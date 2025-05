Chương trình nghệ thuật Qua cầu gió bay của 3 nghệ sĩ Hương Thanh, Nguyên Lê và Mieko Miyazaki (Nhật Bản) thuộc khuôn khổ sự kiện Chảy concept sẽ diễn ra ở Huế.

Đêm nhạc là sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và Jazz, cũng như các không gian văn hóa khác nhau.

Nghệ sĩ Hương Thanh.

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Hương Thanh - em gái danh ca Hương Lan sau thời gian sinh sống tại Pháp.

Ở xứ người, Hương Thanh ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm và cộng tác âm nhạc thành công với các nghệ sĩ quốc tế.

Chị được nhiều khán giả ở châu Âu biết đến với những làn điệu dân ca 3 miền Việt Nam hay nhạc cổ phối khí với Jazz.

Nghệ sĩ Hương Thanh kết hợp Nguyên Lê trong "Lý qua cầu"

Trong đêm nhạc, Hương Thanh sẽ hát các ca khúc tuyển chọn từ nhiều dự án nổi tiếng của chị như: Moon and Wind, L'Arbre aux Rêves/ Tree of dreams, Tiếng trúc tiếng tơ (De Bambou et de Soie)…

Ca sĩ nói chị mong sẽ đưa khán giả rong ruổi qua các vùng miền, xuôi ngược từ Bắc vào Nam qua các tác phẩm dân ca gắn liền tên tuổi mình.

Nguyên Lê là nhạc sĩ và nghệ sĩ guitar nổi tiếng trong làng nhạc Jazz Pháp. Anh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Randy Brecker, Vince Mendozas, Eric Vloeimans, Carla Bley và Michel Portal.

Nghệ sĩ Nguyên Lê.

Nguyên Lê đồng hành Hương Thanh trong rất nhiều album và chương trình biểu diễn âm nhạc. Cặp đôi là những nghệ sĩ gốc Việt tiên phong về World Music dựa trên các làn điệu dân ca Việt.

Nghệ sĩ Nhật Bản Mieko Miyazaki.

Trong khi đó, Mieko Miyazaki là nghệ sĩ chơi đàn Koto (đàn tranh Nhật). Cô được xem là một sứ giả của âm nhạc truyền thống Nhật Bản ngay giữa trung tâm Âu châu, khi giảng dạy về Koto cũng như tham gia các chương trình trên 1 số kênh truyền hình của Pháp.

Cả 3 nghệ sĩ đều kỳ vọng sẽ mang đến một đêm nhạc trọn vẹn, mang ý nghĩa kết nối, khơi nguồn dòng chảy dân ca đến khán giả.

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm cá nhân lần 7 của họa sĩ Phạm Trần Việt Nam với tên gọi Vòng sinh tử cũng sẽ được khai mạc.

22 tác phẩm của họa sĩ được giới thiệu trong triển lãm, đưa người xem bước vào không gian siêu hình, nơi sinh - tử hòa quyện vào nhau trong một chu kỳ tiếp nối vĩnh cửu.

Họa sĩ Phạm Trần Việt Nam ra mắt triển lãm tranh.

"Tôi vẽ bộ tranh này như một kẻ mộng du. Ở trạng thái đó cảm xúc và năng lượng tuôn ra một cách tự nhiên. Việc vẽ giống như sự diễn dịch tinh thần và ngôn ngữ từ một tồn tại khác”, họa sĩ chia sẻ.

Sau sự kiện, BTC sẽ trích 5% doanh thu bán tranh trao tặng cho một quỹ sáng tạo khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật, hướng đến sinh viên nghệ thuật, ươm mầm tài năng các hoạ sĩ trẻ.

