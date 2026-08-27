Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, Thanh Hoá, cách Hà Nội chỉ khoảng 3,5 tiếng lái xe ô tô, sở hữu cảnh quan hoang sơ, thanh bình, nước biển xanh trong, hải sản tươi ngon. Đây là địa điểm ngắm bình minh, hoàng hôn rất đẹp mắt vào những ngày thời tiết thuận lợi, được du khách ví von đẹp như Phú Quốc, Lý Sơn.
Cách Bãi Đông chỉ vài km, du khách có thể dậy sớm, ghé thăm khu chợ cá làng chài Nghi Sơn. Chợ cá bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 5h45-7h sáng. Đây là thời điểm ngư dân trở về sau chuyến ra khơi, mang theo những rổ hải sản còn tươi rói.
So với những khu chợ hải sản nổi tiếng miền Trung như Tam Tiến, Lý Sơn hay Mũi Né, chợ cá Nghi Sơn không có quá nhiều chủng loại. Tuy nhiên, hải sản ở chợ tươi rói, mức giá dễ chịu, phù hợp.
Đầu tháng 9, vẫn là thời điểm mực về nhiều ở vùng biển này nên tại chợ, những rổ mực đủ loại như mực sim, mực ống, mực trứng... được đưa lên liên tục. Mực vừa rời thuyền vẫn còn óng ánh, những đốm sắc tố trên thân liên tục nhấp nháy dưới nắng sớm, xúc tu khẽ cựa trong rổ. Đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất, giá từ 100.000-300.000 đồng/kg, tuỳ loại và kích cỡ.
Du khách có thể dành 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để khám phá Nghi Sơn. Ngoài tắm biển, có thể ghé làng chài, nhà thờ, ngọn hải đăng, kết hợp tour đảo Bung, trải nghiệm câu cá, chèo thuyền, ngắm san hô và thưởng thức ẩm thực của người dân địa phương.
Ngoài ra, du khách có thể kết hợp lịch trình để xem bắn pháo hoa tại quảng trường Lam Sơn và quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hoá chào mừng Quốc khánh 2/9. Thời lượng bắn dự kiến kéo dài 15 phút, từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9.
Cách Hà Nội khoảng 170km, tương đương 3 giờ lái xe, bãi biển Tiên Trang (xã Tiên Trang, Thanh Hóa) hút khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, không ồn ào, đông đúc.
Bãi biển Tiên Trang nằm trong khu du lịch cùng tên có diện tích lên đến 100ha. Với đường bờ biển dài 2,5km, nước biển trong xanh và bãi cát rộng, đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn khám phá các tọa độ du lịch hoang sơ, thơ mộng ở xứ Thanh.
Dọc bãi biển này là rặng phi lao xanh mướt, tỏa bóng râm mát, không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên cho biển Tiên Trang mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia các hoạt động, trải nghiệm vui chơi ngoài trời.
Cách bãi biển không xa có nhiều dịch vụ lưu trú, ăn uống. Du khách có thể đặt bàn tại một số nhà hàng, quán ăn ven biển, thưởng thức một số món ngon từ hải sản với giá cả phải chăng như mực hấp, nộm sứa, cơm chiên hải sản, bề bề rang muối,…
Nếu có dịp tới bãi biển Tiên Trang, du khách cũng có thể kết hợp khám phá một số địa điểm du lịch hấp dẫn khác cách đó không quá xa như eo gió Bãi Ngang, biển Quảng Nham, chùa Yên Cát…
Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hằng năm, nhiều điểm đến nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc bắt đầu vào mùa lúa chín như Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sa Pa (Lào Cai), Mai Châu (Phú Thọ), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang)... Đây là những địa điểm du lịch 2/9 ở miền Bắc được nhiều người ưa thích.
Nếu lựa chọn tới Sa Pa, du khách có thể ngắm mùa vàng tại Ý Linh Hồ, thung lũng Mường Hoa, bản Cát Cát, Tả Van, Lao Chải hoặc trải nghiệm độc đáo "bay trên mùa vàng" bằng dù lượn.
Du khách sẽ cất cánh ở Bản Hang Đá - ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển và hạ cánh ở Lao Chải. Từ trên cao, thung lũng Mường Hoa hiện ra với những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang, những mái nhà nhỏ nằm len lỏi giữa các tầng lúa và dòng suối cùng tên chảy dọc chân dãy Hoàng Liên. Nằm giữa những cánh đồng đang canh tác còn có bãi đá cổ Sa Pa.
Một địa điểm bay dù lượn ngắm mùa vàng khác là ở Khau Phạ, xã Tú Lệ. "Mùa bay" tại Khau Phạ kéo dài từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10 khi những thung lũng được nhuộm vàng đẹp mắt. UBND xã Tú Lệ tổ chức Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ" từ ngày 30/8 đến ngày 30/9/2026.