Tối 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát đi thông báo khẩn về tình hình ứng phó thiên tai, lũ lụt. Đáng chú ý, trong thông báo nêu rõ: lúc 21h cùng ngày, lưu lượng nước về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m³/s, gần chạm ngưỡng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m³/s - tần suất 0,02%, tức 5.000 năm xảy ra một lần.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trao đổi với PV VietNamNet sáng 23/7, ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ – cho biết, đến khoảng 2h ngày 23/7, lưu lượng nước về hồ đã tăng lên 12.800m³/s, vượt ngưỡng đỉnh lũ kiểm tra 5.000 năm.

Giải thích về con số “5.000 năm một lần”, ông Hùng cho biết đây là một thông số mang tính thống kê kỹ thuật. “Tần suất 0,02% tương ứng với chu kỳ 5.000 năm. Tương tự, tần suất 1% là 100 năm, 0,1% là 1.000 năm. Khi xây dựng các công trình thủy điện, người ta áp dụng hai mức tần suất: lũ thiết kế và lũ kiểm tra. Riêng với thủy điện Bản Vẽ – một công trình đặc biệt – mức lũ kiểm tra được xác định theo tần suất 0,02%”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, đây là con số dựa trên tính toán xác suất và mô hình thống kê thủy văn, không phải là điều đã từng được chứng kiến trong thực tế.

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phát triển sự nghiệp tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, con số “5.000 năm” chỉ là chu kỳ lý thuyết trong thống kê kỹ thuật.

“Đây là cách quy đổi xác suất ra chu kỳ lặp lại. Trong thực tế, chưa ai từng chứng kiến một trận lũ như vậy, nhưng nó được dùng để đánh giá rủi ro và thiết kế công trình với cấp độ an toàn rất cao”, vị này thông tin thêm.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, tối 22/7, tỉnh Nghệ An ban hành thông báo khẩn khi lưu lượng nước đổ về thủy điện Bản Vẽ gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra, tần suất 5.000 năm xảy ra một lần. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành thông báo khẩn, hỏa tốc gửi tới các địa phương, đơn vị về công tác đảm bảo an toàn liên quan đến hồ thủy điện Bản Vẽ xả lũ.

Theo thông báo của UBND tỉnh Nghệ An, lúc 21h ngày 22/7, lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức là xác suất 5.000 năm mới xảy ra một lần).

UBND tỉnh Nghệ An đã ra thông báo khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du của Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, cùng các cơ quan liên quan khi có tình huống, sự cố xảy ra.

Hai ngày qua, mưa lớn kèm theo lũ quét khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An chìm trong biển nước. Bí thư Đảng uỷ xã Mường Xén Nguyễn Viết Hùng cho biết, nước sông không ngừng dâng cao và đến hơn 23h ngày 22/7, khu vực trước cổng vào UBND xã Mường Xén đã ngập đến đầu người lớn.