Từ Khôi Nguyên Vọng Cổ đến đào chính các đại ban trước 1975

Nhắc đến nghệ sĩ Xuân Lan, khán giả yêu cải lương khó quên hình ảnh nữ nghệ sĩ tài sắc qua những vai diễn để đời như con gái bà quản gia (nghệ sĩ Ngọc Nuôi) trong Bóng tối và ánh sáng, công chúa Bích Vân trong Bên cầu dệt lụa, Hiệu úy Kỳ Hoa trong Thái hậu Dương Vân Nga...

Xuân Lan lúc còn là thiếu nữ mới vào nghề.

Nghệ sĩ cải lương Xuân Lan (tên thật Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh năm 1950) sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Củ Chi. Đam mê cải lương từ nhỏ và theo học ca cổ với nhạc sư Bảy Trạch, bà nhanh chóng khẳng định tài năng nhờ chất giọng truyền cảm, lối diễn tự nhiên trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng của sân khấu cải lương.

Năm 1964, Xuân Lan đoạt giải nhì cuộc thi Khôi Nguyên Vọng Cổ, trong khi ngôi vị Khôi Nguyên thuộc về Diệu Nga và Minh Vương. Thành tích này mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, giúp bà lần lượt cộng tác với các đoàn Kiên Giang, Quốc Hương - Kim Chưởng và khẳng định tên tuổi trên sân khấu.

Được sự dìu dắt của những soạn giả và nghệ sĩ kỳ cựu như Điêu Huyền, Hoa Phượng, Minh Viễn, Xuân Lan nhanh chóng trưởng thành và được giao những vai đào chính sau vài tháng gia nhập đoàn. Từ năm 1969 đến 1975, Xuân Lan là gương mặt chủ lực của các đoàn Sóng Hề Sa, Quốc Hương - Kim Chưởng và Việt Nam Minh Vương.

Xuân Lan và cố nghệ sĩ Ngân Hà chụp tại Đà Lạt năm 1975.

Ở đoàn Việt Nam Minh Vương, Xuân Lan có dịp sánh vai cùng nhiều nghệ sĩ tài danh như Thanh Nga, Minh Vương, Ngân Hà, Mai Lan, Minh Triệu... Cũng tại đoàn, Xuân Lan và Minh Vương có dịp tái hợp và cùng nhau tung hoành trong nhiều vai diễn ăn khách, phục vụ đông đảo khán giả khắp nơi.

Công chúa Bích Vân, Hiệu úy Kỳ Hoa: Những vai diễn không thể thay thế

Sau năm 1975, Xuân Lan đầu quân cho đoàn Hương Dạ Thảo - Phương Bình trước khi chuyển sang đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Tại đây, bà được nghệ sĩ Thanh Nga yêu thương, dìu dắt và có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cũng từ sân khấu này, Xuân Lan đến gần công chúng qua nhiều vở diễn được Đài Truyền hình TPHCM ghi hình, phát sóng.

Trong số đó, vai công chúa Bích Vân trong Bên cầu dệt lụa được xem là dấu ấn để đời của Xuân Lan. Khi được mời thay thế nghệ sĩ Bạch Lê, bà khắc họa thành công hình ảnh nàng công chúa kiều diễm, sâu sắc, mang trong lòng nỗi buồn khi không thể có tình yêu của Trần Minh. Nhờ giọng ca nội lực, lối diễn chân thật và giàu cảm xúc, Xuân Lan chinh phục khán giả, giới chuyên môn để lại một trong những vai diễn đáng nhớ của sân khấu cải lương.

Xuân Lan vai Hiệu úy Kỳ Hoa và Chí Tiên vai Lê Hoàn trong vở "Thái hậu Dương Vân Nga" năm 1980. Chí Tiên là em út của nghệ sĩ Thanh Nga và Bảo Quốc.

Bên cạnh Bên cầu dệt lụa, vai Hiệu úy Kỳ Hoa trong Thái hậu Dương Vân Nga cũng là một dấu ấn của Xuân Lan. Bà ghi dấu ấn khi diễn cùng Thanh Nga trên sân khấu và Kim Hương trong phiên bản truyền hình của HTV.

Xuân Lan hóa thân vào vai Quỳnh Nga trong "Bên cầu dệt lụa", lúc này vai Công chúa Bích Vân do Kiều Mai Lý đóng.

Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, Xuân Lan nhiều lần đảm nhận các vai diễn của đàn chị, đặc biệt trong những chuyến lưu diễn. Bà cũng ghi dấu ấn qua các vở 29 ngày sống trong tình yêu, Nhiếp chính Ỷ Lan... Về sau, Xuân Lan tiếp tục cộng tác với nhiều đoàn cải lương như Huỳnh Long, Trùng Dương - Vũng Tàu, Kiên Giang, Vàm Cỏ, Long An 2...

Ở mỗi sân khấu, Xuân Lan đều để lại những dấu ấn riêng qua nhiều vai diễn như A Nàng trong Tình sử A Nàng của đoàn Huỳnh Long, Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên trên sân khấu đoàn cải lương Kiên Giang và Vàm Cỏ, Công chúa Tô Lan trong vở diễn cùng tên của đoàn cải lương Long An 2...

Xuân Lan và chồng là nghệ sĩ Tấn An năm 1985.

Rời ánh đèn sân khấu, làm bảo hiểm và mở nhà hàng

Năm 1980, Xuân Lan kết hôn với nghệ sĩ cải lương Tấn An. Họ từng có thời gian thành lập đoàn cải lương riêng nhưng gặp nhiều khó khăn. Khi đoàn ngừng hoạt động, cả 2 rời xa sân khấu, chuyển sang làm nghề bảo hiểm để ổn định cuộc sống.

Dù rời xa sân khấu, Xuân Lan vẫn giữ trọn tình yêu với cải lương, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ các nghệ sĩ lớn tuổi. Bà còn lưu giữ quyển lưu bút quý với hình ảnh, bút tích của nhiều nghệ sĩ cải lương các thập niên 1960-1980, được xem là tư liệu giá trị về một thời hoàng kim của sân khấu.

Nghệ sĩ Xuân Lan hiện tại.

Hiện Xuân Lan có cuộc sống bình yên bên chồng, con cháu và đã lên chức bà nội. Dù công việc kinh doanh khá bận rộn, vợ chồng Xuân Lan mỗi tháng vẫn dành thời gian đến thăm, làm từ thiện, quyên góp hỗ trợ các nghệ sĩ tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ, cùng giao lưu, ca hát với những đồng nghiệp thân thương.

Ngừng biểu diễn gần 40 năm, Xuân Lan vẫn luôn sống lạc quan, yêu đời và gắn bó sâu nặng với cải lương. Dẫu không thể tiếp tục con đường sân khấu như mong muốn, bà vẫn cảm thấy an lòng bởi cuộc đời đã dành cho mình những kỷ niệm đẹp, tình cảm quý báu và sự thanh thản hiện tại.

Xuân Lan bên NSND Lệ Thủy và thế hệ diễn viên cải lương trẻ.

Tâm sự với VietNamNet, nữ nghệ sĩ Xuân Lan chia sẻ: "Lửa đam mê vẫn cháy, tình yêu với cải lương vẫn vẹn nguyên trong vợ chồng tôi. Cải lương làm tôi nhớ lắm! Hôm đầu năm 2026, gánh Thiên Lý có mời tôi hát lại 5 suất, vui quá trời! Nhưng phải dừng lại để quay về công việc của công ty. Năm 2014, tôi có tham gia Chút tình gửi lại nhân gian nhân dịp kỷ niệm 64 năm thành lập đoàn Thanh Minh, Thanh Nga. Sau đó tôi cũng tham gia hỗ trợ các cháu Hà Linh và Gia Bảo thi Sao nối ngôi. Xem như tôi vẫn còn gắn bó với cải lương vậy!".

Nghệ sĩ Xuân Lan trong vai công chúa Bích Vân:

Ảnh, video: Tư liệu