa dịu tổn thương con người.

Cuối cùng, vở kịch Ảo ảnh sẽ sáng đèn vào 20h ngày 28/11 tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nội dung tập trung vào cuộc giằng xé tâm lý dữ dội của nhân vật giữa trách nhiệm gia đình và mong muốn sống thật với cảm xúc. Vở kịch để lại nhiều trăn trở về ranh giới mỏng manh giữa thực tế và ảo vọng trong hành trình đi tìm hạnh phúc cá nhân.

Cảnh trong "Huyền tích Hồ Gươm". Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội

Nhà hát Kịch Hà Nội với các suất diễn hoàn toàn miễn phí

Hòa cùng chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa này, Nhà hát Kịch Hà Nội dành tặng khán giả các suất diễn hoàn toàn miễn phí với tác phẩm Huyền tích Hồ Gươm. Vở kịch nói tái hiện sống động truyền thuyết vua Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh, sau đó trao trả gươm thần cho Rùa Thần. Bằng việc kết hợp âm nhạc, ánh sáng hiện đại cùng diễn xuất giàu xúc cảm, tác phẩm truyền tải tinh thần nhân nghĩa, khát vọng hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc. Các suất diễn diễn ra vào lúc 2h30 ngày 21/11, cùng 2 suất diễn vào 9h và 14h30 ngày 22/11.

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B diễn 2 vở dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên, NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B (TPHCM) cho biết sẽ diễn kịch xã hội, gia đình Ái tình ngoài hôn nhân (ngày 22/11) và Ngôi nhà thiếu đàn bà (ngày 28/11) trong tuần của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đơn vị muốn gửi gắm thông điệp về văn hóa gia đình, lối sống, tình yêu, cách ứng xử của con người từ trong nhà ra xã hội.

NSND Mỹ Uyên trong vở "Ái tình ngoài hôn nhân". Ảnh: Loan Lê

"Trong cả 2 tác phẩm, mỗi thành viên trong gia đình đều mắc kẹt bởi chính vấn đề của họ. Trong nhịp sống đô thị hiện đại, chúng ta dễ lãng quên những điều nhỏ nhất trong cư xử với nhau. Chúng tôi quan điểm gia đình là tế bào của xã hội, gia đình yên thì xã hội mới ổn, con người hạnh phúc mới xây dựng xã hội vững bền", Mỹ Uyên nói.

Nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B triển khai chương trình khuyến mãi mua 2 vé tặng 1 vé trong tháng 11, áp dụng với toàn bộ khán giả. Bên cạnh đó, đối tượng khán giả là học sinh, sinh viên, giáo viên khi mua vé sẽ được giảm giá 50%.

Trích đoạn trong "Huyền tích Hồ Gươm"