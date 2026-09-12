Chia sẻ với VietNamNet, NSND Hữu Quốc cho biết nghệ sĩ Bảo Bảo hiện trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM).

Nghệ sĩ Bảo Bảo.

Theo nghệ sĩ, Bảo Bảo cách đây không lâu từng nhập viện cấp cứu do bị bệnh liên quan não. Sau đó sức khỏe cải thiện hơn, nghệ sĩ vẫn tiếp tục theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Bảo Bảo gặp sự cố va quẹt xe. Đến ngày 9/9, khi chuẩn bị đến sân khấu làm thủ tục đi diễn, nam nghệ sĩ bất ngờ có biểu hiện méo miệng, nói không rõ tiếng. Anh được đồng nghiệp nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đang túc trực chăm sóc Bảo Bảo cùng gia đình, diễn viên Maika (tên thật Hoàng Kim Phụng) chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Sau khi Bảo Bảo nhập viện, các bác sĩ đã cho anh siêu âm, chụp X-quang, CT và MRI. Kết quả ban đầu loại trừ khả năng đột quỵ hay tái phát bệnh cũ. Hiện bác sĩ nghi ngờ Bảo Bảo mắc 1 trong 2 bệnh là viêm màng não hoặc lao màng não. Để xác định chính xác, các bác sĩ cần thực hiện chọc dò tủy sống, tuy nhiên sức khỏe của Bảo Bảo hiện quá yếu, chưa đủ điều kiện tiến hành xét nghiệm này''.

Theo NSND Hữu Quốc, gia đình Bảo Bảo có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm nghề bán xôi. Chi phí điều trị hiện rất cao, trong khi gia đình đơn chiếc, không có điều kiện kinh tế dư dả.

“Anh em đoàn Huỳnh Long chúng tôi đang góp thêm chút tấm lòng để em vượt qua cơn cấp cứu này vì chi phí điều trị rất cao, gia đình Bảo thì lại khó khăn. Dẫu biết Bình Tinh sẽ phải lo nhiều lắm, nhưng chúng tôi xin phụ một chút tấm lòng cùng em và gia đình”, NSND Hữu Quốc cho hay.

Nghệ sĩ Bảo Bảo gắn liền với dạng vai hài hước, chọc cười khán giả trên sân khấu.

Nhiều nghệ sĩ như Thái Vinh, Maika, Đình Phong... quyên góp tiền để san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình Bảo Bảo. Một số nghệ sĩ: NSND Mỹ Uyên, Thúy Nga, Cát Phượng, Kim Đào... gửi lời cầu nguyện, mong anh sớm vượt qua.

Bảo Bảo sinh năm 1995 trong một gia đình không có ai làm về nghệ thuật. Dù vậy, anh chàng bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ.

Bảo Bảo theo học diễn xuất tại lò đào tạo của danh hài Minh Nhí và là diễn viên trẻ tài năng ở sân khấu Trương Hùng Minh. Anh được khán giả biết tới khi giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020 nhờ khả năng hoạt ngôn và nét diễn riêng biệt, duyên dáng ở nhiều dạng vai. Anh cũng từng đảm nhận vai đại tổng quản hoàng cung trong vở Truy lùng thái tử, diễn cùng NSƯT Minh Nhí và nghệ sĩ Việt Hương.

Thời gian qua, Bảo Bảo diễn kịch nói ở sân khấu Trương Hùng Minh và diễn cải lương tại đoàn Huỳnh Long.

Nghệ sĩ Bảo Bảo diễn kịch trên sân khấu Trương Hùng Minh

Ảnh, clip: Tư liệu