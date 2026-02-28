Săn vé với tỷ lệ chọi như thi đại học

Sáng 27/2, Nhà hát kịch Thanh Niên mở bán vé 2 suất diễn vở Đảo hoa hậu vào tối 15/3 và 22/3 tới.

Hai suất diễn này thu hút sự quan tâm của khán giả khi thay đổi điểm diễn từ Nhà hát kịch Thanh Niên với 700 chỗ ngồi sang Nhà hát Bến Thành với 1.000 chỗ.

Chỉ sau vài phút, toàn bộ vé "bốc hơi" - điều tưởng như chỉ có ở concert của các ngôi sao, hiếm thấy trong lĩnh vực sân khấu.

Nhiều khán giả hoang mang khi hệ thống Ticket Box thông báo có đến 8.000 người đang xếp hàng chờ mua trực tuyến.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả than thở chuyện không đặt được vé xem Đảo hoa hậu.

"Không thể tin là săn vé The Eras Tour của Taylor Swift thành công nhưng không săn nổi vé Đảo hoa hậu", "Lần đầu săn vé xem kịch với tỷ lệ 1 chọi 8 như hồi thi đại học"... là những bình luận nhận nhiều sự đồng tình.

Mạng xã hội Threads xuất hiện nhiều diễn đàn khán giả than thở "tạch" vé xem vở "Đảo hoa hậu". Ảnh: Tư liệu

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, sáng 27/2, Minh Khôi (29 tuổi, TPHCM) vào phòng chờ mua vé trực tuyến chỉ khoảng 1-2 phút sau khi website chính thức mở bán và ngỡ ngàng khi thấy mình xếp thứ 3.000.

Ít phút sau, trang web báo tất cả vé đã bán hết. Anh vào mục chuyển nhượng vé, thấy giá vé bị 'đội' lên hàng triệu đồng nên đành lỡ hẹn với suất diễn lần này.

"Tôi rất bất ngờ vì mình vốn có nhiều kinh nghiệm săn vé các concert trong và ngoài nước. Suất diễn sau, có thể tôi sẽ nhờ dịch vụ 'camp' vé (săn vé hộ - PV) để không bỏ lỡ nữa", Minh Khôi cho hay.

Một quản lý làm việc lâu năm trong showbiz nói với phóng viên, nhiều tháng qua, anh nhận nhiều câu hỏi và sự nhờ cậy nhất từ người quen liên quan vở diễn Đảo hoa hậu.

Một phần thi ứng xử trong vở "Đảo hoa hậu"

"Tôi không làm việc nhiều với mảng kịch nói nên ban đầu không biết đến Đảo hoa hậu cho đến khi ngày càng nhiều người quen hỏi nhờ tôi xin vé xem vở này. Một số người làm việc trong showbiz tôi biết cũng gặp tình huống tương tự", anh cho hay.

Thành công ngoài mong đợi

Vở Đảo hoa hậu xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp trên đảo hoang. Các thí sinh tranh tài về nhan sắc và khả năng ứng xử, từ đó tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười, phơi bày góc khuất showbiz.

Trao đổi với phóng viên, anh Trầm Thanh Thảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương, chủ quản đơn vị Nhà hát kịch Thanh Niên và Nhà hát kịch IDECAF cho biết vở Đảo hoa hậu được công diễn vào ngày 5/10/2025.

Tính đến hết tháng 3/2026, vở đã được diễn 22 suất, thu hút 16.000 khán giả ra rạp.

Các diễn viên tham gia "Đảo hoa hậu" được thiết kế lý lịch như thí sinh thi hoa hậu thật. Ảnh: Nhà hát kịch Thanh Niên

Để cân bằng lịch diễn, đơn vị vẫn sắp xếp suất diễn Đảo hoa hậu xen kẽ với những tác phẩm khác như Lạc lối ở Bangkok, Tung hoành Pattaya, Đại hội yêu quái: 7 con yêu nhền nhện... chứ không ưu tiên tăng suất diễn.

Hiện tượng vở Đảo hoa hậu sốt vé kéo dài khiến anh Thảo và ê-kíp bất ngờ ngay cả khi họ từng làm nhiều vở ăn khách tại IDECAF.

Theo anh, thành công của Đảo hoa hậu là sự chung tay góp sức từ nhiều phía: khả năng sắp xếp, chèo lái của đạo diễn Bé Bảy và Hồng Ngọc; tài năng diễn xuất, sự duyên dáng của dàn diễn viên; lượng trang phục đẹp được hỗ trợ bởi các nhà thiết kế nổi tiếng; sự góp mặt bất ngờ của nhiều nghệ sĩ tại mỗi đêm diễn...

"Ở mỗi đêm diễn, ngoại trừ khung kịch bản cố định, khán giả sẽ được thưởng thức mảng miếng, khách mời, trang phục, câu hỏi ứng xử... khác nhau. Đó là những 'túi mù' mà chúng tôi chuẩn bị cho vở diễn nhằm gây bất ngờ và lý thú cho người xem", anh cho hay.

Ca sĩ Văn Mai Hương - khách mời từng xuất hiện trong "Đảo hoa hậu"

Giải pháp cho vấn nạn phe vé

Vở diễn Đảo hoa hậu sốt vé kéo theo vấn nạn vé chợ đen.

Đơn cử đợt mở bán vé sáng 27/2, bốn hạng vé 350 nghìn, 400 nghìn, 450 nghìn và 500 nghìn đồng được bán lại với giá cao gấp 5-10 lần vé gốc.

Anh Trầm Thanh Thảo nói phe vé là vấn nạn muôn thuở mà ban giám đốc Công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương vẫn luôn đau đáu xưa nay.

Nạn phe vé không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả mà còn gây thiệt hại cho dàn diễn viên và Công ty.

"Chúng tôi chỉ bán vé với mức giá từ 350-500 nghìn đồng, lấy vừa đủ công sức của tập thể nhưng họ bán lại với giá 'cắt cổ'. Nhìn họ kiếm tiền trên mồ hôi, công sức của các anh chị em, chúng tôi rất đau lòng", anh Thảo nói.

Nhiều năm làm chuỗi kịch Ngày xửa ngày xưa sốt vé, anh và đơn vị nhận thấy nạn phe vé phát triển theo từng giai đoạn.

Chủ quản Nhà hát kịch Thanh Niên và Nhà hát kịch IDECAF tha thiết mong khán giả chung tay tẩy chay vé chợ đen. Ảnh: Tư liệu

Không chỉ bán lại vé với giá cao ngất ngưởng, ê-kíp còn ghi nhận một số trường hợp lừa đảo khiến nhiều khán giả mất tiền lại không lấy được vé.

Khi chuyển sang bán vé trực tuyến, Công ty đã triển khai một số giải pháp nhằm hạn chế nạn phe vé, lừa đảo.

Hiện tại, tính năng tặng vé trên trang Ticket Box bắt buộc mọi giao dịch phải "tiền trao, cháo múc" sòng phẳng, rõ ràng. Các đối tượng lừa đảo không thể bán vé giả, mã QR giả để lừa tiền người mua nữa.

Kế đến, Công ty mở tính năng bán lại vé và kiểm soát giá trần, cụ thể là không được vượt quá 100% giá vé gốc. Chẳng hạn, người bán lại vé không thể đặt giá quá 700 nghìn đồng cho hạng vé 350 nghìn đồng.

"Mọi giao dịch diễn ra trên web bán vé Ticket Box đều được đảm bảo an toàn. Còn với những giao dịch bên ngoài của cánh chợ đen, chúng tôi không thể kiểm soát. Vở kịch này sẽ được diễn đều đặn mỗi tháng, mong khán giả đừng nôn nóng mà mua vé chợ đen. Nếu yêu thương Nhà hát, xin quý khán giả hãy chung tay với chúng tôi chống lại nạn phe vé, nói không với vé chợ đen", anh Thảo cho hay.

Anh Trầm Thanh Thảo nói thêm sau ngày 1/3 tới, Nhà hát kịch Thanh Niên sẽ chuyển sang địa chỉ mới là Sân khấu Nhà Thiếu nhi Thành phố tại số 4 Tú Xương, phường Xuân Hòa, TPHCM. Anh hy vọng được khán giả tiếp tục yêu thương, ủng hộ đơn vị tại điểm diễn mới.