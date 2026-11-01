Trước khi vướng vào vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, nghệ sĩ Hoàng Mèo có 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia nhiều phim điện ảnh trăm tỷ và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống.

Ngày 13/11, Công an TPHCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm người, trong đó có Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) để điều tra về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Nghệ sĩ hài Hoàng Mèo (Nguyễn Lê Hoàng) khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Mèo bị cáo buộc trực tiếp tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực trên không gian mạng.

Phim có sự tham gia của Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp đen) trong vai ông trùm, cùng nhiều cảnh các nhóm người sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê.

Thông tin Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi anh vốn là gương mặt quen thuộc của sân khấu và phim ảnh phía Nam, từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh có doanh thu trăm tỷ đồng.

Hoàng Mèo là gương mặt quen thuộc ở sân khấu và màn ảnh miền Nam.

Hoàng Mèo sinh năm 1982, là diễn viên hài trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia nhiều công việc phía sau hậu trường như đạo diễn sân khấu, tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho các liveshow của nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly...

Những ngày đầu theo nghề, Hoàng Mèo đảm nhận nhiều công việc như nhắc tuồng, xếp ghế, làm hậu đài, chỉnh nhạc, phụ đạo diễn. Quá trình làm việc ở nhiều vị trí giúp anh tích lũy kinh nghiệm và hiểu hơn về cách một chương trình, vở diễn được hình thành.

Nam nghệ sĩ từng góp mặt trong các dự án điện ảnh doanh thu trăm tỷ.

Bên cạnh sân khấu, nam diễn viên còn tham gia các dự án điện ảnh qua nhiều vai phụ. Anh từng xuất hiện trong Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ, Quỷ nhập tràng... Ngoài diễn xuất, Hoàng Mèo còn thử sức ở lĩnh vực đào tạo, lồng tiếng và viết kịch bản.

Năm 2017, Hoàng Mèo thành lập một sân khấu kịch tại quận 4, TPHCM. Tuy nhiên, sân khấu không duy trì được lâu và phải đóng cửa.

Gắn bó với nghề 2 thập kỷ, Hoàng Mèo từng quan niệm không quá đặt nặng chuyện vai chính hay vai phụ. Với anh, điều quan trọng là hoàn thành tốt nhân vật và được khán giả nhớ đến.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoàng Mèo từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Anh mở quán cà phê, cửa hàng bánh ngọt, kinh doanh quần áo nhưng đa số đều thất bại.

Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet năm 2023, nam diễn viên từng thẳng thắn kể về những lần đầu tư thua lỗ, thậm chí mất hàng tỷ đồng. Những thất bại trong kinh doanh có thời điểm khiến anh chán nản, ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc.

"Làm cái gì mình cũng đi xa thật xa nhưng nghệ sĩ kinh doanh kiểu nghệ sĩ, cái gì cũng được, cái gì cũng gật. Với kiểu đi xa như vậy, tôi mất mấy tỷ đồng. Tới giờ tôi vẫn đang nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em bạn bè", Hoàng Mèo từng chia sẻ.

Những năm gần đây, bên cạnh công việc diễn xuất, Hoàng Mèo vẫn tham gia các hoạt động sản xuất, tổ chức chương trình và hùn hạp đầu tư kinh doanh nhà hàng.

Hoàng Mập tích cực làm nghề cho tới khi vướng lao lý.

Về đời tư, Hoàng Mèo từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Đại Ngọc Trâm. Sau 11 năm chung sống và có 2 con, cặp đôi quyết định ly hôn vào năm 2020. Sau chia tay, 2 con sống cùng mẹ. Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm thống nhất duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp để cùng chăm sóc, nuôi dạy các con.

Ở tuổi 44, trước khi vướng vào vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, Hoàng Mèo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với mong muốn tiếp tục làm nghề, tích lũy kinh nghiệm và chia sẻ với những người trẻ theo đuổi sân khấu.

Nghệ sĩ Hoàng Mèo vào bếp nấu ăn

Ảnh, clip: FBNV