Chương trình “Tự hào Việt Nam”

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9, Fusion Suites Vũng Tàu triển khai chương trình “Tự hào Việt Nam” từ 29/08 đến 02/09/2026, mang đến những trải nghiệm đặc biệt để du khách cùng hòa mình vào không khí ngày lễ và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Trong thời gian chương trình, du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng sẽ được tặng bánh ngọt khi mua bất kỳ thức uống nào tại Roast Café.

Du khách lựa chọn đặt phòng trực tiếp qua website có cơ hội nhận ưu đãi giảm 35% giá phòng. Thành viên Fusionlife được hưởng thêm 12% ưu đãi, cùng các quyền lợi dành riêng cho hội viên trong thời gian lưu trú.

Chương trình Tuần lễ vì sức khỏe

Tiếp nối tinh thần sống khỏe và sống có ý nghĩa, Fusion Suites Vũng Tàu mang đến chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho khách lưu trú và cộng đồng địa phương, diễn ra trong 3 ngày từ 18 - 20/09/2026 trong khuôn khổ World Wellness Weekend.



Chương trình được thiết kế như một hành trình nhẹ nhàng trở về với sự cân bằng, với các hoạt động như Sivananda Yoga, thực hành hơi thở, massage tay thư giãn và workshop làm túi thơm thảo mộc, muối ngâm chân thảo dược từ những nguyên liệu tự nhiên.

Đặc biệt, hoạt động bán kèm sản phẩm túi thơm thảo mộc và muối ngâm chân thảo dược trong workshop mang một ý nghĩa đặc biệt: toàn bộ doanh thu sẽ được đóng góp cho hoạt động từ thiện. Qua đó, chương trình lan toả ý nghĩa nhân văn: mỗi trải nghiệm chăm sóc sức khỏe không chỉ là khoảng thời gian dành cho bản thân, mà còn trở thành một hành động sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.

Với chuỗi hoạt động trong dịp đặc biệt này, Fusion Suites Vũng Tàu mong muốn tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ bên biển - nơi du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ, chăm sóc sức khỏe và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Kỳ nghỉ phong cách bên bờ biển

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Trước, Fusion Suites Vũng Tàu là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng để du khách hòa mình vào nhịp sống sôi động và cảm nhận rõ nét bản sắc của thành phố biển.

Khách sạn sở hữu kiến trúc hiện đại, tinh tế, với hệ thống phòng nghỉ và căn hộ được thiết kế hướng đến sự thoải mái và tiện nghi trong từng chi tiết. Từ đây, du khách có thể tận hưởng tầm nhìn hướng biển hoặc hướng phố, ngắm nhịp sống Vũng Tàu từ một góc nhìn riêng.

Bên cạnh các hạng phòng nghỉ, Fusion Suites Vũng Tàu còn cung cấp các hạng căn hộ được trang bị khu vực bếp cùng đầy đủ thiết bị và dụng cụ nhà bếp cần thiết, mang đến sự chủ động và tiện lợi cho những kỳ nghỉ dài ngày hoặc các chuyến đi cùng gia đình.

Không gian nghỉ dưỡng tại Fusion Suites Vũng Tàu được thiết kế để tạo nên sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, khám phá và chăm sóc sức khỏe, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Khám phá các hạng phòng và đăng ký thành viên tại: https://vungtaufusion.backhotelite.com/en/bookcore/loyalty/account/

(Nguồn: Fusion Suites Vũng Tàu)