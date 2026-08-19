Không khí ngày lễ hiện diện thật gần gũi trong kỳ nghỉ. Buổi sáng, các vị khách nhí có thể tự tay trang trí tranh bằng vỏ trứng trên nền cờ Việt Nam, gấp xe tăng giấy hay tham gia hành trình truy tìm kho báu. Khi chiều xuống, nhịp vui chuyển về bên hồ bơi Dhawa với tiệc bọt biển, trò chơi dưới nước và những hoạt động tương tác dành cho cả gia đình.

Ẩm thực trở thành mảnh ghép không thể thiếu của hành trình này. Từ nguồn hải sản tươi ngon của vùng biển Hồ Tràm đến những món ăn đường phố quen thuộc trải dài ba miền, hương vị Việt được kể lại đầy tinh tế giữa không gian rộng mở của đại dương.

Khi chiều dần buông, bàn tiệc trở nên rộn ràng với hải sản tươi vừa chế biến, những hương vị thân thuộc và sắc màu ẩm thực nối dài từ Á sang Âu. Tiếng nhạc, hương thơm từ gian bếp và làn gió biển đan xen mang đến một buổi tối đáng nhớ.

Kỳ nghỉ cũng mang đến những khoảng lặng dành riêng cho mỗi du khách. Một buổi sáng thong thả bên bờ biển, vài giờ thư giãn tại Angsana Spa hay đơn giản là ngồi lâu hơn trước đại dương - bấy nhiêu là vừa đủ để tạm rời lịch trình thường nhật và tìm lại nhịp điệu của riêng mình.

Với hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện, Hồ Tràm giờ đây chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng hai giờ di chuyển. Một khoảng cách lý tưởng để trốn khỏi phố thị mà không cần đi quá xa, đưa những ngày nghỉ bên biển đến gần hơn trong tầm tay.

Dịp lễ 2/9 này, Angsana & Dhawa Hồ Tràm mang tinh thần Việt Nam đến bên biển qua những trải nghiệm, ẩm thực và khoảnh khắc sum vầy. Tại đây, du khách có thể dành trọn thời gian cho những người thân yêu và tận hưởng ngày lễ theo một nhịp điệu thật khác.

Khám phá chương trình lễ hội tại: https://drive.google.com/file/d/1kM16Mrc8fvfHH75AuBa-THxeN4IFv8kW/view?usp=sharing Angsana & Dhawa Hồ Tràm: Đường Ven Biển, Ấp Ông Tô, Xã Hồ Tràm, TP.HCM ĐT: +84 254 366 9966 Email: reservations-hotram@angsana.com

(Nguồn: Angsana & Dhawa Hồ Tràm)