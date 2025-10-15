Chiều 14/10, tại khu vực vịnh Côn Sơn, đặc khu Côn Đảo (TPHCM), nữ du khách D.T.H. (58 tuổi, trú xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình) trong lúc tắm biển phía đối diện khách sạn The Secret không may bị sóng cuốn xa bờ, rơi vào tình trạng đuối nước.

Chứng kiến sự việc, một số người đã hô hoán kêu cứu. Lúc này, Thiếu tá Vũ Quang Vạn (51 tuổi) cùng vợ đang tắm gần đó nghe thấy đã nhanh chóng tiếp cận, bơi ra ứng cứu và đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu.

Với kinh nghiệm Quân y nhiều năm, Thiếu tá Vạn cùng bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (đang công tác tại đặc khu Côn Đảo) đã thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực giúp nạn nhân hồi tỉnh. Bà H. sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo để tiếp tục chăm sóc và theo dõi, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khoảnh khắc Thiếu tá Vũ Quang Vạn thực hiện các động tác sơ cứu cho nữ du khách bị đuối nước. Ảnh cắt từ clip

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Vũ Quang Vạn là y sĩ đa khoa, Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, đã nghỉ hưu từ ngày 1/9.

Hành động nhanh trí, dũng cảm và trách nhiệm của Thiếu tá Vạn sau khi được lan tỏa trên mạng xã hội qua đoạn clip đã nhận được sự cảm mến của người dân địa phương và du khách.

Quang Hưng - Phan Hiền Lương