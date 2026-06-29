Sân khấu cải lương Việt Nam vừa tiễn biệt thêm một tên tuổi lớn. Nghệ sĩ Hoài Mỹ từ trần ngày 23/6, hưởng thọ 88 tuổi.

Nghệ sĩ Hoài Mỹ tên thật là Phạm Thị Ngọc Tự, sinh năm 1939 tại Vĩnh Long trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha bà là nghệ nhân đờn ca tài tử Tư Tuất, nổi tiếng từ thập niên 1930 và nhiều anh chị em trong nhà đều theo nghiệp cầm ca.

Hai chị em Hoài Dung và Hoài Mỹ.

Chị gái của bà là cố nghệ sĩ Hoài Dung. Hai chị em cùng xây dựng Đoàn cải lương Hoài Dung - Hoài Mỹ, một trong những đoàn hát ăn khách và có ảnh hưởng lớn của sân khấu miền Nam. Hoài Mỹ là người bạn đời của cố nghệ sĩ, soạn giả Văn Khoe - kép chánh tài danh.

Hoài Mỹ và Văn Khoe thời trẻ.

Đoàn Hoài Dung - Hoài Mỹ nổi tiếng với dòng tuồng huyền sử, dã sử và cổ tích phương Đông lấy cảm hứng từ văn hóa Ấn Độ, Ba Tư và La Mã. Nhiều vở do các soạn giả Nguyễn Huỳnh, Điêu Huyền, Yên Hà chấp bút đã trở thành dấu son của đoàn: Tướng cướp Bạch Hải Đường, Hai mảnh Hoa Tiên, Công chúa cá, Phò mã cùi, Kiếp chồng chung, Vua mặt sắt, Tình sơn nữ, Chiếc nhẫn kim cương, Kỳ nữ Hạnh Đào... Không ít vở trong số đó đến nay vẫn còn được dàn dựng.

Hoài Dung và Hoài Mỹ trên sân khấu.

Trên sân khấu, Hoài Mỹ chinh phục khán giả bằng lối diễn chân thành, giọng ca truyền cảm và khả năng nhập vai tự nhiên. Dù là đào thương, đào mùi hay những vai hoàng hậu, công chúa, bà đều để lại dấu ấn bằng sự chỉn chu và tận tâm.

Nghệ sĩ Văn Khoe và Hoài Mỹ trong vở "Công chúa cá và phò mã cùi".

Những năm tháng sau này, khi ánh đèn sân khấu dần lùi vào ký ức, Hoài Mỹ sống lặng lẽ hơn. Bà lần lượt tiễn đưa những người thân yêu nhất. Nghệ sĩ Văn Khoe qua đời năm 2013, nghệ sĩ Hoài Dung ra đi năm 2019.

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