Sau gần 5 năm vắng bóng vì định cư ở Anh, nghệ sĩ Uyên Thảo bất ngờ trở lại sân khấu với vai Mai nhạt nhẽo trong vở kịch Tương đối rối tương phùng của sân khấu Hồng Vân.

Trò chuyện với VietNamNet, ngôi sao của Trong nhà ngoài phố đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình nghệ thuật đầy thiệt thòi, cuộc sống xa quê và triết lý sống sau bao năm va chạm.

Muốn kịch nói không mai một

Uyên Thảo chia sẻ động lực quyết định trở lại sân khấu không chỉ đơn thuần là lời mời của NSND Hồng Vân. Hiện nay, giới trẻ không còn thích xem kịch và chị lo lắng nghệ thuật kịch nói sẽ dần bị mai một. Với chị, diễn kịch là môn nghệ thuật khó vì không có nhạc hỗ trợ như cải lương mà phải khiến khán giả ngồi xem vài tiếng đồng hồ chỉ bằng diễn xuất.

Điều đặc biệt là mỗi lần diễn kịch, mỗi ngày lại là một cung bậc khác nhau, muôn màu muôn sắc, không giống như phim ảnh. Uyên Thảo muốn giới trẻ bắt đầu yêu kịch nói, đồng thời đem tiếng cười lành mạnh, trong sạch đến với khán giả sau những ngày làm việc mệt nhọc.

Uyên Thảo trên sân khấu kịch.

Về vai diễn Mai nhạt nhẽo, Uyên Thảo giải thích đây là một nhân vật hài hước - một chị gái yêu nghề nhạc sĩ, ca sĩ nhưng không hát giỏi, đàn cũng không hay, chỉ vì đam mê nghề nên gây ra nhiều tình huống eo le và tiếng cười. Khi nghệ sĩ Hồng Vân giao vai, chị phải tự sáng tạo ra tính cách nhân vật sao cho mang lại tiếng cười sạch sẽ và vui vẻ, không phải cười miễn cưỡng.

Nhờ kinh nghiệm sống dày dạn, va chạm nhiều với cuộc đời, Uyên Thảo ngày càng diễn sâu sắc hơn. "Vai bi là Uyên Thảo diễn bi tận cùng của bi, còn hài phải rất hài", chị tự tin chia sẻ. Với Uyên Thảo, vai nào cũng có thể làm được, miễn là có đất thể hiện.

5 năm định cư ở Anh "như cá mắc cạn"

Uyên Thảo định cư ở Anh hơn 5 năm qua. Chị sang Anh để con cái học hành tốt hơn còn bản thân luôn nôn nóng về Việt Nam.

Chị ví von: "Tôi qua bên Anh, cảm giác giống như cá bị mắc cạn, không vui nhưng vì vướng dịch Covid nên bị kẹt, phải ở lại". Tại Anh không có sân khấu để chị được tung hoành, trong khi đó "chỉ có Sài Gòn mới là đất dụng võ". Nữ nghệ sĩ chỉ thích mùa hè ở Anh khoảng 2-3 tháng mỗi năm, còn lại lúc nào cũng nhớ Việt Nam.

Nghệ sĩ Uyên Thảo.

Để duy trì đam mê và giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Anh, Uyên Thảo thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ. Chị làm hết nhiều việc từ diễn viên, bán vé, MC đến đóng hài và ca hát.

Những mất mát khó bù đắp

Uyên Thảo không giấu giếm nỗi đau về sự nghiệp nghệ thuật. Chị thừa nhận mình hay bị nhiều tai ương và sai thời điểm. Đó là thiệt thòi lớn nhất của chị về nghệ thuật nhưng vì yêu nên vẫn sống vì nghệ thuật.

Uyên Thảo nói không được ai nâng đỡ trong suốt sự nghiệp, không có thầy, hoàn toàn tự diễn và đi lên.

Với Uyên Thảo, NSND Hồng Vân là người hiểu biết, có tầm nhìn nghệ thuật, hiểu được chị muốn gì và luôn tạo sân chơi lành mạnh cho nghệ sĩ.

Theo Uyên Thảo, phim Việt Nam "xài" diễn viên hơi hao, chỉ đến 30-35 tuổi dù còn trẻ nhưng đã bắt đóng vai lớn tuổi. Trong khi đó ở Hong Kong (Trung Quốc), diễn viên 50-60 tuổi nếu giữ được nét trẻ vẫn đóng vai trẻ, vai đào được.

Phải đóng những vai không phù hợp, không diễn theo đúng bản năng, Uyên Thảo dần không thích đóng phim nữa. Chị muốn đóng những vai xuyên suốt để thể hiện hết khả năng, đóng "lúc ẩn, lúc hiện sẽ không đủ thời gian bộc lộ hết". Đóng kịch có chỗ dụng võ hết từ đầu đến cuối, đó là lý do chị yêu thích kịch hơn.

"Tình yêu phải chịu thua thiệt mới tốt, khó có thể bình đẳng"

Về tình yêu, Uyên Thảo cho rằng tất cả phải xuất phát từ thiện cảm tình, gặp đúng tần số sẽ thích nhau nhưng muốn ở được với nhau lâu dài phải có duyên nợ, hỗ trợ nhau và hợp nhau nhiều mặt. Nếu không hợp nên chia tay vui vẻ và văn minh, không gây nên chuyện đáng tiếc.

Uyên Thảo tự hào nhất về vốn sống dày dạn và sự hiểu biết về cuộc đời.

Uyên Thảo cho rằng người đàn ông lý tưởng với chị phải quân tử và thương mình thật lòng. Nếu không gặp được người như vậy, chị sẵn sàng ở một mình và tìm niềm vui từ tình yêu nghệ thuật hay các loại tình yêu khác.

Nhìn lại hành trình đời mình, Uyên Thảo tự hào nhất về vốn sống dày dạn và sự hiểu biết về cuộc đời. Chị cho rằng điều quan trọng nhất là biết sống làm người, biết người biết ta và luôn nghĩ đến người khác. "Sống đừng ích kỷ, tham lam, xấu xa. Sống phải đem điều tốt đẹp cho mọi người, để mọi người cùng tốt", chị chia sẻ.

Uyên Thảo thích nhìn thấy mọi người hạnh phúc và vui vẻ, không vì tiền bạc mà vì tư cách và tình thương yêu giữa con người với nhau. Đó chính là giá trị mà nữ nghệ sĩ muốn lan tỏa qua nghệ thuật và cuộc sống.

Ảnh, video: NVCC