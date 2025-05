Hôm nay (3/5), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án mạng làm 1 người tử vong tại nghĩa trang.

Nghĩa trang phường Bình An, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

Nạn nhân trong vụ án này là ông T.D.L. (SN 1971, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhân viên bảo vệ tại nghĩa trang phường Bình An.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 30/4, Lê Văn Lợi (SN 1990, quê tỉnh Bình Thuận, trú TP Thủ Đức, TPHCM) mang theo một con dao xông vào chốt bảo vệ của nghĩa trang phường Bình An.

Tiếp đó, Lợi bất ngờ chém nhiều nhát vào người ông L. khiến nạn nhân tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Khi Lợi trở về nhà, người vợ hỏi về việc máu dính trên người thì Lợi nói “mới chém con cọp đội lốt người”.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, vợ của Lợi đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định nghi phạm chém chết ông L. là Lợi.

Theo hồ sơ bệnh án do gia đình cung cấp, Lê Văn Lợi có biểu hiện bị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần từ đầu năm 2024 đến nay. Do Lợi không kiểm soát được hành vi của bản thân nên mới dẫn đến sự việc trên.