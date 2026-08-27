Làng chài Nghi Sơn, Thanh Hoá

Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, Thanh Hoá, cách Hà Nội chỉ khoảng 3,5 tiếng lái xe ô tô, sở hữu cảnh quan hoang sơ, thanh bình, nước biển xanh trong, hải sản tươi ngon. Đây là địa điểm ngắm bình minh, hoàng hôn rất đẹp mắt vào những ngày thời tiết thuận lợi, được du khách ví von đẹp như Phú Quốc, Lý Sơn.

Cách Bãi Đông chỉ vài km, du khách có thể dậy sớm, ghé thăm khu chợ cá làng chài Nghi Sơn. Chợ cá bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 5h45-7h sáng. Đây là thời điểm ngư dân trở về sau chuyến ra khơi, mang theo những rổ hải sản còn tươi rói.

So với những khu chợ hải sản nổi tiếng miền Trung như Tam Tiến, Lý Sơn hay Mũi Né, chợ cá Nghi Sơn không có quá nhiều chủng loại. Tuy nhiên, hải sản ở chợ tươi rói, mức giá dễ chịu, phù hợp.

Làng chài Nghi Sơn, Thanh Hoá

Đầu tháng 9, vẫn là thời điểm mực về nhiều ở vùng biển này nên tại chợ, những rổ mực đủ loại như mực sim, mực ống, mực trứng... được đưa lên liên tục. Mực vừa rời thuyền vẫn còn óng ánh, những đốm sắc tố trên thân liên tục nhấp nháy dưới nắng sớm, xúc tu khẽ cựa trong rổ. Đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất, giá từ 100.000-300.000 đồng/kg, tuỳ loại và kích cỡ.

Du khách có thể dành 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để khám phá Nghi Sơn. Ngoài tắm biển, có thể ghé làng chài, nhà thờ, ngọn hải đăng, kết hợp tour đảo Bung, trải nghiệm câu cá, chèo thuyền, ngắm san hô và thưởng thức ẩm thực của người dân địa phương.

Ngoài ra, du khách có thể kết hợp lịch trình để xem bắn pháo hoa tại quảng trường Lam Sơn và quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hoá chào mừng Quốc khánh 2/9. Thời lượng bắn dự kiến kéo dài 15 phút, từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9.