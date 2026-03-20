Ổn định ở tuổi 60

- Từ mối quan hệ nào ông nhận lời mời đóng "Quỷ nhập tràng 2"?

Tôi thường diễn sân khấu, đóng truyền hình, những lời mời đóng điện ảnh thực ra không nhiều. Có phim Quán Kỳ Nam tôi được cỡ 10-15 phân đoạn thôi, còn lại hầu hết là vai khách mời thôi.

Phải tới Quỷ nhập tràng 2, tôi mới được xuất hiện khá nhiều. Tôi vào vai quản gia cho một gia đình giàu có kinh doanh xưởng nhuộm vải. Do lời nguyền từ gia chủ, nhân vật của tôi phải lãnh cái chết tức tưởi dù không làm gì ác.

Dù vậy, lúc nhà sản xuất ngỏ lời mời, tôi không dám nhận vì sợ ma. Đọc kịch bản xong, tôi thấy cuốn quá! Vai quản gia cũng thú vị, có chút xíu tâm lý, chút xíu hài. Sau khi đắn đo, tôi mới nhận lời.

- Công việc của ông hiện tại ra sao?

Hiện tại, tôi chỉ làm duy nhất nghề diễn viên, ngoài ra không phải làm thêm gì hết. Tức là sau khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng đã sống ổn với cái nghề mình đã chọn.

Nghệ sĩ Phương Bình trong vai quản gia của ngôi nhà quỷ ám. Ảnh: NSX

Tôi cũng từng có thời hoàng kim. Khoảng mấy năm cuối thập niên 1990 tới 2005, sân khấu hài ở TPHCM rất trội, những nhóm hài nổi tiếng diễn 10-12 show/đêm là bình thường; anh em nào ế lắm cũng 6-7 show/đêm.

Qua giai đoạn đó, tấu hài đi xuống. Khi hài truyền hình phát triển mạnh, kịch bản viết ra không kịp mà miếng hài đã diễn trên đài rồi mang ra sân khấu đâu ai cười nữa.

Sau này, khi mạng phát triển, sân khấu tấu hài mai một, đến nay gần như không còn. Dân tấu hài như tôi khó khăn. Trong thế hệ tôi, 10 người chỉ còn cao nhất 3 người trụ lại nghề nhờ đi đóng phim, diễn kịch.

Dù vậy, nghề này cũng khó định lượng công việc. Có tháng tôi làm suốt 30 ngày, có tháng không làm ngày nào.

Bên kịch nói, tôi có diễn bên Sân khấu Trương Hùng Minh và Sân khấu Trịnh Kim Chi, khoảng 1-2 suất/tháng, chủ yếu để ôn lại nghề.

- Vì sao ông đặt nghệ danh Phương Bình khi đã có nghệ sĩ Phương Bình nổi tiếng trước?

Đúng vậy, đó là chú Phương Bình cải lương còn tôi là Phương Bình tấu hài.

Trailer phim "Quỷ nhập tràng 2"

Tên thật của tôi là Nguyễn Trung Bình. Lúc đi diễn hài, bạn bè nói: "Mày là nghệ sĩ mà để tên 'trung bình' chừng nào mới lên?". Thế là tôi lấy Phương - tên bà xã ghép với tên mình làm nghệ danh.

Có lần, tôi đi tiệc gặp chú Phương Bình cải lương. Lúc MC giới thiệu: "Sau đây là tiết mục hài của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu và nghệ sĩ Phương Bình", chú Phương Bình cải lương kêu lên: "Trời ơi, tôi diễn hài hồi nào?".

Tôi diễn xong, chú mới ngoắc lại hỏi: "Mày biết tao là ai không? Mày biết tao là Phương Bình sao còn lấy nghệ danh đó?". Tôi từ tốn nói: "Con diễn hài, không biết hát cải lương đâu, chú yên tâm" và chú bật cười.

- Ngày trước, làm thế nào để ông - tự nhận là công việc bấp bênh có thể mua được căn hộ chung cư?

Nhà tôi thuộc diện nhà ở xã hội ở huyện Bình Chánh, đoạn Nguyễn Văn Linh giao với Quốc lộ 50, mua hồi năm 2017 nên mới có giá 926 triệu đồng. Cùng thời điểm, tòa kế bên là nhà ở thương mại được chào bán với giá 2 tỷ mấy/căn.

Hiện tại, tôi đã đi được hơn 1/2 chặng đường trả góp. Dù áp lực trả góp tiền nhà không nhỏ nhưng tôi thấy khỏe re. Mỗi tháng, tôi đóng tiền trả góp với suy nghĩ sau này nhà là của mình, của con.

Nghệ sĩ Phương Bình và các thành viên trong gia đình. Ảnh: FBNV

Sống xa vợ cán bộ

- Cuộc sống gia đình của ông hiện thế nào?

Tôi và vợ không sống chung nhà nhiều năm nay.

Bà xã là cán bộ đầu ngành của tỉnh Trà Vinh (nay là Vĩnh Long - PV) mà nghề của tôi phải làm ở Sài Gòn, không ở tỉnh được. Thế là, tôi "trốn" vợ đi từ năm 1993 tới giờ.

Hiện tại bà ấy về hưu rồi, sống với thằng út (sinh năm 2000) còn thằng lớn (sinh năm 1994) ở với tôi. Nếu cuối tuần không bận gì, bà xã lại cùng con lên Sài Gòn chơi.

Từ hồi thằng lớn lấy vợ, sinh con (năm 2021), bà lại càng thích lên Sài Gòn thăm cháu nội.

- Ở nhà, ông thường làm gì?

Nếu có công việc, tôi sẽ dậy trước lịch hẹn cỡ 1 tiếng; nếu không, tôi thường ngủ nướng tới 9-10h.

Nghệ sĩ gạo cội thích chơi với cháu để giảm stress trong công việc. Ảnh: FBNV

Tôi lớn tuổi rồi, sống thoải mái và thuận theo tự nhiên. Dậy sớm ăn sáng, dậy trễ ăn trưa. Bật mí chút, tôi nấu ăn ngon nha. (cười)

Khi có nhà, có bếp, bạn chỉ thích nấu ăn thôi. Và nhất là tôi đang trả góp tiền nhà, phải tự nấu ăn cho tiết kiệm, ăn ngoài tốn tiền lắm.

Thời gian rảnh, tôi thích nhất chơi với cháu nội. Con bé lanh lắm, bám ông, dễ thương vô cùng. Sau 1 ngày đi làm về, tôi ngồi nghe cháu nội hồn nhiên nói cười, tự nhiên thấy đỡ mệt nhiều.

Người tôi đô dù không chơi thể thao, tập thể dục. Hồi nhỏ, trước khi đi diễn hài, tôi toàn làm lao động nặng như thợ hồ, chạy xe kéo, làm ruộng...

- Ông có đi khám sức khỏe đều đặn không?

Ít lắm, lần gần nhất cũng cách đây 2 năm mấy rồi. Tôi bị tâm lý, sợ đi khám nó "lòi" bệnh ra.

Phương Bình và vợ sống xa mặt nhưng không cách lòng. Ảnh: FBNV

Đời thường, tôi cũng khỏe, lần cuối cùng đi khám vẫn ngon lành, không bệnh tật gì. Có điều, ở tuổi này nhậu xong hơi mệt.

Càng quay phim, tôi càng ít nhậu. Tại đi quay về mệt gần chết, đâu có muốn làm gì nữa.

- Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp, ông thấy điều gì?

Tôi mãn nguyện, vừa lòng với cái nghề mình đã chọn. Khổ cực là có nhưng tôi không hối hận. Trên 40 năm theo nghề diễn, tôi thấy những gì mình đang có xứng đáng với lựa chọn năm xưa.