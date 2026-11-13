Hai nghệ sĩ hài Hoàng Mèo, Tấn Bo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi đóng phim ca nhạc cùng với Phạm Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”).

XEM CLIP: Lời khai của 2 nghệ sĩ Hoàng Mèo và Tấn Bo tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Lê Hoàng (nghệ sĩ hài với nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979, ngụ tại phường Bàn Cờ) vừa khóc vừa thừa nhận hành vi phạm tội.

Hoàng Mèo nói: “Những gì tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi cảm thấy rất hối hận với việc làm của mình. Tôi muốn khuyên những bạn bè cùng trang lứa, những diễn viên trẻ sau này có những dự án dù lớn hay nhỏ cũng phải tìm hiểu nội dung có đúng với thuần phong mỹ tục hay không, có trái pháp luật hay không...”.

Nghệ sĩ hài Hoàng Mèo (Nguyễn Lê Hoàng) khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

“Đây là bài học rất lớn đối với một nghệ sĩ như tôi. Mong cơ quan pháp luật hiểu được và cho tôi cơ hội được sửa sai. Tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra một lần nữa trong cuộc đời”, Hoàng Mèo nói với giọng nghẹn ngào.

Ảnh bìa của MV phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” có nghệ sĩ hài Hoàng Mèo, Tấn Bo tham gia. Ảnh: CA

Trong khi đó, nghệ sĩ Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973, ngụ tại phường Chánh Hưng) đã khai báo rõ về tên các diễn viên, nghệ sĩ tham gia đóng chung phim ca nhạc “Huy Bến xe” nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi cho giang hồ mạng “Hiệp đen”.

Tấn Bo thừa nhận trong phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn.

Nghệ sĩ hài Tấn Bo (Phạm Tấn Phúc) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tấn Bo nói: “Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tham gia vào clip này. Tôi có trách nhiệm về vi phạm của bản thân. Tôi xin chịu tội. Tôi khuyên các nghệ sĩ nổi tiếng cùng những người trong giới nghệ thuật hãy giữ gìn bản thân, đừng sa ngã và đừng để xảy ra hệ lụy như tôi...".

Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can đối với 11 người về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong đó, 10 người bị bắt tạm giam, chỉ 1 người được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an TPHCM đã khởi tố 11 người tham gia MV phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”. Ảnh: CA

Trong số những người bị bắt tạm giam có Phạm Tấn Phúc (nghệ sĩ hài Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ sĩ hài Hoàng Mèo), Trịnh Minh Tâm (ca sĩ Dương Chấn Huy, SN 1979, ngụ phường Tân Tạo), Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990, quê Đắk Lắk)…

Theo kết quả điều tra, để quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc tự sáng tác, Trịnh Minh Tâm đứng ra đầu tư, tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động mang tên “Huy Bến xe”. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (SN 1988, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) làm đạo diễn, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, chọn bối cảnh, trang phục, tổ chức quay và dựng phim.

Nhận thấy "Hiệp đen" có sức ảnh hưởng với hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm đã mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của đối tượng này làm bối cảnh quay.

Về phía mình, Hiệp đồng ý tham gia nhằm khuếch trương thanh thế trên không gian mạng và kéo theo nhiều đàn em cùng góp mặt.

"Hiệp đen" xuất hiện trong MV "Huy Bến xe". Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài nhóm của Hiệp, Tâm còn mời nhiều nghệ sĩ, diễn viên và nhân vật có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội tham gia diễn xuất. Quá trình quay phim quy tụ khoảng 40 - 50 người.

Nội dung phim chứa nhiều cảnh các băng nhóm sử dụng hung khí như gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bảo kê bến xe. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được đăng tải lên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.