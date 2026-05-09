Đổi vai giữa chừng và cú bẻ lái không ai ngờ

- Là người ban đầu vào vai Nam vương nam tính nhất thế giới rồi bất ngờ thay Long Chun làm MC Miss 2T, anh cảm nhận vai trò của mình đã góp phần nào vào sức hút bùng nổ của ''Đảo hoa hậu'' trên mạng xã hội?

Tôi nghĩ vở kịch nổi từ những ngày đầu, kể cả tôi ở bất kỳ vai trò nào. Vở phá vỡ tất cả quy tắc của kịch truyền thống khi cho phép quay clip, thay đổi kịch bản theo từng xuất diễn, trang phục khác nhau, luôn có những điều mới. Đó là yếu tố tiên quyết. Còn tôi, dù ở vai Nam vương hay làm MC, cũng chỉ đang làm tốt trong "vùng" mình được phép làm thôi.

Chuyện chuyển sang MC thực ra là tình huống bất ngờ khi đợt Tết, Long Chun bận cần tìm người thay. Nhưng nếu tôi chuyển sang MC sẽ không có người đóng vai Nam vương mà vai đó cũng hóm hỉnh. Nhờ sự thay đổi rõ ràng đó, khán giả quan tâm hơn. Tôi nghĩ đó chính là thời khắc quyết định, khán giả được trải nghiệm 2 phiên bản: một với MC Long Chun, một với MC Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt diện nhiều thiết kế nổi bật ở "Đảo hoa hậu".

- Từ vai giám khảo Miss 2T đến MC dẫn dắt duyên dáng khiến clip viral khắp nơi, anh chiêm nghiệm gì về sức hút của "Đảo hoa hậu" ngoài nội dung hài hước và câu chuyện chạm đến khát khao của tuổi trẻ về thành công và gia đình?

Những sân khấu khác khán giả cũng đến xem nhưng vì không được quay clip nên thường là trải nghiệm một mình, vui tại chỗ chứ không chia sẻ được. Còn Đảo hoa hậu được phép lan tỏa. Cái gì mọi người cũng đăng lên mạng, tại sao trải nghiệm vui như vậy lại không được đăng? Đó là tư duy 4.0.

Chúng tôi cùng nhau tạo ra những khoảng sáng tạo trong vở - những đoạn khán giả được phép quay, những đoạn không. Đây là cách tìm điểm chung để vừa giữ yếu tố kịch truyền thống, vừa mở kênh lan tỏa trên mạng xã hội. Thành công đó cũng tạo ra một cuộc chạy đua ngầm thú vị giữa các thành viên - ai cũng muốn nổi trội hơn trong suất diễn hôm đó. Không phải để hơn thua mà để mỗi người liên tục tự đẩy mình lên.

Tuấn Kiệt trong vai MC của kịch "Đảo hoa hậu":

Những người thầy không đứng trên bục giảng

- Đam mê diễn xuất của Tuấn Kiệt đến từ khi nào và gia đình có ủng hộ?

Gia đình tôi ủng hộ nhưng theo cách đặc biệt khi cho tôi hoàn toàn tự quyết. Trước đó, tôi làm văn phòng. Khi tôi bất ngờ chuyển sang nghệ thuật, gia đình không trăn trở nhiều, chỉ nói: ''Đây là quyết định của con hãy làm nó tốt nhất''.

Có lẽ vì hồi nhỏ tôi học giỏi, gia đình tin rằng tôi là người biết đưa ra quyết định và có trách nhiệm với nó. Họ cũng hiểu rằng dù con đường này có không thành, tôi vẫn có thể tìm được hướng đi khác. Đó là điểm tựa lớn nhất tôi có.

Tuấn Kiệt học hỏi được nhiều từ các tiền bối cùng nghề, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

- Là "đệ tử Trấn Thành" với khả năng ứng biến và mảng miếng sân khấu được khen ngợi, anh đã học được gì từ người thầy để biến hóa từ diễn viên kịch Nhà hát Thanh Niên thành gương mặt hot mạng xã hội chỉ sau một vở kịch?

Một người không thể nổi tiếng chỉ sau 1 vở kịch, điều đó không công bằng với tất cả diễn viên. Tôi đã diễn ở Nhà hát Kịch 5B Võ Văn Tần, Nhà hát Thanh Niên. Có những vở diễn đã giúp tôi đến rất gần khán giả, thậm chí còn giành huy chương tại các hội thi sân khấu, chỉ là hồi đó không ai được quay clip.

Về quá trình học nghề, tôi có 2 nguồn. Một là quan sát, làm việc cùng nhiều anh chị lớn, tôi học từ cách họ tư duy, cách họ tiếp cận nội dung dù không ai trực tiếp chỉ bảo. Hai là học có dẫn dắt, điển hình là anh Trấn Thành, người tạo lửa nghề rất lớn. Khi đi thi, anh chỉ cho tôi cách tư duy mảng miếng: mảng nào phù hợp với trường hợp nào, cách tiếp cận ra sao và làm sao để một vở diễn thực sự đến được với khán giả.

Trải qua nhiều thể loại khác nhau - hài, chính kịch, trinh thám, kinh dị - tôi biết giới hạn nào phù hợp với năng lượng nào. Tôi không dám gọi mình là tốt nhất, chỉ dám gọi là người phù hợp nhất với những vai trò mình đang làm.

- Bạn bè và đồng nghiệp trong dàn diễn viên như BB Trần, Ngọc Phước, Bé 7… đóng vai trò gì trong hành trình trưởng thành của anh?

Chúng tôi hoạt động chung công ty quản lý gồm BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều, Dương Quốc Mỹ, Bé Bảy, Giỏi Lee, Lâm Thanh Mỹ, Harry Nista. Trước khi Đảo hoa hậu ra mắt, chúng tôi đã đóng chung nhiều vở kịch và sản phẩm khác, cũng chơi với nhau ngoài đời. Đó là nền tảng để mọi người cộng hưởng năng lượng thật sự, không phải hình thức.

Mỗi người cho tôi một điều khác nhau. Anh BB Trần - người có nhiều hoạt động ngoài kịch nói - chỉ tôi cách làm fan service (cách chiều lòng người hâm mộ - PV), nắm bắt tâm lý khán giả. Ngọc Phước chia sẻ cách tạo ấn tượng trong mỗi lần xuất hiện. Bé Bảy tràn đầy năng lượng và đóng vai trò sắp xếp logic cho vở diễn... Tất cả cùng nhau xây dựng mảng miếng, xây dựng câu chuyện sao cho khán giả đến xem không chỉ thấy một show giải trí mà vẫn cảm được đây là kịch nói thật sự - khác nhưng không lạ.

Sống thoải mái, làm mới mình

- Sở thích và thói quen hàng ngày của anh là gì khi lịch diễn dày đặc? Những khoảnh khắc nào giúp anh cân bằng giữa hào quang mạng xã hội và áp lực phải liên tục "gây sốt"?

Thực ra, tôi không có áp lực phải liên tục gây sốt. Tôi thuộc tuýp người tận hưởng quá trình. Tôi cũng có kỳ vọng và nỗ lực để mọi thứ thành công nhưng nếu không thành công ó là bài học để rút kinh nghiệm, không phải lý do để căng thẳng. Diễn hài mà mang theo áp lực "hôm nay phải nổi nhất" sẽ mệt và phản tác dụng. Đây là công việc sáng tạo, phải thoải mái mới làm được.

Tạo hình hài hước của Tuấn Kiệt.

Hàng ngày, chúng tôi hay rủ nhau ăn uống, mua sắm, nếu có gì đặc biệt hơn thì là tôi thích bơi. Mỗi lần stress, tôi đi bơi, vừa vận động vừa giải tỏa đầu óc.

Ngoài sân khấu, tôi cũng hoạt động mạng xã hội và tạo ra một vài hình tượng được nhớ đến. Gần nhất là hình ảnh ''Cô giáo Lệ Thu'', cũng không phải kế hoạch gì to tát. Một ngày tôi tìm được cuốn sách toán cũ trong nhà và nghĩ nếu đem kiến thức thật vào nội dung hài sẽ thú vị. Tôi thử thôi, không ngờ viral, nhiều celeb còn vào đặt câu hỏi thử thách. Tôi không xây dựng cô giáo để dạy ai điều gì, chỉ là nội dung để giải stress. Trước đó tôi nổi tiếng với cái "thank you" - đến giờ đi làm show vẫn có người nhắc. Tôi nghĩ mạng xã hội là phương tiện để đến gần khán giả hơn, không phải mục đích.

Tuấn Kiệt trong vai diễn của vở "Nữ hoàng giải trí".

