Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12 vừa diễn ra tại Thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Đoàn Việt Nam với vở cải lương Nhật thực nhận thành tích nổi bật với 4 huy chương Vàng, gồm: Huy chương Vàng dành cho vở cải lương thể nghiệm; huy chương Vàng cho đạo diễn xuất sắc - NSƯT Lê Nguyên Đạt cùng 2 huy chương Vàng cá nhân thuộc về NSƯT Lê Trung Thảo cùng nghệ sĩ Bình Tinh.

NSƯT Lê Trung Thảo, đạo diễn Lê Nguyên Đạt và nghệ sĩ Bình Tinh (từ trái sang).

Trong vở, Bình Tinh vào vai một cô gái trẻ yêu nghệ thuật sân khấu cải lương. Nhân vật có hành trình tìm hiểu về nguồn gốc của cải lương 100 năm qua. Cô vào viện bảo tàng, tiếp cận với những quyển sách xưa cũ, mở ra từng trang.

Hình ảnh các bậc tiền nhân của cải lương với từng lời ca, động tác vũ đạo như xuất hiện, hòa vào con người của cô gái trẻ. Trong phút chốc, cô gái trẻ ấy đã hóa thân vào 2 nữ nhân vật lịch sử của Việt Nam là Tống Thị Quyên và Đô đốc Bùi Thị Xuân…

Trước đó, 2 vai diễn trong vở Vương quyền và Tây Sơn nữ tướng từng giúp Bình Tinh nhận 2 huy chương Vàng trong nước. Lần này, sự kết hợp của 2 vai diễn trên giúp nữ nghệ sĩ nhận thêm 1 huy chương Vàng quốc tế.

Bình Tinh kể khoảnh khắc được gọi tên vinh danh từ ban tổ chức, cô bất ngờ và tưởng mình nghe nhầm.

Tiến sĩ Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM - chụp ảnh cùng Bình Tinh bên lề sự kiện ở Trung Quốc.

"Đây là thành quả lớn mà tôi không dám mơ tới. Tôi muốn dành tặng phần thưởng này cho cha mẹ quá cố của mình - nghệ sĩ Đức Lợi và nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai. Tôi đang bước tiếp con đường dang dở của họ, giúp đấng sinh thành hoàn thành tâm nguyện", cô nghẹn ngào bày tỏ.

Cô cũng gửi lời tri ân đến gia tộc cải lương Huỳnh Long, những người thầy, người cô và quý khán giả đã hỗ trợ, động viên mình thời gian qua.

Ban đầu, khi nhận vai diễn từ NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt, Bình Tinh áp lực và lo lắng. Cô nỗ lực nghiên cứu tư liệu, tham khảo thêm ý kiến từ các anh chị, giới chuyên môn sân khấu để tìm lối diễn riêng.

Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Trung Thảo cũng tiếp tục nhận huy chương Vàng quốc tế lần thứ 2 trong vở Nhật thực.

Ở tuần lễ sân khấu này, ngoài Việt Nam còn có sự tham gia của các nước Thái Lan, Lào, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Philippines...

Các nghệ sĩ trình diễn tại tuần lễ sân khấu ở Trung Quốc.

NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết vở Nhật thực chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm Diễn kịch một mình của cố soạn giả Lê Duy Hạnh từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết.

Năm 2019, được sự chấp thuận của tác giả Lê Duy Hạnh, anh ra mắt phiên bản cải lương Nhật thực với phần độc diễn của NSƯT Lê Trung Thảo cũng tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Từ đó đến nay, anh không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản lần này là phiên bản thứ 8 của Lê Nguyên Đạt với nhiều điểm mới lạ.

Nghệ sĩ Bình Tinh diễn xuất trong vở "Tây Sơn nữ tướng"

Ảnh, clip: NVCC