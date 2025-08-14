Buổi showcase phim Phá đám: sinh nhật mẹ diễn ra chiều 14/8 tại TPHCM, với dàn diễn viên Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn, Samuel An, bé Sam...

Phim được lấy cảm hứng từ Hạnh phúc của một tang gia, trích từ tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.

Nghệ sĩ Ái Như lần đầu đóng chính phim điện ảnh.

Trong phim, nghệ sĩ Ái Như đóng vai bà Tâm - mẹ của Y Đức (Trần Kim Hải). Bà Tâm là 1 người phụ nữ đi qua nhiều mất mát, sống cam chịu nhưng luôn yêu thương con bằng tất cả tình cảm và sự hy sinh lặng thầm.

Đây là vai chính đầu tiên của Ái Như trên màn ảnh rộng. Trước đó, bà từng đóng điện ảnh nhưng là 1 vai quần chúng cách đây nhiều năm.

Nghệ sĩ nóng lòng chờ đợi dự án, vừa hy vọng được khán giả “giơ cao đánh khẽ” sau khi xem.

16 năm qua, Ái Như cùng đàn anh - nghệ sĩ Thành Hội xây dựng, chăm lo Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh.

“Gần đây chúng tôi mới diễn theo mùa, nên trong một năm có khoảng 1-2 tháng được nghỉ ngơi. Tình cờ, đoàn phim quay đúng thời gian này nên tôi sắp xếp được rồi tham gia. Chứ tôi có là ai đâu mà chảnh choẹ", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như - "cặp đôi vàng" của sân khấu miền Nam hiếm hoi nhận lời đóng điện ảnh.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thành Hội nhận lời đóng vì tình cảm đặc biệt dành cho biên kịch Nguyễn Thanh Bình.

Nổi tiếng kỹ tính và chỉn chu trong nghề, nghệ sĩ gật đầu sau khi đọc kịch bản. Vai diễn của Thành Hội là một người đàn ông đi qua cuộc đời bà Tâm do Ái Như đóng.

Với thế mạnh diễn xuất ở các dạng vai tâm lý, chính kịch, sự góp mặt của cặp đôi nghệ sĩ gạo cội ở bộ phim thương mại sắp công chiếu nhận được sự trông đợi của khán giả.

Diễn viên Tín Nguyễn, Hồng Ánh.

Trong dàn diễn viên trẻ, sự góp mặt của Tín Nguyễn cũng gây chú ý. Vốn xuất thân là TikToker, cô bén duyên điện ảnh và ghi dấu ấn với những dự án trăm tỷ như: Lật mặt 7-8, Thám tử Kiên… Nhiều người nhận xét cô có “vía trăm tỷ”.

Tín Nguyễn gọi đây chỉ là sự ưu ái, tình cảm của mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô thu mình lại vì danh hiệu đó "khá nặng".

Tín Nguyễn chia sẻ về danh xưng "diễn viên trăm tỷ"

Diễn viên quan niệm thành công của bộ phim là của cả tập thể, trong đó cô chỉ góp công sức nhỏ bé.

"Tôi muốn chứng tỏ sự nghiêm túc của bản thân với điện ảnh. Tôi thấy may mắn khi được đóng phim cùng những tên tuổi lớn, nhờ đó tôi học hỏi được nhiều”, Tín Nguyễn bày tỏ.

Dàn diễn viên góp mặt trong phim.

Phim Phá đám: Sinh nhật mẹ xoay quanh 1 gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội đã vô tình trở thành áp lực đè nặng lên từng thế hệ.

Chuỗi biến cố dở khóc dở cười diễn ra ngay trong ngày sinh nhật của người mẹ, vốn theo lẽ thường phải là dịp đoàn tụ ấm cúng nay lại trở thành “chiến trường” cho những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu.

Chính những xung đột ấy mở ra cơ hội để mỗi thành viên cất lên tiếng lòng, đối diện với nhau và với chính bản thân sau nhiều năm giấu kín.

Ngoài cặp đôi Thành Hội - Ái Như, Tín Nguyễn, phim còn quy tụ dàn diễn viên Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Hoàng Phi, NSƯT Hữu Châu, Huy Khánh, ca sĩ Ngọc Sơn... Phim dự kiến ra rạp vào ngày 5/9.

Trailer "Phá đám: Sinh nhật mẹ"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC