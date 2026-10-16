Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương 2 lần thuê người đánh, chém chồng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Chiều 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền, đề nghị truy tố 5 bị can về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân, ông P.H. (SN 1966) không sống chung với vợ và đến đặc khu Phú Quốc sinh sống. Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, bà Nguyễn Thị Sương (vợ ông H.) đã 2 lần thuê người đánh, chém chồng.

Các bị can Nguyễn Văn Mạnh, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Phạm Ngọc Hoài (từ trái sang phải). Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng ngày 12/4, bà Sương thuê Trần Trọng Nghĩa đến Phú Quốc hành hung ông H. với giá 20 triệu đồng. Nghĩa rủ Nguyễn Văn Mạnh đi cùng. Khi cả 2 đang thực hiện hành vi thì bị người dân phát hiện, truy hô.

Đến ngày 18/4, bà Sương tiếp tục thuê Nghĩa chém ông H. với giá 20 triệu đồng. Nghĩa rủ thêm Phạm Ngọc Hoài và Trần Thành Đồng tham gia, đồng thời chuẩn bị một dao tự chế và một gậy kim loại ba khúc.

Khi đến Phú Quốc, nhóm này thuê hai xe mô tô, tìm đến nơi ông H. sinh sống. Tại đây, Nghĩa và Hoài dùng dao chém ông H., khiến nạn nhân trọng thương. Tỷ lệ giám định sau đó xác định nạn nhân thương tật 66%.

Sau vụ việc, ông H. trình báo Công an đặc khu Phú Quốc. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và ra lệnh bắt tạm giam cả 5 người để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.