Diễn viên Kiều Chinh, nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Công Dương có mặt tại New York, Mỹ để dự buổi công chiếu phim ngắn Ánh dương nơi trời tận (tên tiếng Anh: Colors of the Sky's End; đạo diễn: Catherine Nguyễn) trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á New York (New York Asian Film Festival - NYAFF).

Việt Hương chủ động thay đổi lịch trình để bay từ châu Âu sang New York vì không muốn bỏ lỡ sự kiện quan trọng này.

Phim Ánh dương nơi trời tận quy tụ dàn diễn viên gồm: Kiều Chinh, Việt Hương, Thảo Tâm và Công Dương, kể về một nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt quay về cố hương để tìm cảm hứng sáng tác.

Nghệ sĩ Việt Hương (thứ 3 từ phải sang) và diễn viên Kiều Chinh (thứ 5 từ phải sang) tại buổi chiếu phim. Ảnh: NVCC

Tình cờ, bà phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị kéo vào một câu chuyện kịch tính đằng sau đồng thời bị buộc đối diện với ranh giới đạo đức và nghệ thuật.

Trong khuôn khổ liên hoan phim, đạo diễn người Mỹ gốc Việt Catherine Nguyễn cũng tổ chức hội thảo với chủ đề Việt Nam qua điện ảnh: Cuộc đối thoại liên thế hệ.

Cháu nội NSƯT Khắc Huề chia sẻ cảm xúc về quê hương với góc nhìn của thế hệ trẻ sinh ra tại Mỹ.

"Đây là thời điểm thích hợp hơn hết để thế hệ nghệ sĩ gốc Việt chúng tôi trở thành một phần của ngành giải trí Việt Nam. Các tác phẩm và tài năng Việt đang nhận được sự quan tâm chưa từng có từ khắp nơi trên thế giới. Với thế hệ trẻ, đây là hành trình kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu với quê hương - sự gắn kết đầy cảm xúc", cô cho hay.

Catherine Nguyễn tên đầy đủ là Catherine Trúc Cầm Nguyễn, là cháu nội NSƯT Khắc Huề. Cô tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật tại Trường Nghệ thuật Tisch và ngành Kinh doanh Giải trí - Công nghệ tại Trường Kinh doanh Stern thuộc hệ thống Đại học New York. Năm 2022, phim Chicken do Catherine sản xuất được trình chiếu tại LHP Tribeca. Phim đầu tay cô đạo diễn là Bạch hồ điệp (White butterfly) được giới thiệu tại LHP quốc tế Hawaii vào tháng 10/2023, sau đó được chọn trình chiếu tại Philadelphia Asian American Film Festival.