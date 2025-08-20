Sáng 20/8, thông tin cho biết UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng cho 75 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trong danh sách học sinh đạt điểm cao năm nay ở tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh đến từ các trường làng, trường khó khăn.
75 học sinh được khen thưởng được chia thành các nhóm, gồm những em đạt tổng điểm từ 33 tới 38,75 điểm ở các tổ hợp môn.
Đây là năm đầu tiên việc khen thưởng được thực hiện theo quy định mới do có sự thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.
Theo đó, có 4 nhóm học sinh được khen thưởng gồm: Học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn là 2 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ; học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn là 2 trong các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn, 2 môn lựa chọn là Ngoại ngữ và 1 môn khác; học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn và các môn còn lại không thuộc 3 nhóm trên.
Căn cứ vào kết quả thi tuyển của gần 39.000 học sinh, tỉnh Nghệ An đã lựa chọn được 75 học sinh có điểm thi cao nhất và học sinh là người dân tộc thiểu số có điểm cao kế cận.
Mỗi em học sinh sẽ được nhận 8 lần mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng), tương đương 18.720.000 đồng/em. Tổng số tiền các em nhận thưởng hơn 1,4 tỷ đồng.
Được biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An là tỉnh có tổng điểm trung bình các môn cao nhất cả nước với 52,92 điểm.