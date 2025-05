Chiều 5/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Và Bá Dềnh - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong trên giường ngủ.

Cụ thể, khoảng 2h sáng cùng ngày, khi ông Xồng Bá C. (39 tuổi, trú xã Tây Sơn) đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ bị vợ là Lầu Y. C. (36 tuổi) dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người dân cung cấp

Phát hiện sự việc, người con trai đang học lớp 8 hoảng sợ chạy sang hàng xóm cầu cứu. Người dân sau đó nhanh chóng đưa ông C. đi cấp cứu song người đàn ông đã tử vong.

Sau khi sát hại chồng, bà C. cầm dao để tự tử nhưng được người dân kịp thời can ngăn.

Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết, nguyên nhân được xác định là do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm.

"Bà C. nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã cầm dao đâm chồng tử vong. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã đưa bà C. về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ điều tra", ông Và Bá Dềnh nói.