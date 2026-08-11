Khung cảnh tấp nập của khu chợ vào sáng sớm

Chợ cá làng chài Nghi Sơn bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 5h45-7h sáng. Đây là thời điểm ngư dân trở về sau chuyến ra khơi, mang theo những rổ hải sản còn tươi rói.

Những người đàn ông, trai tráng thoăn thoắt chèo thuyền thúng đưa hải sản vào bờ. Khi thuyền vừa chạm bờ, tiểu thương, bà con nhanh chóng tiến tới đón từng rổ hải sản, lựa những mẻ ưng ý rồi mặc cả.

Làng chài Nghi Sơn có vị trí đẹp, đang trở thành điểm đến hút khách du lịch

Những khay cá, mực lớn nhỏ lần lượt được đưa lên bờ. Thương lái khẩn trương kiểm hàng, ướp đá giữ độ tươi rồi chuyển lên xe, đem đi phân phối. Hải sản bán cho người dân địa phương, du khách được bày ngay tại chợ.

Thuyền bè tấp nập đưa hải sản về cập bến sáng sớm

Phần lớn người có mặt trong buổi chợ là phụ nữ. Theo tập quán ở đây, nam giới lên thuyền ra khơi, còn phụ nữ ở nhà chờ cá về, đảm nhận việc phân loại và buôn bán. Ngoài người thu mua, tại chợ còn có những người chuyên bê, vác, phân loại cá hoặc làm dịch vụ hấp hải sản, đóng gói cho khách.

Không khí mua bán diễn ra nhanh chóng bởi hải sản vừa từ biển lên bờ được tiêu thụ ngay. Chợ thường nhộn nhịp tới khoảng 7h30, sau đó lượng người mua bán giảm dần.

So với những khu chợ hải sản nổi tiếng miền Trung như Tam Tiến, Lý Sơn hay Mũi Né, chợ cá Nghi Sơn không có quá nhiều chủng loại. Tuy nhiên, hải sản ở chợ tươi rói, mức giá dễ chịu, phù hợp.

Tháng 8 là thời điểm mực về nhiều ở vùng biển này nên tại chợ, những rổ mực đủ loại như mực sim, mực ống, mực trứng... được đưa lên liên tục. Mực vừa rời thuyền vẫn còn óng ánh, những đốm sắc tố trên thân liên tục nhấp nháy dưới nắng sớm, xúc tu khẽ cựa trong rổ.

Đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất, giá từ 100.000-300.000 đồng/kg, tuỳ loại và kích cỡ. Nếu du khách mua với số lượng nhiều, từ 5-10kg, mức giá có thể giảm hơn một chút.

Mực tươi là mặt hàng nhiều nhất tại khu chợ

Ngoài ra, chợ còn có bề bề (giá khoảng 350.000 đồng/kg), cù kỳ (90.000-150.000 đồng/kg), cá nhồng (80.000 đồng/kg), cá thu tươi (150.000-200.000 đồng/kg), ghẹ (300.000 đồng/kg size 5 con), cua biển (khoảng 500.000 đồng/kg nhưng số lượng ít)...

Cá thu, cá nhồng bày bán tại chợ

Bà con và tiểu thương trong chợ báo giá phải chăng, nhiệt tình tư vấn cho khách.

Nhiều sạp hàng trong chợ có dịch vụ cấp đông, đóng thùng, hấp - luộc hải sản, thuận tiện cho du khách. Một số sạp bán thêm các mặt hàng như mắm, mực khô, cá khô để thực khách lựa chọn mua làm quà.

Chợ cá Nghi Sơn nằm cách Bãi Đông chỉ vài km. Khoảng 4 năm trở lại đây, Bãi Đông được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, nước biển trong xanh và hải sản tươi ngon, giá thành phải chăng. Đi chợ cá sáng sớm là một trong những hoạt động hấp dẫn du khách khi tới Bãi Đông.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển khoảng 3,5 giờ bằng ô tô riêng hoặc khoảng 4 giờ bằng xe limousine, xe khách để tới Bãi Đông. Không sầm uất, tiện nghi như Sầm Sơn hay Hải Tiến, nhưng Bãi Đông có bờ biển đẹp, khung cảnh bình minh, hoàng hôn ấn tượng.

Bãi Đông có bờ cát vàng, nước rất trong

Du khách có thể dành 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để khám phá khu vực này. Ngoài tắm biển, có thể ghé làng chài, nhà thờ, ngọn hải đăng và dành thời gian thưởng thức hải sản, uống cà phê, ngắm biển.

Nếu có thêm thời gian, chuyến đi có thể kết hợp tour đảo Bung, trải nghiệm câu cá, chèo thuyền, ngắm san hô và thưởng thức ẩm thực của người dân địa phương.

Ảnh: Toàn Vũ