Sáng 12/8 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung công bố ca khúc mới Hoa thương em, sáng tác riêng cho quỹ, do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện cùng Dàn nhạc Giao hưởng V-Art. MV sẽ phát hành trên các kênh chính thức của nhạc sĩ, ca sĩ và quỹ, toàn bộ doanh thu từ nền tảng số sẽ ủng hộ cho các dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

"Tôi mong rằng, thay vì tặng hoa hay quà cho tôi, quý vị hãy gửi những bông hoa mang tên 'thương em' đến các em nhỏ khuyết tật qua tài khoản của quỹ. Mỗi bông hoa chỉ 10.000 đồng đã tiếp thêm cơ hội để các em đến trường và nuôi dưỡng ước mơ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu mây tre đan do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (làng nghề Phú Vinh) thực hiện được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để đấu giá.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh hy vọng những giai điệu trong Hoa thương em sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các em nhỏ trên hành trình đến trường và hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi gặp gỡ, bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu mây tre đan do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (làng nghề Phú Vinh) thực hiện được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh đấu giá tác phẩm để gây quỹ cho các chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Chiều 12/8, tại Thông tấn xã Việt Nam, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên. MV do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, xây dựng hình ảnh xoay quanh hành trình của một nữ học viên công an nhân dân.

Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, là lời tri ân mộc mạc gửi tới lực lượng công an nhân dân, khắc họa hình ảnh bền bỉ, kỷ luật và tinh thần "vì dân phục vụ" của người chiến sĩ trong thời bình.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại lễ ra mắt MV.

MV được thực hiện theo hình thức "0 đồng" kinh phí sản xuất nhưng nhận được sự hỗ trợ tận tâm của nhiều đơn vị trong lực lượng công an, quay trực tiếp tại thao trường, lớp học, sân tập võ, bài tập bắn, đội hình điều lệnh...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, sau thời gian gắn bó cùng các đơn vị tập luyện cho đội hình diễu binh A50, từ những giờ học, buổi tập bắn, tập võ, anh viết một hành khúc hiện đại với ca từ rõ ràng, tiết tấu chắc, giai điệu dễ nhớ. Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chọn đưa ca khúc trở lại chính môi trường đã làm nên cảm xúc của nó như một cách tri ân trực tiếp.